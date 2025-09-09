La reacción de Florencia Bas ante el embarazo de su nuera, Úrsula Corberó

Este martes, Úrsula Corberó anunció a través de su cuenta de Instagram su embarazo con una foto de la panza. Ese posteo se llenó de comentarios con felicitaciones y alegría. La actriz española de 36 años será madre primeriza junto a Ricardo Mario ‘Chino’ Darín y, entre los mensajes que recibió, la madre del actor argentino no dudó en manifestarse al respecto.

Florencia Bas fue contundente con su reacción: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! ¡Qué locura hermosa, que lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí, jajaja!”. A lo último, añadió: “Lo bella que estás Úrsula”.

El comentario de Florencia Bas sobre el posteo de Úrsula Corberó (Fuente: Instagram/@ursololita)

Si bien Ricardo Darín no se manifestó al respecto todavía, el saludo de Bas fue suficiente para la pareja de actores, que se convirtió en poco tiempo en una de las más admiradas del espectáculo argentino-español.

La foto que posteó Corberó consistió en ella arriba de un sillón con un camisón blanco, en donde se denota la panza con varios meses de gestación. “Esto no es IA”, advirtió la actriz. Esa publicación acumuló 1.100.000 ‘Me gusta’ en pocos minutos.

El Chino Darín y Úrsula Corberó comenzaron su historia de amor a finales de 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. En la ficción eran pareja, y finalmente, su vínculo traspasó la pantalla. Aunque suelen mantener su relación lejos del foco mediático, el actor contó en una ocasión que fue un flechazo y que lo que primero lo conquistó de ella fue su risa. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, reveló hace un tiempo el actor a LA NACION.

Desde entonces, la pareja superó distancias, desafíos laborales e incluso una pandemia. Por lo tanto, este embarazo consolidará aún más su relación, como ejemplo del amor que se tienen.