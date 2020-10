Rocío Oliva estuvo en ESPN FC Show y charló con Alejandro Fantino sobre su relación con Diego Maradona (Instagram)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 19:38

La futbolista Rocío Oliva fue invitada al programa ESPN FC Show y le contó a Alejandro Fantino y su equipo que está agradecida con las personas que confiaron en ella, a pesar de las críticas que recibió por haber estado de novia con Diego Maradona.

"Siempre rescato a la gente que se anima a apostar por mí porque no es fácil, como Liliana Parodi, Mariano Iúdica o en su momento Lito Costa Febre", destacó Oliva al agradecer a los que le dieron un lugar en los medios de comunicación.

Luego, Oliva contó que pese a que algunas personas quieren contar con ella para trabajar, temen contratarla por su vínculo con el exDT de la Selección. "Al lado mío antes estaba nada más ni nada menos que Maradona, entonces algunos quieren evitar problemas, a pesar de que no sucedieron nunca", continuó.

La futbolista expresó que, a pesar del especial momento que se vive por la pandemia, está pasando por un buen momento. "Tengo trabajo, estoy en los medios y me gusta mucho", señaló Oliva.

"A los que se animan, los valoro muchísimo y les voy a estar eternamente agradecida. Para eso trabajo, para mantenerme, para seguir y para no defraudar a nadie de los que confiaron en mí", resaltó.

Luego, la joven remarcó que piensa seguir estudiando y preparándose para seguir en los medios, dijo que no le cuesta hablar de fútbol debido a que lo practica desde muy pequeña y entiende de lo que opina.

"Hoy soy una persona que se levanta, me tomo un café y me leo todos los diarios, todos los portales, preparo los temas. Le dedico mucho tiempo a lo que me gusta para hacerlo bien", detalló Oliva sobre su vida cotidiana y sus proyectos personales.

Actualmente, Rocío Oliva está al mando de una academia de fútbol femenino, participa del programa Fútbol sin Manchas y en el ciclo radial Súper Mitre Deportivo. Además, también tiene su espacio en los programas televisivos Polémica en el Bar e Intratables.