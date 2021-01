Rocío Oliva habló del día en que Diego Maradona pidió su detención

En las últimas semanas, se conocieron las extraordinarias transferencias de dinero que Diego Maradona le hizo a Rocío Oliva durante y después de su relación. Por su lado, la expareja del ídolo deportivo relativizó las cifras y se defendió de las acusaciones, aunque el patrimonio de Maradona continuará bajo la lupa hasta que se resuelva su conflictiva sucesión. En su rol como panelista de Polémica en el bar, Oliva se refirió dos temas candentes: la casa de Diego en Dubái y el día que Maradona la denunció y la hizo detener.

“En esa casa fui muy feliz. Viví 6 años ahí”, contó en el programa. En el marco de un informe sobre la lujosa propiedad, Chiche Gelblung corrió el eje de la conversación: “Toda muy linda la historia de amor, ¿pero me podés contar el momento que te hizo meter en cana?”, indagó el periodista.

“Me parece que no es lindo recordar a Diego en esa parte”, respondió ella, con un gesto de seriedad y congoja. “A mí no me interesa contar eso. Ahora estoy diciendo cosas lindas y nadie quiere ver al Diego que hizo ciertas cosas, porque ha hecho muchas cosas malas en la vida, pero ¿por qué vamos a recordar eso de alguien que ya está muerto?”, añadió.

Rocío Oliva se mostró angustiada al recordar el día en que Diego Maradona la hizo detener Archivo

A pesar de la negativa de Oliva, Gelblung insistió: “Pero quiero saber qué te pasó a vos”, sostuvo. “Si te interesa, detrás de cámara te lo cuento”, dijo Oliva. “Pero que la gente sepa algo malo de Diego, no me parece que está bueno. Él ya no está más”.

En ese momento, Horacio Cabak se sumó al pedido: “¿Pero lo perdonaste?”. Oliva, por su lado, asintió. Finalmente, manifestó: “Obviamente, porque después estuve con él. Era de público conocimiento que Diego esas cosas las hacía seguido. ‘¡Traidor! ¡Me robaron!’. Eran parte de su vida. No voy a contar cosas específicas porque siento que no suman”.

