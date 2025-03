Rodrigo Lussich se hartó y le respondió a Matías Bertolotti sin filtro: “Cortos de sesera”

Después de la polémica que se generó en torno al descargo que Matías Bertolotti hizo contra aquellos que criticaron el pronóstico de los meteorólogos -entre ellos, Rodrigo Lussich-, ahora fue el periodista de espectáculos y co-conductor de Intrusos (América) quien le contestó sin filtro.

Todo surgió luego de las fallidas alertas meteorológicas de hace dos semanas, cuando se anunció que en la región del AMBA llovería, algo que no sucedió. En ese punto, Lussich hizo una fuerte crítica a los meteorólogos en la sección “escandalones” del lunes 3 de marzo y esto encendió la polémica.

Rodrigo Lussich estalló de furia tras los dichos de Matías Bertolloti en TN durante el fin de semana (Fuente: Captura de pantalla/América)

No obstante, este lunes 10, el intruso empezó con su respuesta de una manera tajante: “El fin de semana, a propósito de un escalón humorístico que hicimos acá hace una semana con respecto a los meteorólogos, se mostró ofendido Matías Bertolotti. En realidad, si tiene derecho de ofenderse es porque yo hago chistes en mis redes sociales y en esa catarata de cosas que digo, por supuesto que por momentos me paso tres pueblos y puedo decir algo que resulte ofensivo. No, no tengo problema en pedir disculpas. Voy a seguir equivocándome en ese sentido”.

Después de esa introducción, hizo una salvedad sobre una chicana en particular que el meteorólogo pronunció en relación a la catástrofe climática de Bahía Blanca. “Ahora, querer linkearme a mí y querer asociarme con la tragedia que está pasando en Bahía Blanca es un golpe bajo y no te lo voy a permitir Matías Bertolotti. Si ustedes como meteorólogos, profesión de la que han hecho un negocio en la televisión, en los canales de cable, queriendo y disfrutando siendo estrellas de la meteorología, la pifian y después los putean, es un problema que tendrán que tratarlo ustedes y verlo cómo lo manejan”, sumó Lussich.

Rodrigo Lussich contra los meteorólogos

“Entiendo que es una profesión complicada, que la ciencia exacta no está específicamente la meteorología, puede haber variables… entiendo todo. Claro que todo lo que dije fue en chiste”, reconoció el conductor y continuó: “Lamento si se los tengo que aclarar y que sean tan cortos de sesera”.

Antes de finalizar, el periodista fue contundente: “Quiero dejar en claro que no me van a endilgar a mí, que por las cosas que se dicen cuando uno critica o bardea, después no dan las alertas que tienen que dar, cuando pasan cosas como las que pasó en Bahía Blanca”.

“El viernes por la noche en Buenos Aires, gente que no tiene plata para llegar a fin de mes, guardó el auto en una cochera pagando 15 ó 20 mil pesos porque todo el mundo necesitaba guardar el auto, porque ustedes habían dicho que se venía para acá la tormenta de Bahía Blanca y cayó un agua normal”, relató Lussich.

Matías Bertolotti estalló de furia contra Rodrigo Lussich y Migue Granados

Sin tapujos, insistió contra Bertolotti: “No trates de colgarme a mí, como quisiste hacer el otro día, a una cuestión de que por las críticas ustedes no emiten los alertas y después pasan estas cosas y que ‘ahora nos quieren ver hacer chistes’. Ese golpe bajo no te lo voy a permitir. Ni a vos ni a Diego Angeli que me amenazó en un tuit y dijo que quiere ver pasar mi cadáver”.

Y cerró: “Bajen un cambio muchachos, porque pueden no tener el humor para tomárselo. Puedo pedir disculpas si los ofendí, lo hago. Pero después, a querer colgarme de Sambenito cuando no tuvieron la misma solidaridad con sus colegas que echaron del Servicio Meteorológico Nacional. No los vi inmolándose de esa manera. No te vi Bertolotti inmolándote por tus colegas como ahora lo hacés porque hago un chiste acá. Vamos, que somos pocos y nos conocemos mucho”.