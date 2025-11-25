La declaración de amor de Cvitanich a Ivana Figueiras que generó polémica tras un fin de semana romántico en José Ignacio

A tres meses de que trascendiera que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras comenzaron a salir -un mes después de que el exfutbolista confirmara su separación de Chechu Bonelli-, la pareja preparó los bolsos y se embarcó en una aventura romántica que derivó con una publicación en Instagram y un mensaje que generó polémica.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich comenzaron a salir en agosto de este año (Foto: Instagram @igueirasivana @daricvitaok)

El exjugador de fútbol y la modelo aprovecharon el fin de semana largo para sumergirse en el pueblo uruguayo de José Ignacio, lugar turístico conocido como la extensión animada y luminosa de la vida social de Punta del Este, donde disfrutaron de los días soleados.

Cvitanich y Figueiras, muy enamorados en las playas de Uruguay (Foto: Captura Instagram/@figueirasivana)

“De este finde increíble”, escribió la empresaria en la descripción del posteo que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 86.000 seguidores. Allí, se los pudo ver en la playa, sentados sobre la arena, con outfits descontracturados y mate en mano.

Algunos de los comentarios que recibió Cvitanich (Foto: Captura Instagram/@figueirasivana)

“Sos lo más lindo! Te quiero”, le respondió él junto a un emoji de un corazón rojo. Pero aquel mensaje estuvo acompañado de un debate que se generó entre los usuarios. “¿Te quiero?? Eso sería como querer un pedazo de torta, una pelota, un perro, ¡no sé, digo!“, le comentó una mujer; mientras que otra agregó: ”Por fin, una pareja que recién empieza y no se escriben ‘te amo’“.

La respuesta de Cvitanich sobre el "te quiero" que molestó a una usuaria (Foto: Captura Instagram/@figueirasivana)

Minutos más tarde, Cvitanich sorprendió con un nuevo comentario, pero direccionado a la primera mujer. “Tu analogía es curiosa, reduce el cariño, pero amplifica tus límites emocionales... Si para vos ‘querer’ es algo tan simple, entiendo por qué te cuesta reconocerlo en otros... Qué tengas lindo día”, le contestó.

Pero eso no fue todo, desde su perfil de Instagram, el periodista deportivo de 41 años le dedicó una instantánea a su enamorada. Con el atardecer de fondo, los dos posando en modo selfie y con la canción “Cuantas cosas” de Las Pelotas, escribió: “Te quiero mucho @figueirasivana #Finde”.

Cvitanich y una declaración de amor a Figueiras (Foto: Captura Instagram/@daricvitanich)

En el medio de su escapada romántica, la modelo de 36 años compartió varios momentos de los que disfrutó junto a su pareja en otro posteo. Pese a que él no está en las fotografías, dejó huella de lo que hicieron juntos y el pequeño paso, pero firme que dieron en su relación.

Ivana Figueiras sorprendió con una biki animal print en medio de su escapada romántica con Cvitanich (Foto: Instagram/@figueirasivana)

Con una bikini animal print, Ivana posó frente al espejo del hotel boutique de cuatro estrellas en el que se hospedaron. También tomó un descanso en una de las reposeras frente a la pileta y al momento de ponerse al sol, Darío capturó con el lente de la cámara el instante en el que ella se encontraba de espaldas.

Las fotos de Ivana Figueiras que causaron furor en las redes (Foto: Instagram/@figueirasivana)

Sin embargo, esta no es la única vez que demuestran su amor en redes. El 26 de septiembre el ex Boca Juniors realizó su primera publicación en redes, donde se los vio recostados en un sillón, relajados mientras disfrutaban de tiempo de calidad juntos. Él miró a la cámara a pura sonrisa para sacar la selfie mientras que ella tenía los ojos puestos en otro lado.

Para reafirmar aún más el flamante noviazgo, momentos después revelaron que fueron al estadio Florencio Sola a ver el partido de Banfield y Unión. Cada uno subió una historia a su respectiva red social y evidenciaron la salida de pareja.

La foto con la que Cvitanich blanqueó en redes su romance con Ivana Figueiras (Foto: Instagram @daricvitaok)

Cabe recordar que la relación entre Cvitanich y Figueiras se conoció luego de que él finalizara su vínculo de 14 años con Chechu Bonelli, con quien tuvo tres hijas. Fue la propia modelo quien en diálogo con Intrusos (América TV) confirmó que se conocieron por amigos en común.