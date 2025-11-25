El área de conducta de la Policía de la Ciudad aplicó medidas disciplinarias contra una integrante de la fuerza por la utilización de la indumentaria reglamentaria en ámbitos digitales no autorizados. El caso cobró notoriedad pública este martes tras conocerse los detalles sobre la actividad de la oficial en la red social TikTok y otras plataformas, situación que derivó en su pase a disponibilidad mientras se evalúa su accionar.

Quién es Nicole V., la policía suspendida por subir contenido a TikTok

La mujer señalada en el expediente administrativo fue identificada como Nicole V. Su legajo indica una antigüedad de tres años y tres meses dentro de la Policía de la Ciudad. La situación irregular quedó expuesta cuando la oficial solicitó una licencia médica ante sus superiores.

La oficial Nicole V. pasó a situación de disponibilidad mientras se investiga su conducta

La Junta Médica evaluó su aptitud psicofísica y los profesionales hallaron las pruebas durante el proceso. La agente mantenía perfiles activos con cientos de grabaciones donde exhibía el uniforme de servicio en contextos ajenos a su labor.

El hallazgo derivó en la apertura de un sumario. La Oficina de Transparencia y Control Externo tomó intervención tras el reporte de Asuntos Internos. La medida se hizo efectiva el pasado 16 de octubre, momento desde el cual Nicole V. quedó en situación de disponibilidad. Esto le impide ejercer funciones policiales hasta que exista una resolución definitiva sobre su permanencia en la fuerza.

Qué tipo de material publicaba

Las publicaciones abarcaban diversas redes sociales y formatos. Los videos circulaban principalmente en X y en el servicio de suscripción de contenido exclusivo OnlyFans. En estos espacios las normas de comunidad son laxas respecto a la difusión de imágenes de carácter sexual explícito. La oficial realizaba actuaciones y performances, en ocasiones junto a otras personas, vestida con la ropa provista por el Estado.

La explicación de Nicole sobre su accionar en redes

Las autoridades rastrearon su huella digital también en TikTok. Allí la mujer acumula unos 40.000 seguidores y más de 200.000 “me gusta”, aunque el contenido en esta aplicación debía ajustarse a reglas de convivencia más estrictas. Los investigadores identificaron las cuentas @itsnicolehot y @itsoficialnicole como los canales de distribución.

Un rasgo físico particular permitió confirmar su identidad: la joven ostenta un tatuaje con el nombre “Emma” en uno de sus brazos, visible en múltiples tomas donde portaba el uniforme sin los distintivos identificatorios obligatorios.

El argumento de la necesidad económica

Nicole brindó su versión de los hechos en medios televisivos tras la viralización del caso. La decisión de generar producciones para adultos respondió, según su testimonio, a una urgencia financiera crítica. La mujer relató que cursaba una licencia médica desde junio debido a un cuadro de intoxicación, consecuencia de un episodio de violencia de género protagonizado por su expareja.

Nicole aseguró que su sueldo policial de 600.000 pesos resultaba insuficiente tras un recorte por carpeta médica captura de redes

Este estado administrativo impactó directamente en sus haberes. La normativa establece una reducción salarial significativa en estos casos. La agente aseguró que cobraba menos de la mitad de su sueldo y se vio obligada a buscar una alternativa laboral rápida para sostener a su hija. También mencionó que se encuentra bajo tratamiento neurológico por epilepsia.

La disparidad entre la remuneración policial y las ganancias obtenidas en el entorno digital resultó determinante para la conducta de la oficial. Durante una entrevista en el canal El Trece, Nicole detalló las cifras que manejaba. Su salario en la fuerza de seguridad rondaba los 600.000 pesos mensuales.

El rendimiento económico de sus perfiles en redes superó ampliamente esa cifra. La facturación mensual en la plataforma OnlyFans alcanzó los seis millones de pesos en un solo mes. Esta diferencia de diez veces su sueldo base fundamentó, según la protagonista, la continuidad de la actividad a pesar de los riesgos disciplinarios.

