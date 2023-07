Rodrigo Tapari aclaró el confuso episodio policial que protagonizó en Bolivia y sentenció: “Fue violento”

escuchar

Rodrigo Tapari, exvocalista del equipo musical Ráfaga, aclaró el hecho que vivió en Bolivia tras la grabación de un video para sus redes sociales en el que intervino la policía. Este jueves llevó calma a sus seguidores y brindó detalles sobre la situación confusa del pasado miércoles, en donde registró en vivo el momento en el que lo “arrestaron” en el boliche Tulum de Santa Cruz de la Sierra. El cantante aseguró que todo fue una broma de mal gusto.

Rodrigo Tapari aclaró el confuso episodio que atravesó en Bolivia

En diálogo con Intrusos (América), Tapari afirmó que se trató de una ficción por parte de la productora boliviana que representa a su amigo, DJ B. Mucho antes de la irrupción, el cantante emitió una emisión en vivo mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que apareció junto a un piano y bajo un clima de festejo. Lo cierto es que luego de ello, todo salió mal cuando apareció de manera abrupta el grupo comando y lo retiró del establecimiento.

“Se sabía que se iba a hacer un videoclip y que la idea era salir en vivo para sumar al público y contarles”, comenzó Tapari y aclaró: “Ni siquiera ese clip era para mí, o sea, es para un DJ argentino que está radicado allá en Bolivia. La verdad que ahí nos asustamos. Yo vuelvo a ver el video y veo mi cara de susto y de tratar de tener calma, porque se me cruzan dos cosas. Lo que está sucediendo y que yo estoy transmitiendo en vivo”.

Según contó el solista, una vez que detuvo la transmisión en vivo desde su red social, el equipo armado que ingresó al establecimiento, le indicó que se trataba de una simulación para el videoclip. Al tener noción de ello, el cantante explicó cuál fue la reacción que tuvo tras el accionar de la Fuerza. “Entonces, ahí mi enojo y la necesidad de salir a informar, porque mi papá tiene 85 años y mi mamá 70. Les pudo ocasionar un susto tremendo”, insistió.

Rodrigo Tapari fue detenido por en vivo mientras hacía una transmisión en vivo por Instagram

En su declaración, Tapari contó que todo resultó por idea de la productora, que si bien organizó esta intervención previamente, “nunca” les avisó que a ellos los llevarían a grabar el clip y que arribarían al estudio con el grupo policial. “Fue todo grabado, porque después de eso van a hacer un video general, en donde nos van a buscar a cada uno y nos llevan con el comando”.

Ante el análisis de Guido Záffora en el que puntualizó que el objetivo de la empresa era “buscar prensa” de eso, Tapari coincidió: “Sí, fue violento, pero la idea era de parte de ellos para que se haga más viral y más conocido DJ B”.

En tanto sentenció: “Me usaron”, y a continuación reiteró: “Me deberían haber avisado mínimamente, para nosotros poder avisar a nuestras familias y a los fanáticos que nos siguen en nuestras redes y que no se asusten”.

Antes de concluir, Rodrigo Tapari comentó: “No tengo nada para promocionar. Esto me hubiera servido si yo tenía que ir a un teatro y me faltan vender entradas, por ejemplo. Por eso, el enojo nuestro es porque no nos avisaron antes”.

LA NACION