Rodrigo Tapari recordó la curiosa propuesta que le hizo Marcelo Tinelli cuando participaba en Popstars: “Cambió mi vida”

Si bien llevaba una larga carrera como uno de los referentes de la movida tropical, la vida de Rodrigo Tapari cambió rotundamente en 2020, cuando lo convocaron para sumarse al Cantando por un sueño (eltrece). Su popularidad fue en ascenso y además de consagrarse subcampeón, fue elegido para participar al año siguiente de ShowMatch La Academia, donde tuvo un gran desempeño. En una reciente entrevista, el cantante contó una divertida anécdota con Marcelo Tinelli, dos décadas antes y en un contexto muy peculiar.

El miércoles por la noche, Tapari visitó Noche Al Dente (América TV) donde tuvo un mano a mano con Fernando Dente, en el que por supuesto no falto la música. El conductor le contó que Marcelo Tinelli, actual gerente artístico del canal, se puso muy contento cuando se enteró de que él estaría en el programa y conmovido con estas palabras, el intérprete de “Que ya no me llame”, reflexionó sobre las consecuencias positivas que tuvo para él participar de sus programas.

Rodrigo Tapari y Rocío Quiróz fueron finalistas de Cantando por un sueño 2020 Prensa LaFlia

“Una cosa es cuando te lo cuentan. Te dicen: ‘Vos estas con Marcelo, cambia tu vida rotundamente’. La verdad es que Marcelo cambió mi vida y mi carrera. Si bien nosotros en la movida tropical tenemos un público, él te abre un espectro, un abanico de público”, aseguró el cantante y llenó de elogios a Tinelli.

Al escucharlo, Dente aprovechó para que Rodrigo pudiera dar más detalles sobre un tema desconocido por muchos. “Lo conocés desde antes de estar con él, porque Mica Tinelli me dijo que una vez en Uruguay Marcelo te agarró a vos y a otros exMambrú”, sostuvo el conductor, recordando que Tapari estuvo entre los principales candidatos a ser parte de la banda que finalmente integraron entre 2002 y 2005, Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Pablo Silberberg.

Rodrigo Tapari reveló como fue el primer encuentro que tuvo con Mareclo Tinelli

“Pero te agarró Marcelo y te hizo grabar un video y cantarle a Mica el feliz cumpleaños”, reveló Dente, dándole pie así a su entrevistado para que pudiera compartir con el público cómo fue aquella anécdota. “Hicimos un viaje a Uruguay, estuvimos en un hotel muy renombrado, en donde Marcelo se estaba hospedando esa semana porque era el cumpleaños de Mica”, comenzó.

En esta misma línea, continuó: “Estábamos ahí nosotros, en el teatro que tiene el hotel, haciendo las audiciones. Éramos 15 finalistas y ya estábamos ahí a punto de llegar a la final. Marcelo nos había ido a ver al teatro, que fue algo increíble para nosotros, porque éramos todos chiquitos soñadores”. Pero, eso no fue todo, sino que les hizo un pedido muy especial: “Quería que le vayamos a cantar el feliz cumple a su hija y estuve ahí. En ese momento no me conocía nadie, era un participante”.

Rodrigo Tapari en Noche al dente (Foto: Captura América)

El cantante de cumbia se mostró muy agradecido con la actitud que tuvo Tinelli, no solo en los últimos años, sino también hace dos décadas. Contó que él se acercaba a la camioneta donde estaban ellos y conversaban. “Él salía muy temprano y nos preguntaba: ‘¿Y chicos que van a hacer hoy?’. La verdad es que era algo increíble para nosotros, que lo veíamos solo en la tele”, concluyó y aseguró que le recordó esto al propio conductor.

LA NACION