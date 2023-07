Fueron a ver Misión imposible y Tom Cruise les dio la sorpresa de sus vidas

escuchar

La nueva película de Tom Cruise, Misión Imposible: Sentencia mortal (parte uno), ya se estrenó. Mientras se proyecta en cines de todo el mundo, el actor decidió darles una sorpresa a los fans que asistieron a las primeras funciones en Estados Unidos. En los últimos días, hizo recorridos por varias ciudades para sorprender a los cinéfilos en la sala y darles un mensaje de agradecimiento. En recientes declaraciones, los colegas del actor aseguraron que para él es importante mantener contacto con sus seguidores.

El pasado martes, el intérprete de Ethan Hunt saludó a los fanáticos de su popular saga de acción en los cines de AMC Georgetown en Washington, DC; AMC Sunset Place 24 en Miami, Florida; Estación Regal Atlantic en Atlanta; y el Teatro Scotiabank en Toronto. Estuvo acompañado del director del film, Christopher McQuarrie. “Esto es increíble. Definitivamente, soñás con momentos como este. Espero que disfruten la película, porque la hicimos para ustedes”, dijo Cruise.

Así fue la sorpresa que Tom Cruise les dio a sus fans

En varios videos difundidos en redes sociales se ve que el artista de 60 años entra por las salidas de emergencia de las salas, para pasar desapercibido. Luego, el personal del cine les da un anuncio a los clientes, quienes no saben que serán sorprendidos con la llegada de Cruise. Todos quedan atónitos en cuanto lo ven entrar, mientras gritan y aplauden.

Luego de pronunciar su discurso, el famoso pasa tiempo de calidad con los asistentes, se hace algunas fotos con ellos y hasta conversa con varias personas. En las imágenes también se observa que autografía algunas fotos impresas. “Disfruten la película y tengan un buen verano”, se despide.

Sus fans, igual de importantes que la producción

Algunos actores que trabajaron de cerca con Cruise en Misión Imposible: sentencia mortal (parte uno) aseguraron que es una “muy buena persona” y que suele tener muy buenos detalles con la gente. Por lo tanto, este gesto es parte de su esencia. Simon Pegg y Hayley Atwell, sus coprotagonistas, dijeron para The Times que a él le gusta estar involucrado “en cada parte de la película”, desde las grabaciones, hasta los servicios de catering en el set y la interacción con los cinéfilos. Por eso, al igual que les envía regalos a sus compañeros de elenco y a los miembros de la producción, quiso que sus seguidores vivieran una experiencia inolvidable al lado suyo.

En las redes sociales circulan videos del icónico momento junto a Tom Cruise @tomcruise/Instagram

Atwell agregó que el originario de Nueva York valora a la audiencia tanto como al resto del equipo que está dentro del set. A su vez, destacó que le interesa mucho la experiencia del público que va a los cines a ver el resultado de su trabajo: “Él no quiere hacer películas para castigar a la audiencia. No quiere que tengan el mensaje de que si no entendés algo, no sos inteligente”.

Como ejemplo, evocó que, durante la lectura del guion de esta nueva entrega de la saga, Cruise pidió al equipo que se modificara una parte porque no era clara, al menos desde su perspectiva. “La audiencia no lo entenderá”, defendió. Le hicieron caso y cambiaron ese fragmento.

