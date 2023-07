Fabián Rubino habló de la tensa situación que vivió luego de comprar droga en vivo en un búnker: “Me puse a llorar”

escuchar

El miércoles por la mañana, Fabián Rubino, cronista de Desayuno Americano (América), protagonizó un hecho inédito cuando compró droga en vivo, en un búnker ubicado en el barrio de Once, situación que culminó con la llegada de la policía al lugar, que secuestró la sustancia ilegal. Este jueves a la mañana, en diálogo con Pamela David, el propio Rubino relató lo que había vivido luego de esa experiencia: “Me puse a llorar en mi casa”.

El periodista sorprendió a propios y extraños el miércoles cuando, en medio de un móvil en el que fue a cubrir a vecinos que denunciaban que existía un búnker para la venta de drogas en la calle Sarmiento al 3100, en el barrio porteño de Balvanera, decidió él mismo aproximarse a la puerta y preguntar si vendían droga y, finalmente, comprar una bolsita con dicha sustancia, por $1500.

Fabián Rubino, el día después de su experiencia en el búnker de la droga de Once: "Me puse a llorar"

Este jueves por la mañana, en el piso de Desayuno americano, el periodista relató sus sensaciones tras protagonizar un evento único, desde lo periodístico y, también, desde lo policial. “¿Cómo estás hoy?”, le preguntó David. “Todavía sin caer. Lo que pasó fue muy fuerte para todos. Te escuchaba en el relato y vos tampoco podías creerlo”, respondió Rubino. “Yo tenía miedo por vos”, replicó la conductora.

“Uno en ese momento no mide las consecuencias. Las empezás a medir después”, expresó el periodista, que tiene una larga trayectoria en la cobertura en exteriores y que había estado en ese mismo búnker un mes atrás, donde había sido amenazado.

Rubino compró droga en vivo en un búnker de Once Captura de video

Más adelante, el periodista reveló lo que le pasó luego de unas horas de protagonizar la compra de la droga: “Yo digo, no puedo no llorar nunca, a veces por las cosas que pasan, las situaciones, pero ayer a la tarde me puse a llorar en mi casa”.

“Es tan fuerte lo que pasa, la gente te escribe, te dice cosas lindas -continuó el periodista-, estamos todos necesitados de que alguien haga algo, porque nos sentimos tan desprotegidos... es que todos lo necesitamos. No se dan cuenta lo fácil que es ser felices, vivir bien, salir a la calle, trabajar, volver con tu familia, besar a tu hijo. Digo, es tan fácil y lo arruinamos todo”.

Fabián Rubino, periodista de América, compra droga en vivo en un búnker de Balvanera

Más adelante en la charla en América, el periodista Gustavo Grabia tomó la palabra para decir: “Hay un momento en que vos te quebrás y decidís hacer eso cuando ves a un menor salir de ahí, y decidís desde lo humano hacer la cobertura”.

“Es que ahí me cambió todo”, respondió Rubino, dando la razón a su colega, y añadió: “Porque vi que ese chico no tenía futuro; haya comprado o no droga, vivía en ese ambiente. Lo vemos acá saliendo de una casa, y como este chico hay muchísimos. Como el que me robó hace unos meses, y esos chicos terminan en la cárcel o en el cementerio, porque no tienen futuro y yo quiero que tengan futuro”.

Allanamiento en el bunker narco del barrio de Once Captura de Video

“Si todos los ven, si todos los vemos, ¿por qué nos pasa esto?”, reflexionó Rubino, quien dijo que todo eso le pasó “en el medio de la nota” y, pese a que admitió que “no tendría que haber hecho” la compra de la droga en vivo, señaló: “Pero a uno le pasan cosas por el alma, por el pecho y hay veces que no te podés quedar con los brazos cruzados”.

En el mediodía del miércoles, cuando Rubino hizo la compra de drogas, en América llamaron al 911. La policía llegó al lugar y llevó al periodista a declarar a la comisaría. Y él entregó la sustancia para que la pudieran analizar.

Recién por la noche, efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron el búnker. “Ahora me estoy enterando de que hay un operativo y que están allanando el búnker. Eso fue a la mañana, ya se fueron todos”, expresó Rubino mientras los efectivos allanaban el lugar, en diálogo con Radio con Vos.

LA NACION