Rolando Graña protagonizó un tenso cruce con la infectóloga Gabriela Piovano en la emisión de anoche de América Noticias (AméricaTV). Desde que se desató la pandemia por el coronavirus, los especialistas en infectologíase convirtieron en fuentes de consulta constante de los programas de radio y televisión para explicar distintas cuestiones sobre la enfermedad que mantiene en vilo al mundo. En varios casos, estas entrevistas devienen en discusiones ríspidas entre los médicos y los periodistas.

En esta oportunidad, en el programa que conduce el periodista junto a Soledad Larghi se comunicaron con la Dra. Piovano y mantuvieron un tenso diálogo. Al comienzo de la entrevista, la experta habló sobre la situación del coronavirus en el país, pero luego expresó una dura crítica contra los medios de comunicación.

"Uno siente que no se ha acompañado mucho desde el lugar de los medios que hablan de lo malo. Esto [por el coronavirus] no va a perjudicar a Ginés [González García, el ministro de Salud], sino a la gente, a la población y a sus familiares. Es una lástima que esto vaya a un lugar al que no queríamos", expresó Piovano. Y agregó: "Lo que estamos viendo es producto de la falta de responsabilidad social. No le vamos a echar la culpa al Gobierno".

Ante esto, Larghi preguntó que era posible saber si los contagios por coronavirus se debían a juntadas clandestinas o a la circulación de las personas por la decisión de comenzar una paulatina apertura.

Graña salió al cruce: "Nosotros no tenemos que sentar postura. Nuestro servicio es informar. No tenemos que inventar nada. Si tanto te parece que lo importante son los medios, comprate un noticiero". 02:41

"Las aperturas se manejaron por la presión de que había que abrir porque la gente estaba mal por la economía, pero alguien se tiene que hacer cargo. ¿Por qué se habla tanto de que la gente está cansada y que hay que abrir?", replicó la infectóloga. Y disparó contra los medios: "A las agencias de noticias le interesan las noticias. No le importa si la gente se muere. Hay una morbosidad terrible en eso". Por eso, Larghi señaló: "O sea, que la culpa es de los medios..."

"Haganse cargo de lo que dicen. Estuvieron medio noticiero hablando de lo mal que está la gente, entonces, ¿qué postura toman ustedes?", continuó la experta levantando su tono en forma combativa.

En ese contexto, Graña salió al cruce: "Nosotros no tenemos que sentar postura. Nuestro servicio es informar. No tenemos que inventar nada. Si tanto te parece que lo importante son los medios, comprate un noticiero".

"Nosotros no vamos a tu puesto a decir si a tal paciente hay que curarlo o no. Hace 35 años que trabajo de esto y cuento las cosas que me parecen, con los matices que me parece. Yo no voy a criticar tu trabajo", siguió el conductor, indignado.

"¿Como no los vamos a criticar si ustedes nos critican a nosotros?", respondió Piovano. Y Graña indicó: "Es muy fácil echarle la culpa a los medios por los discursos de los que se equivocaron. Acá hubo una serie de funcionarios que dijeron que había que cerrar, después que había que abrir".

Más adelante, la infectóloga criticó también a Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar, pero pidió disculpas al equipo de Graña y Larghi porque, según dijo, su crítica no era especialmente hacia la pareja de conductores de A24.