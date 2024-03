Escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe) no solo se forman amistades, también se crean vínculos más allá de lo casual que, en algunas oportunidades, logran trascender frente a todo pronóstico. En varias ediciones, se han formado parejas que continúan en la actualidad, tales como Gustavo Conti y Ximena Capristo o Thiago Medina y Daniela Celis, que recientemente fueron padres de las gemelas Aimé y Laia.

Rosina confesó qué siente por Lucía tras su salida de Gran Hermano

Ahora, un nuevo vínculo que podría prosperar en el afuera tiene expectantes a los fanáticos del programa. Se trata de la relación entre Rosina y Lucía, dos jugadoras que consolidaron una gran amistad que, al menos de parte de una de ellas, trascendió al amor.

Este fin de semana, la jugadora uruguaya fue eliminada del certamen por decisión del público y lo primero que hicieron sus seguidores fue preguntarse qué pasaría con Lucía, la salteña que ahora se encuentra soltera, a diferencia de como entró a la casa. Cabe destacar que fue la joven argentina quién remarcó que sus sentimientos por su compañera fueron los disparadores de su separación.

En A la Barbarossa (Telefe), le preguntaron a ambas cómo era su relación y qué había pasado en la casa. “Por el momento somos muy amigas, nos queremos muchos y adentro de la casa, quizás nos confundimos, o por lo menos yo, y noté una atracción, pero porque ahí se vive todo muy intenso. Sí es cierto que hubo cierta atracción”, afirmó Rosina, ante lo que Lucía, intentando ayudar a su amiga, dijo que “todavía tenían que hablar”.

Luego, los panelistas insistieron con que las jugadoras del reality se mostraran juntas e, incluso, que se besaran. Frente a esta presión, la joven uruguaya se adelantó: “Paren. Hace dos días que salí, estuve tres meses y medio aislada, agarré el celular por dos minutos y es como que no entiendo nada”.

Otro dato no menor de esta historia de amor es que, tras la salida de Lucía de la casa, Rosina hablaba constantemente de ella y en una conversación afirmó que “lo único que esperaba era que estuviera bien”. Incluso, en varias oportunidades, cuando exparticipantes reingresaron a la casa para saludar a sus compañeros en la dinámica de “El Congelado”, la uruguaya había dicho: “Si entra Luchi, no sé si me voy a poder aguantar quedarme quieta y no abrazarla”.