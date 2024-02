Escuchar

Pese a que a principios de la temporada Sabrina Rojas y Luciano Castro protagonizaron una fuerte pelea luego de la ausencia del actor en el cumpleaños de su hijo Fausto, la expareja está en son de paz y hasta coincidirán unos días en Córdoba, algo que generó sospechas sobre una posible reconciliación entre los dos.

Luciano Castro y Sabrina Rojas mantienen una excelente relación

Todo comenzó cuando este jueves 29 de febrero, Intrusos (América TV) emitió un tape en el que Pablo Layus entrevistó a la rubia. “Tus hijos deben estar felices porque dentro de poco, en Semana Santa, van a tener a su papá en Córdoba, ciudad, y a su mamá en Villa Carlos Paz”, le comentó el periodista, a lo que ella contestó: “Claro, viene Luciano, pero no sabemos si los traemos a los niños. Tal vez quedan en Buenos Aires con abuelas, primos y niñeras porque por tan pocos días es un tema trasladarlos”.

Al escucharla, el cronista sonrío y lanzó: “O sea que vienen ustedes solos...”. “¿A dónde querés ir? Decilo Pablo, decilo”, expresó ella, entre risas.

Sabrina Rojas sobre una posible reconciliación con Luciano Castro (Foto: Captura TV)

En ese sentido, el periodista le preguntó si había una nueva oportunidad entre los dos, tras la reciente separación del actor y Flor Vigna. “Yo te voy a decir algo, nada más lejos que una reconciliación con Castro. Nada más lejos, estamos lejísimo de una reconciliación. Me causa gracia que, justamente, es una persona que veo todas las semanas de mi vida, si quisiésemos que pasara algo, estamos lejísimos de eso, no necesitamos un reencuentro en Córdoba, es pura casualidad”, indicó y completó: “Esos cinco días, ni ganas de verlo voy a tener. Ya llega el lunes y lo veo. No, por acá no”.

Pero Pablo Layus no es el único que piensa que Rojas y Castro podrían volver. A principios de este mes, Marcela Tauro vaticinó algo que dejó a todos descolocados en el estudio.

Tan solo unos minutos después de que se conociera la noticia de que Flor Vigna y Luciano Castro ya no eran más pareja, Flor de la V tomó la palabra. “Le voy a preguntar algo a Marcela Tauro, porque cuando estábamos hablando de Sabrina, ella dijo ‘yo no creo que vuelva con el Tucu’ y lo dijo con una seguridad... como que ella había bajado la persiana. ¿Creés que puede haber una tercera, cuarta, quinta, sexta vuelta con Luciano Castro, siguiendo tu intuición?”, le consultó en vivo la conductora a la panelista.

Sin vueltas, la periodista analizó el panorama y dio su opinión al respecto. “Sí, para mí sí, es intuición”, expresó y argumentó: “Estoy recibiendo más información de la separación de Flor con Luciano Castro. Yo creo que sí, porque quizás en unos meses se puede llegar a dar, dadas las circunstancias de los dos que están separados”.

Sabrina Rojas sobre el Tucu López: “Planeé una vida con él”

Pese a que varios creen que en algún momento podría renacer el amor entre Sabrina y Luciano, en las últimas semanas, la actriz de la obra “Misterio en la cabaña” mencionó su amor hacia el ‘Tucu’ López.

“Yo planeé una vida con él, me encantaría volver, pero la realidad a veces nos presenta cosas distintas. Yo hablo de la ilusión y tampoco sé cómo está su presente”, señaló en diálogo con LAM (América TV).

Sabrina Rojas junto al Tucu López y Luciano Castro Instagram

Y cerró: “Fue un compañero muy hermoso conmigo y con mis hijos. Con ellos fue tan hermoso que es una persona de la que nunca me voy a olvidar y mis hijos tampoco. Fue un capo con mis hijos. Ellos lo quieren y extrañan mucho”.