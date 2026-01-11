Sabrina Rojas reaccionó a una de las parodias virales de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani fue el tema de la semana en el mundo del espectáculo. Pero más aún por los audios que se filtraron en los que se escuchó al actor coquetear con una joven española con un extraño acento.

Rápidamente, el tema se volvió tendencia en redes sociales y gran cantidad de creadores de contenidos dieron su mirada con un poco de humor. La actriz Micaela Zaikoski publicó un video en el que se hace pasar por Griselda, habla con sus amigas y trata de justificar el comportamiento de su novio.

“¿Qué haces amiga? No, lo que pasó en realidad fue una pavada, viste como es él. Pero él siempre fue así. Vos sabés, lo conozco desde la secundaria. Siempre hizo lo mismo. Siempre hizo chistes. En la secundaria iba y le mandaba cartitas a las chicas y yo iba y le decía... Me enojaba. Pero después lo entendí. Es algo de él, no mío“, exclamó la joven quien hacía que mandaba un audio de voz mientras cocinaba.

Sabrina Rojas no dudó en darle like al video en el que imitan la justificación de Griselda Siciliani (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Ante la negativa de las supuestas amigas con el tema, la joven reflexionó: “¿Por qué me voy a hacer problema yo si es algo que está haciendo él? No, claro. Es más, me acuerdo un día cuando estábamos saliendo del colegio, que hizo un chiste como que se tropezó y cayó como arriba de las tetas de una chica. Vos lo conoces. Eso es él. ¿Yo que voy a hacer contra su esencia? No lo puedo cambiar. Yo lo elijo así. No, pareja abierta, no. No tenemos pareja abierta“.

“Yo a él le propuse tener propuesta abierta para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo que no me acuerdo bien... como que yo sí, pero vos no. Como una pareja abierta unilateral era. Son términos nuevos que se usan ahora. Y yo dije: ‘No, no sé’. ¿Cómo me voy a ofender? A ver es un mensajito, ahora lo estoy escuchando todo el tiempo al mensajito porque lo hizo con una tonada que... él me mandaba esos mensajes hace unos años. Así me conquistó“, continuó la parodia.

“Pero, bueno. Son cosas de hombres. Los hombres son así. Bueno, te dejo amiga porque está llegando y no quiero que se incomode ¿viste? Porque él mantiene por sobre todo la privacidad. Por las dudas, a ver si se siente incómodo", cerró el diálogo. El video obtuvo en pocas horas decenas de reproducciones y comentarios, e incluso llegó a la propia Sabrina Rojas, quien no dudó en apretar el ‘like’ con ganas de generar polémica.

Sabrina Rojas habló de la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Días atrás, Sabrina Rojas habló sobre lo ocurrido en diálogo con A la tarde (América TV) y dijo: “Bueno, claro. Yo tengo un tema que es que laburo de esto. Que hago un programa también que se encarga de tratar estas cosas y que también por eso saben dónde encontrarme. Pero no soy yo quien tenga que hablar del tema. No es a mí a quien tienen que buscar, pero a mí ya nada me sorprende”. De esa forma, trató de desligarse de los problemas amorosos de su expareja y padre de sus hijos.