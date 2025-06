Lali cruzó a quienes aseguran que se hizo retoques estéticos en la cara y fue contundente

Si hay alguien que no tiene inconvenientes en decir en voz alta lo que piensa y siente, esa es Mariana ‘Lali’ Espósito. A lo largo de los años, la cantante demostró que si así lo desea, va a reflexionar sobre la actualidad del país, a salir en defensa de otros artistas y a responder sobre lo que se le pregunte. En las últimas horas, en tanto, le tocó hablar sobre ella. En las redes sociales la acusaron de haberse realizado retoques estéticos en la cara. Sin dudarlo, cruzó a quienes la criticaron. “Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta. Pues no”, expresó.

La situación tuvo lugar en X a partir de un posteo que posteriormente fue eliminado. Según se pudo advertir a partir de los comentarios que recibió, estaba relacionado con Lali. “La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente, esa de hacerse la desentendida ya no da, queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo”, opinó una usuaria en referencia a la cantante.

Lali respondió a los usuarios de X que la acusaron de realizarse retoques estéticos (Foto: X @lalioficial)

Lejos de ignorar el comentario, la intérprete de “N5″ le respondió: “No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras”. En esta misma línea, reflexionó: “Y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones. No es una crítica a quienes lo hacen. Para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobre las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer“.

Lali aseguró que no se aplicó botox en la cara y salió a responderle a quienes la cuestionaron (Foto: X @lalioficial)

A su vez, otra cuenta también dejó un comentario donde señaló que se había puesto botox en la cara, principalmente en la boca. “Esta la tengo de nacimiento, bebé”, respondió Espósito con el emoji de unos labios. “Después de todas las cirugías para quedar linda es más fácil decir que se acepta tal y como es jaja”, lanzó un usuario de X, ante lo que ella volvió a reforzar su postura al respecto: “Pues ninguna. A esto me refiero. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta. Pues no. En fin, ¡besitos!“.

La respuesta de Lali ante quienes la acusaron de haberse hecho retoques estéticos en la cara (Foto: X @lalioficial)

Días atrás, Lali Espósito se refirió a otro tema que generó controversia: los dichos de Ricardo Darín en La noche de Mirtha (eltrece). El actor reflexionó sobre la economía del país, dijo que “los precios son terribles” y abrió un debate al contar lo que pagó por una docena de empanadas.

A partir de la polémica que se generó por su comentario, la cantante salió a defenderlo públicamente. “Me resulta bizarro, es clarísimo lo que quiso decir, estamos en una época corta, chata en las conversaciones. Tan en lo poco importante”, sostuvo en diálogo con LAM (América TV). “Creo que hay cosas que importan mucho más. Garrahan por tirar algo; sin embargo, estamos hablando de una empanada”, continuó.

Lali Espósito apoyó a Ricardo Darín

“Hay una cancelación constante, es una época insoportable, cínica, con cero profundidad. Está todo muy tuitero. Me parece mal que alguien no pueda opinar, que te encanta Milei o no te encanta Milei, o lo que sea que quieras opinar, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña total”, enfatizó.