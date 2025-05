Salma Hayek, radiante en la portada de Sports Illustrated: “Nunca imaginé que esto pasaría a mi edad”

A los 58 años, Salma Hayek se convirtió en la protagonista de la tapa de la edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated. Retratada por el fotógrafo Ruven Afanador, la actriz mexicana confesó que haber posado en bikini para esta icónica publicación a su edad es algo que jamás habría imaginado.

“Recuerdo que cuando era joven, hace mucho, mucho tiempo, siempre me emocionaba ver la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y pensaba: ‘¿quién aparecerá en la tapa?’ Por supuesto, yo no parecía una modelo, así que nunca se me pasó por la cabeza que algún día saldría allí” , contó Hayek en la nota que acompaña la producción de fotografías.

"Si alguien me hubiera dicho que iba a estar en Sports Illustrated a los 58 años, lo habría enviado a un manicomio", aseguró la actriz

“Si alguien me hubiera dicho que iba a estar ahí a los 58 años, lo habría enviado a un manicomio , pero el mundo ha cambiado y eso es emocionante”, expresó la intérprete nominada al Oscar en 2002 por su inolvidable interpretación de Frida Kahlo en la película Frida.

En un contexto en el que la industria de la moda continúa siendo cuestionada por sus estándares de belleza y juventud, la elección de Hayek como una de las cuatro portadas de este año, junto a las gimnastas Jordan Chiles y Olivia Dunne, y la modelo Lauren Chan, representa un paso hacia la redefinición de los estándares y estereotipos establecidos.

Durante su aparición en el programa Today, Hayek reflexionó sobre cómo ha cambiado su percepción de sí misma con el tiempo. “Mi cuerpo no es necesariamente como el de una modelo. Nunca pensé que eso fuera una posibilidad, ¡y que sucediera a mis 58 años! Es realmente impactante”, mencionó.

La editora jefa de Sports Illustrated, MJ Day, ha descrito a la actriz como una “fuerza de la naturaleza”, destacando su papel como defensora de los derechos humanos, de las mujeres y de los inmigrantes. “Salma es un faro para la comunidad latina, una defensora incansable y una persona cuya pasión por el arte, la vida y la humanidad tiene pocos rivales. Tiene un fuego creativo que ilumina todo lo que toca. Su pasión por la vida es real”, manifestó.

El compromiso de la actriz con causas sociales ha sido una constante a lo largo de su carrera. En abril pasado, por ejemplo, compartió en sus redes un video en defensa de la migración latina en los Estados Unidos: “Tenemos médicos, ingenieros, tenemos una hermosa comunidad. Los latinos son la mejor esperanza de la economía estadounidense”, expresó.

La sesión de fotos, que se realizó en México, rinde homenaje a las raíces latinas de Hayek y se desarrolló bajo el concepto de “extravagancia playera”, inspirado en los colores, texturas y estampados de Cuixmala, un exclusivo paraíso ecológico en la costa del Pacífico mexicano. Entre los looks más destacados, Hayek lució un vestido de encaje de Alexander McQueen y una serie de trajes de baño que realzaron su figura.

La producción de fotos de Salma Hayek en las playas de México @salmahayek

“Podría jubilarme, pero no quiero perderme este momento. Luché por ello y he sido parte de ello. Creo que es realmente extraordinario que una revista como Sports Illustrated Swimsuit diga que está bien, quizás incluso genial, tener más de 50 años y seguir sintiéndome no solo sexy, sino libre y no cohibida por mi cuerpo como si tuviera que esconderlo”, afirmó la estrella.

“Me siento muy afortunada", señaló

Desde en 2009 se casó con el empresario francés François-Henri Pinault, director ejecutivo del conglomerado de lujo Kering, que controla marcas como Gucci, Yves Saint Laurent y Alexander McQueen, Hayek ha sabido conjugar sus pasiones por el cine, el activismo y el mundo de la moda. “Me siento muy afortunada de formar parte de una generación que ha podido experimentar un cambio tan tangible”, compartió la actriz. Y agregó: “Espero que cuando vean la entrevista o las fotos, sea un recordatorio de lo importante que es siempre poner todo el esfuerzo en encontrar la alegría en cada situación”.