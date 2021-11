El dolor de Cande y Mica Tinelli por una repentina pérdida: “La gente buena parte muy pronto”

Cande y Mica Tinelli le dedicaron emotivos mensajes de despedida en las redes sociales a un ser querido que murió recientemente. Si bien las hijas del conductor de ShowMatch solo precisaron que se llamaba Juan, según su descripción era una persona muy cercana a la familia.

“Espero que estés en paz. No logro caer que te fuiste, que ya esos momentos de risas a carcajadas no van a estar. Espero que estés volando alto. Al fin y al cabo, este mundo está bastante podrido para gente tan buena como vos. Te amo, te tengo presente acá conmigo”, escribió Candelaria en sus historias de Instagram.

Y continuó: “Tan buena persona, tan cariñoso y gracioso. Persona de corazón inmenso. No entiendo por qué te fuiste, no entiendo a la vida a veces. Siento que hoy fue injusta. Te amo infinitamente Juan, siempre te voy a recordar con una sonrisa, porque eso me transmitiste siempre, alegría. Te extraño mucho”.

Candelaria Tinelli expresó su dolor en Instagram

Su hermana, en tanto, hizo lo propio con palabras similares. “La gente buena a veces parte muy pronto y eso es algo que creo nunca voy a poder entender de esta vida... Descansá en paz Juan, te lo merecés. Te amamos”, manifestó Micaela.

La dedicatoria de Mica Tinelli a Juan

Las hermanas Tinelli, listas para un nuevo desafío

Recientemente, Mica, Cande y su hermana menor, Juanita Tinelli, recibieron una inesperada propuesta. Según contaron en Intrusos (América), Warner Media le habría ofrecido a las jóvenes protagonizar un reality sobre sus vidas.

Rodrigo Lussich, encargado de dar la información, reveló que desde la multinacional ya se reunieron con el conductor, quien habría dado el visto bueno aunque no participaría de la producción, y que la idea es imitar el suceso de Keeping Up with the Kardashians, una de las series favoritas del clan Tinelli que se emitió por última vez en junio de este año después de 14 años de éxito.

Cande, Mica y Juanita Tinelli podrían estar preparando un proyecto televisivo GinebraBsAs

El reality, una combinación de drama, moda e intimidad familiar, volvió famosas a Kim Kardashian y sus hermanas. El ciclo hizo su debut en E! Network, de NBC Universal, en 2007, y fue arrasador: llegó a 90 países, se tradujo a 20 idiomas y generó múltiples programas derivados.

A lo largo de una década y media, Keeping Up with the Kardashians retrató la vida personal y profesional de los Kardashian-Jenner, incluido el matrimonio de Kim con el rapero Kanye West, la separación de su hermana Khloe del jugador de básquet Lamar Odom y la transición de género de Bruce Jenner a Caitlyn.