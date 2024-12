Santi Maratea contó cómo logró cumplir un año sin fumar y sorprendió

Santi Maratea celebró un hito personal al cumplir un año sin fumar, y compartió con sus seguidores el orgullo de haber superado esta adicción mientras reveló los pasos que lo ayudaron a dejar el cigarrillo. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el influencer habló con sinceridad sobre las dificultades que enfrentó durante este proceso y aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje reflexivo, para motivar a otros a seguir su ejemplo.

Fiel a su estilo, el influencer decidió compartir este importante logro con sus seguidores de manera cercana y auténtica. A través de un video que publicó en su red social, Santi Maratea relató con franqueza las dificultades que enfrentó para dejar el cigarrillo, al tiempo que transmitió un mensaje inspirador cargado de reflexión, que muestra que es posible superar una adicción con determinación y paciencia. “Acabo de correr diez pasadas de 400 metros en un minuto y veinte. Me parece una buena oportunidad para compartirles algo que me da mucho orgullo. Hace una semana cumplí un año sin fumar y estoy muy contento”, comenzó diciendo.

Santi Maratea confesó que, en su peor momento, llegó a fumar hasta 30 cigarrillos por día (Captura: Instagram)

En esa misma línea, reveló lo importante de este logró personal: “Yo fumaba aproximadamente entre 20 y 30 cigarrillos por día. Fumaba armado, y los que fuman sabrán que el armado dura más que el industrial, entonces estaba fumando todo el día. Mi ropa, mi casa, mi auto, todo tenía olor a cigarrillo. Cuando llovía y estaba en el auto, bajaba la ventanilla y fumaba igual”.

En su relato, el joven puso de ejemplo situaciones de su vida cotidiana en las que el tabaco interfirió de manera negativa, puesto que expresó: “Estaba con una piba que me encantaba y un día me dijo ‘es muy grave lo mucho que fumás y es un asco. No puedo seguir con vos si seguís fumando’. Pero no podía dejar de fumar, era más fuerte que yo”. Asimismo, reveló: “Otro ejemplo, que es muy triste y me da bastante vergüenza contárselo, pero yo lo último que hacía antes de dormir era fumar un cigarrillo, y lo primero que hacía cuando me levantaba era fumar. Muchas veces era el mismo cigarrillo porque cuando me iba a dormir fumaba en la cama, me quedaba dormido y me levantaba todo manchado por las cenizas, con la almohada quemada”.

Santi Maratea reveló que tomó la decisión de fumar cuando notó que ese hábito podría terminar con su vida

Además, Maratea compartió que su proceso para dejar de fumar no fue sencillo y que probó todo tipo de métodos en su intento por superar la adicción. Desde leer libros sobre el tema y usar chicles de nicotina, hasta intentar ingresar a un centro de rehabilitación o consultar con un brujo, pero nada de eso funcionó. “Lo que más me ayudó fue ponerme un objetivo y enamorarme de ese objetivo que sabía que no lo iba a poder conseguir si fumaba. En mi caso fue empezar a jugar al fútbol”, contó.

El momento crucial que lo hizo querer dejar de fumar de manera definitiva

En el video, Santi recordó el momento decisivo en que tocó fondo y decidió dejar de fumar. Aunque al principio seguía jugando al fútbol mientras fumaba, una noche, después de un día lleno de frustración, canalizó su enojo hacia el cigarrillo, dándose cuenta de que lo destruía, tanto a él como a su familia, dado que hizo alusión a la muerte de su papá y de su abuelo. Fue entonces cuando rompió un cigarrillo y se prometió no volver a fumar. “Estoy orgullosísimo de la decisión que tomé, de la fuerza que tuve para lograrlo”, concluyó.