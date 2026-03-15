Santiago del Moro anunció cuándo ingresa la nueva jugadora que reemplazará a Carmiña en Gran Hermano: qué se sabe de la participante

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) prepara un nuevo ingreso a la casa tras la salida de Carmiña Masi. Este domingo 15 de marzo a las 22.15, el juego recibirá a una nueva integrante, según confirmó Santiago del Moro a través de sus redes sociales. Este movimiento ocurre tras la expulsión directa de la participante, quien abandonó el ciclo por proferir comentarios racistas contra su compañera Mavinga. La producción del programa buscó cubrir la vacante de manera inmediata para mantener la continuidad del formato, bajo un clima de marcada expectativa entre los televidentes.

La salida de Masi resultó una decisión irreversible. Durante una gala en vivo, la voz oficial de Gran Hermano calificó su comportamiento como inadmisible y sentenció: “La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”. Las frases de la exconcursante, tales como “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, motivaron un rechazo generalizado tanto dentro del reality como en la audiencia.

Antes de retirarse del estudio, Masi intentó justificar sus dichos como parte de un contexto de convivencia, aunque asumió la responsabilidad de sus actos al declarar: “Hay chistes que no se dicen. Lastimosamente, me puse muy cómoda en la casa. Les pido disculpas”. Posteriormente, ante las cámaras, admitió que no dimensionó el alcance de sus palabras y expresó su vergüenza por el impacto de sus bromas discriminatorias hacia Mavinga.

La historia que compartió el conductor en sus redes sociales (Foto: @santidelmoro)

El anuncio del reemplazo generó diversas conjeturas en las redes sociales. Del Moro compartió imágenes con manos femeninas de uñas negras para generar intriga sobre la nueva participante. “Domingo 22.15. Nueva jugadora en la casa más famosa del país”, informó el presentador.

Entre los nombres que circulan con mayor fuerza aparece el de Furia, exparticipante del certamen, que dejó una huella marcada en su edición. La producción, por su parte, mantiene el hermetismo y busca capitalizar el interés del público con estos gestos enigmáticos.

Gran expectativa por este nuevo ingreso a la casa

Este ingreso marca un punto de inflexión en la temporada, ya que el programa se centra en la reflexión sobre los límites en la convivencia televisiva. La dinámica del juego enfrenta ahora un nuevo escenario tras la sanción aplicada. Los seguidores del reality aguardan la gala del domingo para conocer la identidad de la jugadora que ocupará el espacio liberado por la participante expulsada.

Telefe mantiene el hermetismo absoluto sobre los detalles del casting final mientras organiza el operativo de entrada. El ciclo busca dejar atrás la controversia reciente y retomar el enfoque competitivo con una nueva integrante que promete alterar la convivencia actual. La llegada de la mujer representa una oportunidad para renovar las estrategias de los jugadores que permanecen en carrera tras la salida de Masi.