Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, expresó su molestia por las actitudes de desinterés y comportamiento caprichoso que han mostrado algunos de los jugadores de Gran Hermano y les hizo una advertencia.

“El hecho de haber ganado un casting no les asegura nada”. Con esas palabras, Santiago del Moro comenzó su explicación sobre su descontento frente a los participantes del reality. También les terminó dando un fuerte aviso. “Esto no es un hotel cinco estrellas. Vi a muchos de ustedes quejándose por la máquina, la comida, la producción. Están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar”, dijo mientras los participantes expresaban su sorpresa.

Santiago del Moro expresó su molestia con el comportamiento de los participantes

“El tiempo se acaba. Jueguen. Piensen en por qué Gran Hermano los eligió y dijo ‘sos vos’. Se las doy vuelta. Si ustedes estuvieran en su casa con el control remoto, ¿les divertiría lo que ven de ustedes?”, enfatizó.

Además, hizo mención del ganador de la última edición, Marcos Ginocchio, y lo contrastó con el enfoque que, en su opinión, muchos intentan emular. Destacó las habilidades de Marcos como jugador y caballero, resaltando su participación estratégica y su actitud positiva. Señaló que Marcos jugó de manera inteligente y coherente, siempre comprometido y evitando conflictos innecesarios.

Del Moro reflexionó sobre cómo el juego de Marcos ha influenciado a otros participantes, llevándolos a adoptar un enfoque más “mental”. Sin dirigirse a alguien en particular, les recordó a todos los concursantes que cada uno tiene su propia historia en la casa y los alentó a disfrutar plenamente. Les advirtió que, a diferencia de Marcos, deben ser auténticos y no caer en imitaciones.

Marcos de Gran Hermano, uno de los participantes de la última edición de Gran Hermano

A su vez, Del Moro les recordó a los participantes que están haciendo historia en la casa y que es un momento único para ellos. Los animó a ser activos, proponer ideas y aprovechar las cámaras para mostrar quiénes son realmente. El conductor señaló también que muchos de los participantes de Gran Hermano están desaprovechando la oportunidad de estar en el programa.

“Me da pena porque después cuando la gente sale de ahí dicen ‘¿cómo no hice esto? ‘¿Cómo no se me ocurrió aquello?’”, dijo y agregó: “La posibilidad que tienen vale oro. No se quejen al pedo de la comida, las máquinas. ¡No es un spa! Es Gran Hermano”, siguió, sugiriendo que se involucren más en el juego.

“Es mejor arrepentirse por haber hecho algo que decir ‘no hice una mierda’. Disculpen la expresión”, afirmó, para lanzarles un mensaje que traerá mucha cola. “Se duermen y hay miles esperando. ¡Hagan!”, cerró.

Esto sucedió el domingo por la noche durante la gala de eliminación. Sin embargo, el lunes también volvió a la carga y anunció que todos los participantes quedaban nominados y que habrá doble gala de eliminación el próximo fin de semana.