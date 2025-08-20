Se conoció el motivo detrás del posteo que hizo Andrés Gil para desmentir su romance con Gimena Accardi

El escándalo por la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez y los rumores que involucran como tercero en discordia a Andrés Gil dan mucho de qué hablar, a pesar de que los tres ya hicieron su descargo públicamente. Este miércoles, Adrián Pallares contó la verdadera razón que llevó al actor a expresarse públicamente y desmentir las especulaciones sobre su persona.

Tanto Gimena Accardi como Andrés Gil negaron los rumores que sostienen que mantuvieron un romance (Foto: Instagram @andresgill)

“Gente muy cercana a él me está escribiendo que está sufriendo mucho por lo que pasa en redes. La influencia que tienen en muchos famosos. La está pasando muy mal y no tiene nada que decir. A pedido de la gente que lo rodea y lo quiere, salió a escribir esto”, reveló el conductor de Intrusos (América TV).

Y continuó: “Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible. Desde que Paula Varela contó la separación de Dai Fernández con Gonzalo Gerber, que había una cuestión con Gimena Accardi y todo se precipitó. Por eso vimos a Gimena Accardi haciendo su descargo”.

Andrés Gil rompió el silencio (Foto: Captura Instagram/@andresgil)

Todo ocurrió a raíz de que Andrés Gil fue señalado como el tercero en discordia entre la actriz y Nico Vázquez, y decidió recurrir sus redes sociales -en las que acumula más de 700.000 seguidores- para aclarar la situación: “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”.

Y continuó: “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Por su parte, Accardi, en medio de su declaración, también se mostró contundente al desmentir el vínculo con Gil, quien está en pareja con Candela Vetrano. “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí, necesito que se frene”, remarcó.

Y agregó en su descargo: “Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece, porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él, como es un señor, cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó”.

Por último, Gimena no quiso dar a conocer el nombre del hombre con el que engañó a su marido: “Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años”.

Nicolás Vazquez habló de su separación de Gimena Accardi

Cabe destacar que Nicolás Vázquez también habló sobre el supuesto tercero en discordia y la necesidad que tenía su expareja de negar el rumor que involucraba a Andrés Gil. “Me pone triste, pero era la necesidad de ella de aclarar con quién no fue (...) No me empiecen a preguntar: ‘¿con quién fue?, ¿tenés foto?, ¿cómo te enteraste?’ No tengo ganas de hablar de eso. Entiendan que es un montón ya lo que estamos haciendo, me da mucha vergüenza, de verdad“, resaltó.

“Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, no nos amamos como pareja (...) Empiezo a entender que nos debíamos separar porque hace un tiempo, ya que no veníamos bien”, concluyó el actor.