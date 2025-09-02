El detalle sutil en una foto de Gimena Accardi y Andrés Gil que descolocó a todos tras el final de su última función

El 31 de agosto, Gimena Accardi y Andrés Gil llevaron a cabo la última función de En otras palabras en San Juan, frente a una sala llena. Después de la obra, el elenco y los realizadores del espectáculo festejaron a lo grande con comida y karaoke; sin embargo, no todo lo que pareció alegría lo habría sido, ya que en una foto en la que aparecieron los dos actores de la ficción, se percibió un detalle llamativo sobre su vínculo que dio de qué hablar.

En la previa y después de la actuación, tanto Accardi como Gil postearon mensajes alusivos al final de la gira y de la obra en general que dirigió Nicolás Vázquez. Entre las que destacaron, mediante su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles agregó dos fotos del equipo completo arriba del escenario y con la escenografía detrás.

El llamativo espacio entre Andrés Gil y Gimena Accardi que dio de qué hablar (Fuente: Instagram/@gossipeame)

Lo llamativo fue que Gil y Accardi -que se sentaron a la par en el sillón-, se distanciaron y quedó un notable espacio entre ambos, casi a propósito. Esta captura fue replicada por la cuenta de Instagram @Gossipeame, que manifestó: “Me genera incomodidad hasta a mí”.

“Este equipo del amor se despide con otra obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos. Los quiero mucho, gracias por todo. ¡Equipazo, los voy a extrañar!”, añadió la actriz sobre las fotos.

Así se despedían Andrés Gil y Gimena Accardi de En otras palabras

Incluso, a diferencia de otras oportunidades, tanto Accardi como Gil subieron historias por separado en alusión al fin de En otras palabras. Allí la exesposa de Vázquez explicó cómo se sentía: “Todo es emoción”. Minutos después replicó un reel en el que junto a su compañero de elenco y al resto de los realizadores, unieron sus manos en el centro de un círculo e hicieron la cuenta regresiva para salir a escena.

En ese fragmento audiovisual, a diferencia de la foto, los actores se mostraron muy cercanos frente al público. Hasta en el karaoke y los festejos posteriores, donde la cámara los capturó juntos.

“Este es el fin de nuestra gira. Esta fue nuestra última función. Queremos agradecerles a ustedes, a todo el público que nos acompañó hace más de año y medio con esta obra. Gracias”, sostuvo la actriz en ese clip de pocos segundos.

Accardi y Gil terminaron con su obra y lo festejaron a lo grande

Por su parte, Andrés Gil, reaccionó en ese mismo video y dejó un comentario escueto en referencia al final de la obra. “Inolvidable, gracias equipo”. También se hizo presente el mensaje de Nicolás Vázquez, que pese a los rumores de affaire entre los protagonistas, dejó a un lado la polémica y cumplió con su rol profesional.

“Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público, por tanto amor”, escribió Vázquez. A ello, Accardi respondió: “¡El mejor Director de mi vida! ¡Gracias por tanto!”. Sin ánimos de dejar la apreciación de su ex, el actor le contestó: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”.

El intercambio de palabras entre Nico Vázquez y Gime Accardi al finalizar la obra (Fuente: Instagram/@enotraspalabras)

De este modo, Accardi y Gil dejarán de compartir el mismo lugar de trabajo, ese que dos meses atrás encendió la polémica tras conocerse la separación de Vázquez con la actriz. Atrás quedaron los rumores de un romance extramatrimonial de los protagonistas, que fue desmentido a finales de agosto, cuando Gimena y Nicolás admitieron que existió una infidelidad, pero que nada tuvo que ver la pareja de Candela Vetrano.