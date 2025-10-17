Se estrenó hace 14 años, reunió por primera vez a Jennifer Aniston y Adam Sandler y está próxima a abandonar Netflix

Las plataformas de streaming renuevan a diario su contenido en pos de mantenerse en pie en la intensa batalla para retener suscriptores y atraer a nuevos usuarios. Es así como estrenan películas originales, renuevan series y suman documentales sobre crímenes, deporte o músicos. Sin embargo, esa renovación muchas veces incluye cancelaciones de proyectos o eliminación de algún título. Justamente, Netflix anunció que, a fin de mes, una comedia romántica que se convirtió en un clásico abandonará sus filas. ¿Cuál? La que marcó el inicio de la icónica dupla conformada por Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Según detalla la gigante del streaming, hasta el viernes 31 de octubre de 2025 hay tiempo para ver Una esposa de mentira (Just Go With It), película que se estrenó en 2011 y que tuvo por primera vez juntos y como dupla protagónica a Aniston y Sandler.

Una esposa de mentira se estreno en 2011 y se convirtió en un clásico de las comedias románticas Sony Pictures

Una esposa de mentira cuenta la historia de Danny Maccabee (Sandler), un cirujano plástico de Los Ángeles que fije estar casado para evitar cualquier tipo de compromiso con sus conquistas. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a la joven Palmer (Brooklyn Decker) y se convence de que es la mujer ideal. Para conquistarla, convencerla de sus sentimientos y hacerle creer la mentira que le dijo, contrata a su amiga y asistente Katherine Murphy (Aniston) -y a los hijos pequeños de ella- para que se haga pasar por su esposa, de quien se supone que está a punto de divorciarse.

Una esposa de mentira está disponible en Netflix hasta el 31 de octubre Sony Pictures

El largometraje tiene como protagonistas a Sandler y Aniston junto a un elenco completado por Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Dave Matthews, Bailee Madison, Kevin Nealon y Griffin Gluck, con la dirección de Dennis Dugan (Happy Gilmore, Un papá genial) y el guion de Allan Loeb y Thimothy Dowling. La película es una adaptación del film de 1969 Cactus Flower, dirigido por Gene Saks y protagonizado por Walter Matthau, Ingrid Bergman y Goldie Hawn.

Tras su exitosa dupla, Sandler y Aniston -quienes además son íntimos amigos en la vida real- volvieron a compartir la pantalla en dos oportunidades más: Misterio a bordo (Murder Mystery), de 2019, y su secuela, Misterio a la vista (Murder Mystery 2), de 2023, ambas disponibles en Netflix.