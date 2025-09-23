La trágica historia real detrás de Aventura en Alaska, la película que conmueve en Netflix

Una vez más, Netflix volvió a posicionar entre lo más visto una producción que tiene más de diez años de su estreno; sin embargo, esta es diferente a otras y tiene una historia detrás que no deja de conmover a los espectadores. Se trata de Aventura en Alaska, la película de 2007 que retrata la vida de Chistopher Johnson McCandless y que inspiró a Sean Penn a dirigirla.

La película retrata la vida de Chistopher Johnson McCandless

En dos horas y media, la cinta protagonizada por Emile Hirsch, sigue a un joven oriundo de Virginia, Estados Unidos, que en 1990 se graduó con honores de la universidad y en lugar de seguir una vida convencional, decidió abandonar todo para aventurarse solo en la naturaleza.

Proveniente de una familia de clase media alta, Christopher cuestionaba las normas sociales y el materialismo, por lo que no solo rechazó el dinero que sus padres le ofrecían, sino que también donó sus ahorros a una ONG para embarcarse en una odisea por los Estados Unidos y vivir una vida de manera primitiva.

Christopher McCandless se embarcó en la aventura en la década de los 90

El film y el libro en el que se basa Aventura en Alaska -conocida en inglés Into the wild-, del periodista y escritor Jon Krakauer, relatan sus dos años de viaje. Christopher conoció a varias personas que lo ayudaron en el camino y a quienes, a cambio, él inspiró con su visión de la vida. Viajó por el Gran Cañón, se instaló en una comunidad hippie y trabajó en una granja, siempre con el objetivo de llegar a Alaska, destino al que finalmente arribó en 1992.

Al llegar al estado ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, encontró un colectivo abandonado al que llamó “Magic Bus”, y vivió allí durante un tiempo de la caza y la recolección. El plan era irse antes de la llegada del invierno, pero un río crecido le impidió regresar. En agosto de ese año, su cuerpo fue encontrado por un cazador, sin vida.

“Después de su graduación de la universidad, Christopher McCandless regala sus ahorros, se deshace de sus pertenencias y realiza un viaje a través de la vida silvestre de Alaska”, dice la sinopsis oficial con el que el gigante del streaming invita a ver la cinta.

“Una película infundida con un expansivo, casi vertiginoso sentido de posibilidad, y que transmite un placer puro y natural en sus espacios abiertos, el aire fresco y la luz del sol brillante. La imperfección del film, como su grandeza, surge de un apasionado y generoso impulso que resulta tan difícil de resistir como la llamada de una carretera que se pierde en el horizonte”; “Penn, haciendo tándem con el magnífico director de fotografía Eric Gautier, captura la majestuosidad y el terror de la naturaleza salvaje de un modo que te hace contener el aliento” y “Se convertirá en la obsesión de todo aquel que esté dispuesto a realizar este viaje”, son algunas de las críticas que los especialistas dejaron en el sitio web FilmAffinity.

Aventura en Alaska recibió la aprobación de críticos (Foto: Captura FilmAffinity)

Dos títulos basados en historias verídicas para ver en Netflix si te gustó Aventura en Alaska

El niño que domó el viento (2019)

Un niño de 13 años es expulsado de la escuela a la que asiste cuando su familia ya no puede pagar la cuota y entonces aprende cómo construir un molino de viento para salvar a su pueblo de una hambruna. Duración: 1 h 53 min. Ver El niño que domó el viento.

El niño que domó el viento - Tráiler

La sociedad de la nieve (2023)

En 1972, un vuelo procedente de Uruguay se estrella en un glaciar en los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Duración: 2 h 24 min. Ver La sociedad de la nieve.