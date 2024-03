Escuchar

“Me sorprendí a mí misma haciendo un personaje tan potente, una bomba de los 80″, asegura Azul Fernández a LA NACIÓN acerca de su interpretación del personaje de Amalia “Yuyito” González en la serie Coppola, el representante, que se estrenó este 15 de marzo por Star+. “Estoy muy ansiosa porque la caracterización que logramos es genial, además con Mónica Antonópulos que hace el personaje cuando es más grande logramos una continuidad increíble. Hicimos muchos ensayos juntas para alcanzar un tono similar. Creo que hasta usamos la misma peluca...”.

Azul destaca con énfasis lo que define como un extraordinario trabajo de las responsables de maquillaje y vestuario. Además destaca el profesionalismo del director, Ariel Winograd, del resto de sus colegas que componen el elenco y de todo el staff de técnicos y colaboradores.

Azul Fernández es Yuyito González en los inicios de su relación con Coppola

En la época inicial de la pareja, el actor Santiago Bande será Guillermo Coppola, y luego lo sucederá nada menos que Juan Minujín, gran protagonista de la serie. “Con Santiago nos entendimos desde el minuto cero y disfrutamos el trabajo actoral porque además de un hermoso desafío fue muy divertido”, contó, Azul, a este medio.

La actriz quedó feliz con su papel porque hasta ahora en su carrera nunca le había tocado interpretar personajes de historias reales: “Es la primera vez que hago de alguien que existió... y que existe. Una vedette de los 80 híper famosa, que trabajó con cómicos como Alberto Olmedo, Jorge Porcel... ¡Con ese cuerpazo de ella! Para mí fue una fantasía quedar seleccionada en el casting donde nos reíamos mucho. Suelo tener personajes fuertes, justicieras, pero nunca alguien como una vedette tan destacada. Estoy súper contenta”.

A nivel internacional Azul acaba de llegar del Festival de Cine de Málaga donde se presentó la película Los Terrenos, de Verónica Chen, donde tuvo el desafío de un protagónico junto al actor uruguayo César Troncoso. Se trata de un thriller psicológico donde se sintió a gusto: “Orgullosa de llevar el filme allá, fue mi primer festival tan grande, muy emocionante, la peli gustó mucho; es un thriller oscuro, intenso, con muy buenas críticas”.

Ese estilo de filmes le resultan a su medida: como el de zombies con humor que rodó junto a Daniel Hendler con Pablo Stoll, director de Whisky. “Un mundo diferente y filmada en Uruguay, me encantó”, asegura Fernández.

Coppola y Yuyito González (los reales) tiempo atrás, cuando su relación sacudió a la farándula

En 2024 también se va a estrenar Impuros por Star+, la quinta temporada, filmada en Ipanema y Copacabana en Brasil. Azul viene de destacarse en la serie Merlí, que veía a través de la pantalla y de la cual, un día, fue parte. Eso no fue todo: también brilló en El Encargado junto a Guillermo Francella, “un compañerazo en todo el sentido de la palabra”, como ella lo define con cariño.

Otros tiempos, otros amores: Coppola y Yuyito (los reales) llevan a su hija Bárbara

Pero hoy no ve el momento de que comiencen a escucharse las repercusiones de Coppola, el representante, donde además de los mencionados Juan Minujín, Mónica Antonópulos y Santiago Bande, se destacan Joaquín Ferreira como Poli Armentano, Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr), María Campos (Susana Giménez), Federico Barón (Daniel Scioli), María del Cerro (Karina Rabolini), Juan Salmeri (Carlos Randazzo), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Nicolás Mateo (Cúneo Libarona), Roxana Randón (Ana, la madre de Guillermo Coppola) y Fabián Arenillas (Néstor Ibarra).

Azul Fernández es actriz y, en la serie de Coppola, interpreta a Yuyito González. Foto: Manuel Cascallar

“Estoy muy ansiosa, te confieso, porque además de un gran grupo de actores hay mucho esfuerzo de cámaras, fotografía, vestuario, y la trama es muy atrapante, sorprendente y con gran humor que aparece todo el tiempo. Quiero volver a disfrutar de las sorprendentes anécdotas de Guillermo. Verme en este nuevo desafío, como mujer estrella del espectáculo como lo era Amalia, aunque para mí es cariñosamente Yuyito, personaje que amo y amaré siempre”, se sincera.

¿Quién es esa chica?

Azul Fernández es de Olivos y no viene de una familia de artistas ni nada similar. Sin embargo, siempre estuvo en ella el “bicho” de la actuación y las artes escénicas. Sí tuvo, cabe aclarar, una buena formación. “Verónica, mi mamá, era casi una experta, me llevaba a danzas desde muy pequeña, había tomado muchas clases, casi se recibe, pero luego las obligaciones y la vida hicieron que no terminara. En casa se escuchaba mucho Charly García, rock nacional”, narró sobre aquellos años.

Azul Fernández, hoy: es Yuyito González (rubio incluido). Foto: Manuel Cascallar

Tomó sus primeras clases de danzas en el Centro Cultural Vicente López. “Después pasé por otros sitios hasta llegar a la academia de Julio Bocca, que fue fundamental. Me apasionaba. Fui hasta los 17 años más o menos. Allí participé de mis primeras obras de teatro. Como eran comedias musicales estaba bueno porque abarcaba todas las áreas: danza, contemporáneo, jazz, ballet, urbano, canto... Y entonces comenzamos a gestionar obras como cooperativa. Pudimos llegar al Teatro El Cubo, al Apolo, éramos una compañía de pibes de 18. Adolecer se llamaba la obra y justo coincidía con que todos nosotros pasábamos por esa etapa. Resumía lo que nos pasaba, hacíamos de nosotros mismos, un lindo experimento. Todo era canto, danza, teatro físico. Luego hice Ocho miradas, también under. Éramos 25 y a cada uno nos quedaban siete pesos por función. Era un placer hacerlo, no nos importaba la plata”, rememoró.

Azul Fernández, hace unos meses, cuando ya trabajaba en la serie de Coppola Manuel Cascallar

Así transcurrió su vida artística, en su adorado under, hasta que le llegó la gran oportunidad, su primer trabajo en un medio masivo: “Viví una situación increíble. Tuve que dejar la carrera que estaba haciendo porque no me daban los tiempos”. Sin embargo, el destino hace de las suyas: justo estudiaba con Julio Bocca en la sede de San isidro y, en ese momento, su director trabajaba con el departamento de casting de Telefe. “Venían a vernos actuar. Varios hicimos castings y en un proceso de un año y medio surge la chance de estar en La Leona. ¡No lo podía creer! Empecé a conocer lo que era la tele, no tenía ni idea. Nancy Dupláa y Pablo Echarri, que producía, fueron hermosos conmigo. Era un elenco re humano. Yo todavía no decía que era actriz. Quería dedicarme a algo relacionado con el arte, pero no tenía claro a qué”, rememoró Azul.