Paulo Dybala y Franco Colapinto, cara a cara: el video del encuentro en el GP de Países Bajos

El circuito de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, fue el escenario de un particular cruce entre dos destacadas figuras del deporte argentino: el futbolista campeón del mundo Paulo Dybala y el piloto de Alpine Franco Colapinto. El encuentro, que generó gran repercusión, se produjo en una zona de acceso restringido para invitados especiales, pero se pudo ver gracias a un video difundido en redes sociales.

La carrera de Fórmula 1 en Países Bajos terminó con Oscar Piastri ganando la carrera, seguido por Max Verstappen en segundo lugar e Isack Hadjar en el tercer puesto. Franco Colapinto terminó en la posición 11º, en lo que fue su mejor actuación en la temporada 2025, pero se quedó con la espina de estar cerca de sumar puntos.

"SIENTO QUE NO NOS AYUDAMOS PARA NADA ENTRE NOSOTROS"



Franco Colapinto habló sobre el trabajo de Alpine y la situación con Pierre Gasly en el final del #DutchGP.



Colapinto largó desde el puesto 16 y logró ganar posiciones, superando incluso a su compañero de equipo Pierre Gasly en varias ocasiones, aunque tuvo que devolverle la posición en un momento. Tuvo un ritmo constante y aprovechó que la carrera tuvo varios momentos de safety car para rearmar su estrategia. No fue una carrera fácil para nadie, pilotos experimentados como Lando Norris, de McLaren, y los de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, tuvieron que abandonar por distintos problemas. Colapinto expresó frustración porque consideró que era “muy fácil sumar un punto” en esta carrera y pidió mejor trabajo de equipo, ya que sintió que no se ayudaron entre compañeros.

Tal como es costumbre en la Fórmula 1, la carrera atrajo a grandes celebridades que fueron a presenciar todo el ambiente de la competición. La pareja real, Guillermo y Máxima, dijeron presente como anfitriones, pero quien se llevó todas las miradas fuera del circuito fue Dybala. El campeón del mundo y estrella de la Roma asistió al evento y demostró una vez más porque es uno de los futbolistas con mejor estilo en el mundo.

“La joya brilla en Zandvoort. Paulo Dybala junto a Stefano Domenicali, listo para disfrutar el Gran Premio de los Países Bajos”, escribió la Fórmula 1 en su cuenta de Instagram, junto con una serie de fotos del delantero, que derrochaba todo su gusto por la moda con su look.

Dybala con las autoridades de la Fórmula 1 (Foto: @f1)

Tras la carrera, Paulo pudo cruzarse con su coterráneo. En el video, se ve a Colapinto, vestido con indumentaria del equipo Alpine, conversando brevemente con gente de su entorno. Acto seguido, el piloto argentino se gira y saluda a Dybala, quien aparece con un look más de modelo: una remera blanca, campera marrón, gorra negra y gafas de sol oscuras. La interacción entre ambos fue corta, con un intercambio de palabras y gestos de cordialidad, antes de que Dybala se retirara del lugar.

El paso de Dybala por el GP de Países Bajos

El futbolista de la Roma, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, se mostró sonriente y accesible con los presentes. Tras su breve charla con Colapinto, Dybala fue interceptado por algunos fanáticos y no dudó en detenerse para firmar autógrafos y saludar a quienes lo reconocieron, demostrando su cercanía con el público.

La presencia de Dybala en un evento de Fórmula 1 subrayó el interés de las grandes figuras del deporte por la categoría más importante del automovilismo. Como cada vez que va un argentino a verlo, Colapinto se tomó el tiempo de saludarlo e intercambiar una charla distendida.