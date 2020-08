Invitada en Intrusos, Vives contó que la conductora pensó que tenía un affaire con Pablo Goycochea Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 19:15

Con motivo de los 20 años de Intrusos (América TV), Jorge Rial está realizando una serie de entrevistas con personajes del mundo del espectáculo y la farándula que pasaron por su programa. Este martes fue el turno de Fernanda Vives. Allí, la exvedette recordó el día en que Flor de la V le pegó una trompada a su marido Pablo Goycochea por un supuesto romance entre ellos.

Alejada de los medios hace 10 años, Vives fue entrevistada por Rial y sus compañeros. Durante la charla, recordó un episodio ocurrido hace 13 años, cuando integraba el elenco de la obra Pijamas y era aún pareja de Daniel "La Tota" Santillán. Al parecer, Florencia de la V le habría hecho sangrar la nariz de un golpe a su marido tras el rumor de un affaire entre él y Vives.

"Alguien le había dicho a Florencia que yo salía con Pablo. Se armó un quilombo terrible. Después me contaron que ella le había pegado una piña, que le había quebrado la nariz o le había hecho sangrar la nariz", relató la exvedette, ante la sorpresa del conductor.

Desde el estudio, Adrián Pallares aseguró que recordaba el suceso, lo que permitió a la entrevistada continuar dando detalles sobre el tema. Vives aseguró que en distintas ocasiones intentó hablar con De la V para aclararle que nunca había tenido nada con Goycochea.

"No hay ficha que le entre de que yo no tuve nada que ver con Pablo. Hoy no me importa, pero me odia por eso. Yo no sé en qué momento le contaron una historia de amor donde no hubo", concluyó.