Sergio Lapegüe lanzó un desafortunado comentario al aire y lo cruzaron en las redes: “Horror”

Sergio Lapegüe realizó un desafortunado comentario al aire sobre una persona trans y en las redes no se lo dejaron pasar. Una de las personas que le salió al cruce fue el periodista Guido Zaffora, quien consideró “un horror” la frase elegida por Lapegüe, quien finalmente pidió disculpas públicas por lo sucedido.

“Un jugador del Paris Saint-Germain fue atacado y robado por un travesti en París”, informaron este miércoles en el noticiero de TN que conduce Lapegüe. La noticia tomó por sorpresa al periodista, que solo pudo exclamar: “Mentira”, dando a entender que era irreal lo que había sucedido.

En el momento de ampliar la información, Lapegüe comenzó a tentarse y lanzó a modo de burla: “¿Estaba armado el tipo?”.

La pregunta no cayó bien al público y rápidamente varios cuestionaron el “chiste de mal gusto”.

“Que bajón los chistes homofóbicos en el noticiero de Lapegüe. Todo feo”, tuiteó Zaffora luego de escuchar el programa. Además, más tarde volvió a opinar en Twitter y arremetió contra el periodista: “Sergio, me caés súper bien pero hacer ese chiste en televisión, de ‘si es tipo estaba armado’, cuando te referís a ‘un’ travesti en un noticiero, es un horror. Con cariño, no suma y en esta época resta mucho. Fueron dos momentos muy feos de ver al aire. ¡Abrazo!”.

Lejos de llamarse a silencio, Lapegüe decidió responder: “Disculpá si te molestó. Mala mía”. El intercambio no terminó allí, dado que Zaffora continuó: “Sos un tipo copado, y no suma hacer esos chistes. ¡Abrazo!”. A lo que el periodista respondió: “Gracias por tu corrección. ¡¡¡Abrazo!!!”.

Otra de las personas que salió al cruce fue la escritora feminista Florencia Freijo, quien utilizó su cuenta de Twitter para observar: “Todo horrible. Ya que digan ‘un travesti’, así como una cosa, como en los 90 cuando le decían ‘tipos disfrazados’, y después la risa. Todo tan del mundo del deporte”.

Luego aclaró: “Me extraña de Lapegüe que tiene tanta sensibilidad. Pero es el pacto de caballeros, había que reírse entre hombres”.

El pedido de disculpas de Sergio Lapegüe

Tras la polémica generada, este jueves, Lapegüe aprovechó para pedir disculpas al aire, durante la emisión del noticiero. “Quiero hablar de esto, si me permiten”, comenzó a decir el periodista. “Ayer yo cometí un error. Hice un chiste que no tendría que haber hecho por una noticia que estaba saliendo en los medios”.

Visiblemente arrepentido, Lapegüe sostuvo: “Pido disculpas, como lo hice ayer en las redes sociales y como lo hice en la radio, pero lo quiero hacer en este espacio, porque fue a esta hora que dije un chiste malo”.

“Soy un tipo de familia, tengo mis amigos y estoy aprendiendo a vivir en esta nueva sociedad y a deconstruirme. Por eso pido disculpas si he ofendido a cualquier persona. Pido disculpas y perdón, y me arrepiento de haberlo dicho”, siguió. A su vez, aclaró: “No es mi objetivo personal ni del medio ni del programa... nosotros siempre intentamos sacar una sonrisa, pero a veces metemos la pata. Yo metí la pata y me equivoqué y por eso pido disculpas. He recibido muchas críticas y ataques, también inmerecidos, porque uno puede tener errores como ser humano. Ojalá pueda ser entendido de esta manera”.

Para completar su reflexión, dijo: “Perdón, perdón y perdón. Siempre voy a estar a disposición para aprender. De verdad que me siento mal y ayer la pasé mal. Tengo que ser honesto con mi pensamiento y decir: ‘Estuve mal’”.