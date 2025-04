Sergio Lapegüe se reencontró con la enfermera que lo atendió cuando tuvo COVID y la reacción emocionó a todos

Sergio Lapegüe se volvió tendencia en las redes sociales tras aparecer en un video de Instagram junto a la misma enfermera que lo asistió cuando atravesó un cuadro complejo de COVID, por el que su vida corrió peligro. En la actualidad tiene neumonía bilateral y se encuentra internado en el Sanatorio Juncal de Temperley.

La reacción del conductor de Lape Club Social Informativo (América TV) causó conmoción en sus fieles admiradores que siguen de cerca sus pasos desde hace años. Para llevar calma a cada uno de ellos, subió una historia donde apareció con Delia Kronemberger. Gracias al trabajo de la enfermera y del equipo médico, Lapegüe se encuentra estable y se espera que retorne a sus obligaciones laborales a partir de la semana próxima.

El posteo de Sergio Lapegüe sobre el reencuentro con la enfermera que lo atendió durante su internación por COVID (Fuente: Instagram/Sergio Lapegüe )

Cabe remarcar que esta no es la primera vez que el periodista atraviesa un hecho similar. En 2023 pasó por una dura internación por cuestiones vinculadas a las vías respiratorias y en 2020, durante la pandemia de coronavirus, batalló contra los síntomas generados por el COVID-19.

Además de la presencia de su esposa, Silvia ‘Bochi’ Todaro, Lapegüe recibió la compañía y el firme apoyo de la enfermera del Sanatorio, lo que contribuyó a una rápida mejora y a un buen estado de ánimo.

Mediante las redes sociales, canal por el que se contacta con sus seguidores a diario, el conductor aseguró que su condición cambió positivamente y que tiene ansias por regresar a la pantalla de América. “Cada vez estoy mejor. Bien cuidado, con medicamentos vía endovenosa”, aclaró.

“¿A vos te parece encontrarnos acá? Eso es hermoso, ¿no?”, le preguntó Kronemberger a Bochi Todaro cuando la vio en la sala del Sanatorio. Acto seguido, las dos se abrazaron y de fondo se escuchó la voz de Lapegüe. “Esto es hermoso, nuestro shopping”, repitió la enfermera.

El rencuentro de la esposa de Sergio Lapegüe con la enfermera que lo atendió por COVID

Resulta que Kronemberger fue clave en la recuperación del periodista cinco años atrás y, por casualidades de la vida, volvieron a reencontrarse en el mismo sitio. “Las chicas se encontraron en el hospital. Igual Delia viene a veces a casa a tomar mate”, deslizó el conductor, por lo que indicó el buen vínculo que mantienen los tres.

“¿Qué voy a hacer con este muchacho? Hoy a la noche voy a pensar qué estrategia aplicar para que me haga caso. Basta, que se quede con un trabajo solo”, le recriminó con ironía la enfermera.

Junto a ese reel de pocos segundos, añadió un texto reflexivo. “El encuentro de dos luchadoras Bochi y Delia, la enfermera que tanto me ayudó con mi COVID, otra vez se encuentran en el Sanatorio Juncal de Temperley, donde estoy internado por una neumonía bilateral. Mientras les comento que cada vez estoy mejor. Bien cuidado. Con medicamentos vía endovenosa. Mi error fue como siempre creer que soy un superdotado y que nunca va a pasar, ¡pero no lo soy!”, expresó el periodista y concluyó: “Cuídense, ante el menor síntoma, tos y fiebre, urgente al médico. Si lo agarramos con tiempo, se sale rápido. ¡Gracias de corazón como siempre por los mensajes tan lindos y generosos! ¡Los quiero!”.

Sergio Lapegüe se reencontró con una enfermera que lo asistió en 2020

Más tarde, en una historia de Instagram, Lapegüe indicó: “Estamos con Delia, mi salvadora. Pero me dice que tengo que dejar de trabajar y no puedo”. Al mismo tiempo, la esposa del periodista sostuvo: “Delia, la enfermera del COVID. Que no se jubile”.

Lo cierto es que en un segundo video, también mostró a otra enfermera que lo atendió cuando se desmayó en el Sanatorio, en 2020. Ella fue la encargada de trasladarlo a terapia intensiva.