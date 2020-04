A 15 años del estreno de Grey´s Anatomy, te contamos que es de aquellos que abandonaron la serie

El 27 de marzo del 2005, por la pantalla de la señal estadounidense ABC, se estrenaba lo que muchos definían como "otra serie de doctores". Lo que nadie sabía en ese momento, es que el éxito arrasador de Grey´s Anatomy se extendería por 15 temporadas , dejando personajes memorables y hasta tres spin-offs: Private Practice, Station 19 y Grey's Anatomy: B-Team . La gran particularidad de la serie creada por Shonda Rhimes, que se enfocaba en la vida de un grupo de residentes que llegaban al prestigioso hospital Seattle Grace, fue que contaba con una protagonista mujer, fuerte y empoderada, y un elenco multiracial y diverso, rompiendo muchos estereotipos de la televisión estadounidense.

A pesar de estar dentro de los actores mejores pagos de la televisión mundial , muchos de los protagonistas de la tira decidieron abandonarla en el camino y enfocar sus carreras hacia otros rumbos. En esta nota, te contamos qué fue de la vida de todos aquellos que hoy no son parte de Grey's Anatomy .

Sandra Oh

Sandra Oh interpretaba a la cirujana Cristina Yang

Su personaje despertaba amor y odio, y sin lugar a dudas, fue uno de los más emblemáticos de la tira. Sandra Oh se puso, durante diez temporadas, en la piel de la brillante doctora Cristina Yang : una inteligente mujer con grandes ambiciones profesionales , que no estaba dispuesta a sacrificar su éxito por nada ni nadie. En 2014, Sandra decidió dejar el show que le valió fama, reconocimiento, un Globo de Oro, dos SAG y gran cantidad de nominaciones, para tomar nuevos rumbos.

El futuro le tenía grandes sorpresas, y a pesar de que creía que nunca más iba a participar de otro éxito televisivo de semejante envergadura, en el 2018 apareció Killing Eve . Hoy, Sandra es la protagonista de esta producción que muchos catalogan como " la serie perfecta ": la historia de dos increíbles mujeres con una inteligencia prodigiosa; una es una asesina psicópata sumida en el lujo de su profesión, mientras la otra es una agente de seguridad aburrida que decide salir a atraparla.

Killing Eve terminó el trabajo que había comenzado Grey's Anatomy: el de coronar a Oh como una de las grandes actrices de la televisión norteamericana. Además, la canadiense logró derribar mitos y prejuicios contra los asiáticos en la industria -quienes día a día luchan para poder ser considerados en roles protagónicos-, convirtiéndose en un gran referente para todas las generaciones.

Patrick Dempsey

Patrick Depsey robaba suspiros como el doctro Derek Shepherd, alías "McDreamy"

Su salida de Grey's Anatomy fue una de las más difíciles de superar para los seguidores de la tira. El neurocirujano Derek Shepherd , o " Mc Dreamy ", era el príncipe azul de la historia, un galán perfecto que lucía ambo, realizaba operaciones milagrosas y enamoraba no solo a la protagonista, sino a todos los que miraban el show cada semana. Después de 11 temporadas, Patrick Dempsey decidió que era hora de dar vuelta la página y abandonar la serie, rompiendo muchos corazones.

El actor se dedicó a participar en proyectos de televisión cortos , como el drama The Limit for SundanceTV y el thriller Fodors . También f ormó parte del elenco de la película El bebé de Bridget Jones junto a Renée Zellweger y Colin Firth, e invirtió tiempo en otra de sus grandes pasiones, el automovilismo de competencia.

En febrero de este año, Dempsey contó que volverá al prime time de la televisión para darle vida a un diputado nacional en la serie Ways & Means , en lo que espera que sea otro gran suceso en su carrera.

Katherine Heigl

Katherine Heigl era la joven doctora Izzie Stevens

Su papel como la doctora Izzie Stevens hizo que Katherine Heigl obtuviese el reconocimiento que venía buscando desde hacía mucho tiempo. La serie no solo la ubicó en el prime time de la televisión, sino que también le permitió ganar un premio Emmy y protagonizar exitosas comedias románticas como 27 bodas y Ligeramente embarazada .

Una de las escenas más tristes de Greys Anatomy 04:41

Video

Después de algunas controversias con el equipo de producción, la actriz decidió alejarse en la sexta temporada para buscar nuevos rumbos y enfocarse en su familia. Tras su salida del drama médico, Heigl siguió participando en algunos éxitos cinematográficos, aunque también fue parte de varios proyectos poco afortunados.

Sus saltos entre la pantalla chica y la pantalla grande fueron varios, hasta que en el 2018 se unió a otro fenómeno televisivo, Suits , del cual fue parte durante dos temporadas. Además, la rubia puso mucha energía en sus tres hijos y en acompañar a su marido, Josh Kelley, en su carrera musical. Durante 2020, Katherine volverá a apostar a la pantalla chica, esta vez con una serie llamada Firefly Lane, que se estrenará próximamente por Netflix .

T.R. Knight

T.R. Kingh, el querido Dr. George O'Malley

T.R. Knight , más conocido como el doctor George O'Malley , fue el primero de los internos en abandonar la serie. Según contó el actor en su momento, su salida de la tira se debió a un punto de quiebre en la comunicación con Shonda Rhimes, quien cada vez le daba menos escenas, y a su decisión de contar públicamente que era gay.

Knight optó por alejarse de las luces de Hollywood y regresar a sus orígenes: el teatro musical. En el 2009 participó de la obra Parade en Los Angeles, antes de volver a Broadway para ser parte del elenco de A Life in the Theatre, junto a Patrick Stewart.

Desde entonces, el actor va alternando entre las tablas y las cámaras. En los últimos años hizo participaciones en las series God Friended Me y Will & Grace , filmó el largometraje Hello Again y protagonizó el musical It's Only a Play .

Eric Dane

Eric Dane era el Dr. Mark Sloan, más conocido como "McSteamy"

El mejor amigo del doctor Shepherd, Mark Sloan , llegó en la segunda temporada para aparecer por tan solo unos capítulos. Sin embargo, el carisma y la belleza de Eric Dane terminaron conquistando al público, y "McSteamy" se quedó por un largo rato en el hospital Seattle Grace. La temporada ocho fue la última del actor, quien se fue por propia voluntad para dedicarse a otros proyectos.

Tras alejarse del drama médico, Eric protagonizó el film televisivo Wedding Wars , junto a John Stamos. Además fue parte del elenco de la película Día de los enamorados . A pesar de que su carrera seguía en constante ascenso, Dane estaba batallando con algunas peleas personales que lo obligaron a tomarse su vida profesional con calma.

En el 2011 ingresó a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a los analgésicos, y en el 2017, después de divorciarse de la actriz Rebecca Gayheart, debió recibir tratamiento para una gran depresión con la que batallaba. Hoy en día, ya mejor, el actor es parte del elenco de la serie de HBO Euphoria , protagonizada por Zendaya.

Kate Walsh

Kate Walsh era Addison Montgomery

El personaje interpretado por Kate Walsh , la doctora Addison Montgomery , fue tan querido que terminó traspasando el universo de Grey's Anatomy y brillando en su propio show: Private Practice , otro drama médico escrito por Shonda Rimes. Estas dos series llevaron a la actriz a la fama y el éxito profesional, abriéndole las puertas a muchos otros proyectos televisivos y cinematográficos .

Kate Walsh en Grey's Anatomy 02:54

Video

Walsh tuvo el privilegio de ser parte de las series Fargo, Bad Judge , la tira de Netflix 13 Reasons Why , donde interpretó a la madre de la protagonista Hannah Baker, y el drama de superhéroes The Umbrella Academy , basado en los cómics del cantante de My Chemichal Romance, Gerard Way. Además, en el último tiempo, incursionó en la pantalla grande con películas como 3022, Girls Trip, Scary Movie 5 e Ideal Home .

Como si esto fuera poco, Kate es la CEO de su marca de lifestyle, Boyfriend, que produce fragancias y velas. Incluso también incursionó en el teatro con una celebrada actuación en Dusk Rings a Bell , obra off-Broadway que protagonizó junto a Paul Sparks.

Isaiah Washington

El Dr. Preston Burke, interpretado por Isaiah Washington

La salida de Isaiah Washington fue abrupta y controversial . El actor, que interpretaba al doctor Preston Burke , fue apartado de la serie en la tercera temporada después de que se hiciera pública una fuerte discusión que mantuvo con Patrick Dempsey, en donde insultó a su compañero de elenco, T.R. Knight, utilizando frases homofóbicas. Meses más tarde, cuando el elenco desfilaba por la alfombra roja de los Globo de Oro, Washington volvió a hacer un comentario polémico. "Amo a los gays, quiero ser gay. ¡Por favor déjenme ser gay!", expresó públicamente, y tras este hecho, el canal decidió no renovarle el contrato que tenían.

Después de esto, y a pesar de que pidió disculpas y salió a aclarar en varias oportunidades lo ocurrido, Isaiah no logró repuntar del todo su carrera. El actor participó de algunos largometrajes como Blue Caprice, Blackbird y Dead Trigger , y fue parte de la serie dramática The 100 . Además realizó algunas apariciones en tiras como La ley y el orden, Blue Bloods y Bull .