Karina Jelinek lleva a la Justicia al hombre que la habría estafado y desmiente rumores de crisis con su pareja, Flor Parise

En los últimos días, el nombre de Karina Jelinek se instaló nuevamente en la agenda de todos los medios. A la supuesta estafa que sufrió por parte de alguien de su entorno familiar, se sumaron los rumores de que estaría en crisis con su pareja, Florencia Parise. Este miércoles, la modelo habló con Nosotros a la mañana y, tras contar que ya inició una denuncia en la justicia contra esta persona que habría robado su dinero, desmintió estar separada.

“Finalmente, Karina Jelinek denunció a la persona de confianza a la que le dio 200 mil dólares para que le cuidara y que nunca le devolvió. La causa ya está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 43. Me dijo que presentó la denuncia hace una semana y que tuvo que mostrar todos los documentos que la respaldan ”, contó Ariel Wolman en el ciclo de eltrece.

Tras asegurar que habló con la mediática, el periodista leyó su palabra al respecto: “ Este señor Jose Luis, que era como un papá para mí y con quien tenía una relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que no era la persona que yo creía ”, le dijo la modelo al panelista a través de WhatsApp.

“Mi mayor miedo era que no tenga mi plata, la cual le di para que guarde en su caja fuerte porque yo no tenía una y resulta que no sólo no tiene mi plata sino que está inventando que yo le debo a él. Junto con el papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó de cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de manera informal mi dinero. Él puso su firma reconociendo que me debe esa plata, así que no sé qué dice ahora . Tengo muchos testigos de que me debe la plata”, señaló Jelinek asombrada por la estrategia del acusado para defenderse.

Si bien aseguró que este hombre varias veces se ofreció a devolverle el dinero en cuotas, la morocha advirtió que nunca cumplió. “Él no podía tocar mi plata ni usarla, sólo era para guardármela”, agregó molesta.

Rumores de separación

A su problema económico y decepción personal por lo ocurrido con su dinero, se sumaron los rumores de que la modelo estaría atravesando una fuerte crisis de pareja con Flor Parise, con quien hace un tiempo encaró un proyecto de maternidad en Estados Unidos.

La foto elegida por Karina Jelinek y Flor Parise para desmentir rumores de separación instagram.com/karijelinek

“Se hablaba de una separación. Yo le pregunté y me respondió con esta foto”, reveló Wolman. En la imagen que mostró el panelista -y que la modelo subió a sus redes sociales, se la ve junto a su pareja en la cocina de la casa y con un gigante oso de peluche en el centro.

La relación entre Jelinek y Parise empezó con complicaciones. Además de que ellas nunca quisieron ponerle un rótulo a su vínculo, la familia de la modelo de 40 años nunca vio con buenos ojos esa unión. Esta semana, sin embargo, comenzaron a circular rumores que informaban que la modelo había echado a su novia de su departamento, en medio de una fuerte pelea.

“Parece que todo se pudrió, Karina se enojó mucho y dejó de seguir en Instagram a Flor”, adelantó en Intrusos la periodista Maite Peñoñori. Luego de debatir el tema en la mesa, tomaron comunicación con un móvil desde Villa María, provincia de Córdoba, donde se hallaba el cronista Pablo Layus con información al respecto. Según comentó el periodista, para el popular festival de la misma localidad en la que se encontraba, tanto Jelinek como Parise habían solicitado dos acreditaciones, con la intención de asistir al show de Tini Stoessel.

“Después me dijeron que no viajó Karina pero sí viajaron Flor y su hijo. Aprovecharon las invitaciones para ver a Tini. Si Karina iba con Flor a Villa María no era un dato menor...”, expresó el movilero. “Capaz ahora la vuelve a seguir de nuevo. La información que me dan es que Karina está enojada, la echó de la casa y la dejó de seguir en Instagram”, amplió Peñoñori.