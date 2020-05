Cinco documentales sobre casos policiales que no vas a poder creer

Abducted in Plain SIght, un documental que deja boquiabierto a quien lo ve

En esta nueva cuarentena decretada por el gobierno nacional, en medio de la pandemia de coronavirus, podremos ponernos al día con todas las ofertas de los servicios de streaming.

Así como ya hemos repasado grandes ficciones basadas en hechos reales, en esta oportunidad recomendamos cinco documentales que registran casos policiales con aristas que sorprenderán a los más incrédulos.

*SILICON VALLEY ( THE INVENTOR: OUT FOR BLOOD IN SILICON VALLEY) (HBO GO)

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley Crédito: HBO

Mientras Bad Blood, la biopic con Jennifer Lawrence que dirigirá Adam McKay, continúa en etapa de revisión de guion, tenemos el enorme documental de Alex Gibney para familiarizarnos sobre la increíble historia de Elizabeth Holmes, una tan apasionante como descabellada. Holmes se graduó a los 19 años de la Universidad de Stanford y se propuso convertirse en una emprendedora exitosa de Silicon Valley. Para lograrlo, buscó innovar en el marco de la técnica de análisis clínicos y se convirtió en la fundadora de Theranos, la compañía que llegó a valer 10.000 millones de dólares. ¿El invento? Un dispositivo que mediría los valores de la sangre en tiempo real con el uso de un pequeño contenedor que solo requería de unas pocas gotas del paciente. En solo cinco años, de 2010 a 2015, la empresa pasó de la gloria al ocaso.

En 2016, el periodista del Wall Street Journal John Carreyrou, escribió un artículo sobre Theranos, en el que recopilaba las críticas de la comunidad científica, exponía la deficiencia de los equipos utilizados, y le daba la palabra a exempleados de Holmes, quienes brindaron testimonios incriminatorios. Gibney, un excelente documentalista -recomendamos Going Clear, su trabajo sobre la Cienciología- filma con gran pulso el ascenso y caída de esta mujer carismática que pasó de ser catalogada como "la nueva Steve Jobs" a una estafadora procesada por fraude en 2018 (con juicio pautado para este año), que, como The Inventor muestra, terminó creyendo su propia mentira.

*BIKRAM: YOGUI, GURÚ, DEPREDADOR (Netflix)

Bikram: Yogui, gurú, depredador

Bikram Choudhury, oriundo de Calcuta, aterrizó en Los Ángeles en 1971 y abrió su primer estudio de yoga en el que enseñaba la técnica de modo poco tradicional: en un habitación sumamente amplia donde podían caber cientos de personas practicando con una temperatura superior a los 40 grados , y realizando 26 posturas, en teoría, inéditas. El yogui desafiaba a los asistentes con frases autoritarias -que la gran mayoría interpretaba como inspiradoras-, y seleccionaba a quienes tenían potencial para convertirse en maestros y abrir sus propios estudios. Efectivamente, los estudios de hot yoga se abrían, pero el dinero no solo iba para esos docentes formados por Bikram sino también para el gurú en cuestión.

De esta forma, el hombre construyó un verdadero imperio que comenzó a caer cuando una de sus estudiantes tomó coraje y lo denunció por abuso sexual, lo cual generó un efecto dominó. Efectivamente, ese yogui de las estrellas, una figura famosa que se jactaba de haber sido maestro de Richard Nixon y Elvis Presley, pasó años aprovechándose de su poder, de su personalidad persuasiva, para acosar y abusar a muchas jóvenes sistemáticamente; y agredir a empleados y alumnos con actitudes despectivas y discriminatorias. El documental de Eva Orner se desarrolla con la clásica estructura ascenso-caída, pero resulta extraordinario por cómo retrata sucintamente el accionar de otra figura cuya megalomanía lo hacía creerse impune ante las denuncias en su contra de las que, literalmente, termina huyendo.

*REY TIGRE (Netflix)

Rey Tigre

Si bien Poco ortodoxa fue la miniserie sobre un caso real elegida por los argentinos , si de hechos verdaderos hablamos, Rey Tigre es infinitamente superior, pero su éxito quedó circunscrito a su país de origen. En cierta forma, tiene sentido: el documental de Eric Goode y Rebecca Chaiklin es, ante todo, una exploración del ADN norteamericano, tanto así que ya hay una ficción televisiva confirmada para filmarse con Nicolas Cage como protagonista . En los Estados Unidos, Rey Tigre se erigió como un fenómeno de la cultura popular, en gran medida por cómo los realizadores pusieron la lupa sobre un caso policial que no había tenido prácticamente trascendencia. La miniserie documental de ocho episodios comienza con una llamada que hace, desde la cárcel, Joe Exotic, quien está preso por haber mandado a matar a una mujer. Aunque cueste creerlo, eso es tan solo la punta del ovillo de esta producción que tiene tantas aristas que es imposible no querer ahondar en más detalles a posteriori.

Desde el estado del zoológico privado de Oklahoma donde Joe Exotic tenía a más de 200 felinos, pasando por su fascinante guerra con la conservacionista Carole Baskin (figura compleja, si las hay), hasta las historias de todos los empleados del deplorable zoo -fascinantes en sí mismas-, Rey Tigre es el documental más descabellado de los últimos años , con abundante material de archivo y testimonios que hielan la sangre y bordean lo hilarante, todo en un mismo (bizarro) paquete.

*ABDUCTED IN PLAIN SIGHT (Netflix)

Abducted in Plain Sight

Es imposible recomendar documentales sobre casos reales que podrían resultar inverosímiles sin mencionar el desconcertante Abducted in Plain Sight. En poco más de una hora y media, se muestran sucesos que parecen salidos de un relato de ciencia ficción, y algo de eso hay en un tramo de la historia. Todo comienza en la década del 70, cuando Robert Broberg, su esposa Mary Ann y sus tres hijas, residentes de Pocatello, Idaho, entablan una amistad con una familia vecina. El patriarca es Robert Berchtold quien, por su carisma y facilidad para establecer vínculos con rapidez, logra encandilar a los Broberg, quienes no se percatan de un hecho abominable: Robert abusaba en su propia casa de su hija del medio, Jan. Aunque cueste creerlo, el foco del documental no es solo el aberrante registro de los abusos sino también el de los hechos que se suscitaron a lo largo de las décadas.

Para no entrar en el terreno de los spoilers, solo vamos a mencionar que el documental de Skye Borgman pone la lupa sobre la negligencia de las figuras paternas, las técnicas de manipulación de los depredadores sexuales, y determinadas situaciones que tomarán al espectador desprevenido, quizás generando rechazo por el accionar de muchos de los adultos. Asimismo, al igual que Rey Tigre, aquí se consiguen testimonios tan reveladores como espeluznantes, que uno quisiera, sencillamente, que no fueran ciertos.

* ¿QUIÉN MATÓ A GARRETT PHILLIPS? (HBO GO)

¿Quién mató a Garrett Phillips?

El año pasado, Liz Garbus volvió a demostrar lo necesaria que es en el terreno documental, luego de habernos entregado excelentes obras como Bobby Fischer Against the World, y la nominada al Oscar What Happened, Miss Simone? En este caso, la cineasta muestra en dos episodios todo lo que se desprende del caso de Garrett Phillips, un niño de 12 años que fue asesinado el 24 de julio de 2011 en la habitación de su casa de Potsdam, Nueva York. Los vecinos escucharon gritos y se advirtió a la policía, quien tuvo como principal sospechoso a la expareja de la madre del pequeño, Nick Hillary. Si bien no había evidencia que lo ubicara en la escena del crimen, la mala relación que tenía con su hijastro lo convirtió de inmediato en sujeto de atención.

Sin embargo, ese parcialidad también despertó dudas: Hillary fue procesado prácticamente sin pruebas, lo que destapó la olla sobre el tópico del racismo, al ser el acusado un hombre jamaiquino viviendo en una comunidad mayoritariamente blanca. Si bien el concepto de objetividad es altamente discutible, Garbus logra concebir un documental que muestra todas las aristas del caso -el asesinato de Garrett y sus consecuencias en el pueblo, el rol de la política en la investigación, el insólito juicio a Hillary-, con un sorprendente nivel de detalle y un devastador "final".

