Cobra Kai: Ralph Macchio saludó al "Daniel LaRusso argentino" en un video

Ralph Macchio, el actor que se puso en la piel del conocido personaje de Daniel LaRusso en Karate Kid, sorprendió en las redes sociales con un mensaje dirigido a los espectadores de nuestro país. A una semana de haberse estrenado la tercera temporada de Cobra Kai, la serie de Netflix que continúa la historia de la trilogía original, el actor se refirió a su "doble argentino" en un video que fue publicado en Twitter.

Todo comenzó por el tuit de Julieta Faita (@julifaita), una usuaria que compartió con el mundo virtual el gran parecido de su padre, Diego Faita, con el famoso personaje. "Mi viejo es Daniel San", escribió la joven, y abrió un hilo con varias fotos comparativas desde la infancia hasta la adultez de su papá.

El "Daniel LaRusso argentino": una usuaria de Twitter aseguró que su padre es muy parecido al protagonista de Karate Kid y Cobra Kai Crédito: Twitter @julifaita

Los fanáticos de la serie que ya lleva tres temporadas en la plataforma de streaming no tardaron en viralizar las imágenes. La cuenta @CheNetflix recogió el guante y compartió un inesperado video de Macchio, con un mensaje para todos los argentinos.

"¡Hola Argentina! Estoy muy emocionado porque me enteré que tengo un doble allá. ¡Gracias Julia por compartir las fotos! Mandale un saludo a tu papá Diego, alias 'el Daniel LaRusso argentino'", comentó el actor en un clip que grabó desde su casa.

A pura emoción, Julieta arrobó a su padre para que viera lo que habían logrado gracias a las redes sociales. "¡Increíble! ¡Cuando quieras te ayudo a pelear contra ese John Kreese!", fue la divertida respuesta del hombre.

Horacio Kabak, ¿el doble de Johnny Lawrence?

En tan solo siete días, la mayoría de los fanáticos ya "maratonearon" los diez episodios que se lanzaron de la tercera entrega de Cobra Kai, y se preguntan cómo avanzarán los conflictos en la siguiente temporada. Conscientes de las ansiedades de los fans, desde la misma cuenta de Netflix entretuvieron al público argentino con los "dobles del momento".

En otro video, William Zabka, el actor que interpretó a Johnny Lawrence en Karate Kid y también en la serie, se sumó al debate virtual: "¡Hola argentinos! Yo también hablo español. Ya vi que encontraron un Daniel LaRusso en Argentina, pero a diferencia de Ralph él sí sabe karate. Por favor, no le digan que dije eso".

"Necesito su ayuda para encontrar al Johnny argentino, porque seamos honestos, será mucho mejor que el Dany argentino. Si conocen a alguien, etiquétenlo en los comentarios", pidió Zabka. Recordemos que, anteriormente, la audiencia ya había posicionado a Horacio Cabak como un firme candidato para ser su doble en nuestro país.

El conductor argentino no tardó en reaccionar y grabó un video con la cinta negra puesta en la cabeza. "William, brother, friend, no busques más. Yo soy tu doble argentino, no hay otro, soy el que buscás", sostuvo Cabak. Finalmente, la plataforma de streaming unió todas las similitudes de ambos "dobles" nacionales en un divertido clip, que titularon: "La relación secreta entre Cobra Kai y la Argentina".