Netflix: los estrenos de series en junio de 2020

Queer Eye, uno de los estrenos de junio

25 de junio de 2020

Con la extensión de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus , Netflix continúa sumando producciones a su catálogo. En junio, la plataforma de streaming estrena tanto la nueva temporada del thriller The Sinner como la quinta entrega del reality Queer Eye, cuya calidez se vuelve imprescindible en este contexto.

Aquí, un repaso por las principales novedades de junio:

* QUEER EYE (Quinta temporada)

Uno de los grandes relanzamientos de los últimos años es, sin dudas, el de Queer Eye . Desde lo inspirado de erradicarle el tagline "para el hombre heterosexual" del reality original -con el objetivo de poner el foco en la diversidad-, hasta el tono afable con el que los "Fabulosos 5" se acercan a cada uno de los hogares (y a los individuos con historias inspiradoras que los habitan), este reboot ganador del Emmy jamás pierde fuerza, y sus anfitriones son sencillamente adorables y empáticos.

El éxito de la producción fue tal, que Netflix ya la renovó para una sexta temporada, antes del estreno de la quinta, que llega este mes a la plataforma de streaming. En esta oportunidad, Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Karamo Brown y Tan France, los Fab Five , regresarán para cambiar la vida de varios ciudadanos de Filadelfia cuyos testimonios prometen ser imperdibles, honestos, y conmovedores. Ya disponible.

* PERDIDA (Primera temporada)

La nueva producción original de Atresmedia Televisión garantiza tensión en cada uno de sus episodios. La premisa de la serie es la desaparición de una niña de cinco años llamada Soledad, buscada de manera desesperada por sus padres, quienes no logran dar con su paradero en Valencia, donde residen. Más de una década después, el padre recibe un mensaje vinculado a dicha desaparición que lo conduce a emprender un viaje a una cárcel de Colombia. Todo lo que sucede de allí en adelante es el núcleo de Perdida, serie de 11 episodios comandados por Daniel Grao como Antonio, ese padre que hará hasta lo imposible para reencontrarse con su hija. El actor declaró que el miedo es una de las sensaciones primordiales que atraviesa a los personajes, quienes se mueven continuamente "en contextos ajenos". Perdida también cuenta con las interpretaciones de Adriana Paz, Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solórzano, y Melani Olivares. Ya disponible.

* 13 REASONS WHY (Cuarta temporada)

Se acerca el final de la adaptación de la novela young adult homónima editada en 2007 por Jay Asher, cuya primera temporada se estrenó en 2107, con producción de Selena Gómez y con Brian Yorkey como showrunner. Recordemos que el drama mostraba cómo Cley Jensen (Dylan Minnette) recibía cassettes -destinados a él y a otras personas- de su compañera de secundaria Hannah Baker (Katherine Langford) mediante los cuales la joven brindaba, como el título de la serie lo indica, los motivos por los cuales había decidido quitarse la vida. En este sentido, el drama causó un gran impacto cuando se estrenó, al poner sobre la mesa la temática de la salud mental , e incluso Netflix debió eliminar la escena del suicidio de la protagonista .

En la segunda temporada , con Hannah como una presencia espectral, parecía que 13 Reasons Why se estaba quedando sin combustible -la tercera directamente resulta inconexa-, por lo cual este cierre llega en el momento indicado: se centrará en la graduación de los protagonistas, y en el inesperado regreso de un importante personaje . "Siempre sospecho un poco de los programas de la escuela secundaria que van más allá de cuatro temporadas porque la escuela secundaria dura cuatro años", le contó Yorkey a Entertainment Weekly sobre la razón por el cual decidió concluir su producción este año. Ya disponible.

* REALITY Z (Primera temporada)

Reality Z es otra de las grandes novedades que llega a la plataforma de streaming en junio, una producción inclasificable por su mixtura de géneros. Se trata de una comedia de horror brasileña basada en Dead Set, la serie británica creada por Charlie Brooker (Black Mirror) y dirigida por Yann Demange. En este caso, la dirección corre por cuenta de Cláudio Torres y la primera temporada constará de cinco episodios fácilmente maratoneables. El proyecto fue anunciado hace más de un año por Brooker en el panel Rio2C, un evento creativo del que formó parte. Más allá de estos datos, se ha revelado muy poco sobre Reality Z (quienes hayan visto Dead Set, sabrán que aquella serie abordaba los pormenores de una invasión zombi en el programa Gran Hermano), lo cual la vuelve atractiva para el espectador que quiera llevarse más de una sorpresa. El elenco está integrado por Guilherme Weber, Jesús Luz, Ana Hartmann, Emilio de Mello, Carla Ribas, Luellem de Castro, Ravel Andrade, y Sabrina Sato en una intervención especial. Ya disponible.

* THE SINNER: JAMIE

Con Bill Pullman como común denominador en las tres entregas de esta antología de Derek Simonds estrenada en 2017, la tercera parte de The Sinner finalmente se estrena en Netflix, calmando así la ansiedad de la audiencia fiel de este thriller que siempre comienza con un enigma a resolver. En este caso, el detective Harry Ambrose (Pullman) es llamado cuando se produce un accidente automovilístico en las afueras de Nueva York en el que muere el conductor, y cuyo sobreviviente es Jamie Burns (Matt Bomer), el amigo de la víctima.

Según lo que ha trascendido, el hecho derivará en "una investigación peligrosa para el detective, la más inquietante de su carrera". Bomer, a quien hemos visto en producciones como White Collar, Glee y American Horror Story, aquí aborda un personaje complejo de quien se desconfiará permanentemente, como suele suceder en el universo propuesto por The Sinner. Chris Messina, Jessica Hecht y Parisa Fitz-Henley completan el cast de esta anticipada tercera temporada . Ya disponible.

*THE POLITICIAN (Segunda temporada)

La serie de la trifecta creativa (y muy prolífica) conformada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan estrenó su primera temporada en septiembre del año pasado, y para su segunda parte no se hizo esperar demasiado. Los seguidores de la comedia, agradecidos. La producción se basa en las ambiciones políticas de Payton Hobart (Ben Platt) , reflejadas en la serie con el correr de los años, y en diferentes contextos. En la entrega inicial, el foco estaba puesto en la carrera de Payton hacia la presidencia estudiantil de la secundaria apócrifa Saint Sebastian High School, de Santa Barbabra, California.

En este regreso, la acción se traslada a Nueva York, donde el protagonista buscará, en medio de sus estudios universitarios, un puesto de trabajo nada menos que en el Senado. Como es habitual en las creaciones de Murphy y compañía, hay muchas incorporaciones interesantes a la historia, como el caso de los personajes de Bette Midler y Judith Light, dos grandes actrices en jugosos papeles. Recordemos que este año The Politician fue nominada a dos premios Globos de Oro en las categorías de mejor serie de comedia y/o musical, y en la de mejor actor para Platt. Ya disponible.

*MODERN FAMILY (Temporadas 7-10)

Este es un buen año para que Netflix nos entregue cuatro temporadas más de Modern Family, dado que la longeva comedia concluyó hace más poco menos de dos meses, más precisamente el 8 de abril, y con su episodio 250. Se trata de una sitcom con la impronta mockumentary creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, y protagonizada por Sofía Vergara, Julie Bowen, Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Ty Burrell, Noland Gould y Ed O'Neill. Desde el comienzo, la audiencia "compró" a esta familia que no respondía a las normas, y que debutó en TV el 23 septiembre de 2009, con el apoyo de la crítica y ese público que acompañó todos sus capítulos.

Modern Family ganó nada menos que cinco veces seguidas el Emmy en su categoría, y fue una de las producciones que más tiempo permaneció en la pantalla de ABC , junto a Grey's Anatomy. "Esta experiencia ha sido como un sueño para todos. No puedo decirte la cantidad de gente que me ha dicho que este fue el mejor trabajo de mi carrera", expresó Levitan, creador de sitcoms como Just Shoot Me y Back to You. "Cuando tuviste una experiencia tan maravillosa, es muy difícil ver cómo esta llega a su fin. Todos temían despedirse. La emoción estuvo presente hasta la última escena", contó el showrunner al concluir su producción.

¿La perlita? La tercera temporada de Dark

Hace unos días, Netflix dio el batacazo con un anuncio sorpresa : el 27 de junio se estrena la tercera y última temporada de la ficción alemana que ganó el "mundial" de series originales de la plataforma de streaming organizado por Rotten Tomatoes. "Este nudo solo se deshará si lo destruimos por completo", puede escucharse, mientras vemos las llamas de una casa familiar, en el adelanto que puso a los fanáticos en alerta.

*DE YAPA: MARCELLA (Tercera temporada)

Dieciocho meses después de los eventos de la segunda entrega, Marcella (Anna Friel) vive en Belfast con una nueva identidad, e investiga a una familia mafiosa como agente encubierta. Ya disponible.