Cómo criar a un superhéroe, la serie ideal para los fans de Stranger Things

Stranger Things, un suceso global que cruza generaciones Crédito: Netflix

Natalia Trzenko 11 de octubre de 2019

SI TE GUSTÓ Stranger Things. Lo que para algunos es nostalgia para otros es una especie de relato de época llena de elementos anacrónicos pero divertidos. Ese punto de encuentro generacional, un elenco perfectamente elegido y una historia que condensa géneros y referencias con mucha astucia convirtieron a la serie de Netflix en un fenómeno inesperado y global. Un suceso que ya se aseguró al menos un año más de recorrido gracias a la confirmación de la cuarta temporada. 3 temporadas. Disponible en Netflix

Como criar un superhéroe Crédito: Netflix

TE VA A GUSTAR Cómo criar a un superhéroe. Dion no la está pasando demasiado bien. El chico de siete años perdió a su papá hace poco tiempo y acaba de mudarse a un nuevo barrio, a una nueva escuela. Y aunque su mamá (Alisha Wainwright) intenta que los cambios no afecten su inocencia y curiosidad, lo cierto es que ninguno de los dos puede evitar la tristeza que los rodea. Hasta que sucede algo sorprendente. De un momento para el otro el dulce Dion (Ja'Siah Young) tiene el poder de mover objetos con su mente, una habilidad que no entiende ni controla. Para ayudarlos a lidiar con el misterio del origen de su cambio está Pat (Jason Ritter), el padre del nene que además de ser un fanático de los cómics y los superhéroes también podría tener alguna pista sobre las razones de que su ahijado se haya convertido en uno. 1 temporada. Disponible en Netflix

Barry, el secreto mejor guardado de la comedia actual Crédito: Hbo

SI TE GUSTÓ Barry... Después de dos temporadas, muchas nominaciones y dos premios Emmy para su protagonista y creador, Bill Hader, esta serie sigue siendo el secreto mejor guardado de la comedia televisiva. Tal vez porque la historia de un veterano de guerra con estrés postraumático empleado como asesino a sueldo que descubre la actuación a veces es más amarga que graciosa. Sin embargo, aunque no sea para todos, la combinación de tonos es brillante. 2 temporadas. Disponible en HBO Go

Get Shorty, de la página a la pantalla grande y de ahí a la TV

TE VA A GUSTAR Get Shorty. De novela escrita por Elmore Leonard a una película protagonizada por John Travolta y Danny DeVito hasta llegar a esta serie, el recorrido de la historia del matón que descubre que la mafia y Hollywood pueden ser territorios afines cuyas reglas se aplican indistintamente sigue funcionando de maravillas. El choque de esos dos mundos resulta en un punto de partida ideal para la comedia televisiva que protagonizan Chris O' Dowd y Ray Romano. El primero es Miles, un integrante de una peligrosa banda criminal en busca de cambiar su vida para recuperar a su esposa e hija; el segundo, Rick, es un productor de cine en declive desesperado por cambiar su suerte. Algo que podría ocurrir cuando Miles y un guión-literalmente-, sangriento se crucen en su camino. 1 temporada. Disponible en Directv/Directv Go