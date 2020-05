La gran batalla de las flores

Natalia Trzenko 22 de mayo de 2020

La gran batalla floral. Cuando pensábamos que ya se habían agotado las posibilidades de sumar nuevas habilidades a los reality shows de competencia, Netflix estrenó este ciclo de ocho episodios en el que un grupo de floristas, escultores y diseñadores de jardines concursan para demostrar su talento con plantas y flores. Los desafíos que presentan la actriz Natasia Demetriou ( What We Do in The Shadows ) y el comediante Vic Reeves, conductores del programa, pueden ser la construcción de un insecto gigante, el diseño de un vestido de alta costura hecho con flores que deben permanecer vivas durante el desfile o la reproducción con plantas de tu mascota preferida. Con parejas de participantes de toda Europa y los Estados Unidos, el programa puede sonar demasiado extravagante pero funciona gracias a las personalidades de sus competidoras que suelen ser tan coloridas como sus impresionantes creaciones. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Adelanto de Project Runway, temporada 17 00:30

Video

Project Runway. Como uno de los reality de competencia más exitosos y longevos Project Runway tuvo que renovarse para seguir adelante. Así en su temporada número 17, y luego de la salida de su dúo fundador, Heidi Klum y Tim Gunn, el ciclo sumó a la modelo Karlie Kloss como conductora y al diseñador Christian Siriano como mentor de los participantes. La inclusión de Siriano fue uno de los grandes aciertos de la producción: en 2008, el diseñador ganó la cuarta temporada del programa y con el correr del tiempo se transformó en su mejor representante. De diseñador freelance desconocido a dueño de una de las marcas más exitosas del los Estados Unidos y uno de los nombres elegidos en todas las alfombras rojas de Hollywood, como mentor Siriano aporta un conocimiento y un punto de vista fundamental para los participantes y el programa. 1 temporada. Disponible en la señal Lifetime.

Making the Cut

Making The Cut. Cuando Heidi Klum y Tim Gunn dejaron Project Runway para muchos representó el fin de una época. Para la modelo y el catedrático de la moda fue apenas un cambio de página. Juntos crearon y conducen esta nueva serie de Amazon Prime Video que aunque pertenece a la misma familia de Project Runway tiene unos cuantos ingredientes que la hacen diferente y algo más actual. Para empezar, gracias a la sociedad con Amazon, los mejores diseños del programa se pueden adquirir en la tienda virtual en todos los mercados en los que está presente y ese acceso global se refleja también en sus participantes de todo el mundo. Con un recorrido que los llevó de Nueva York a París y luego Tokio para terminar de regreso en la Gran Manzana, Making The Cut demuestra lo amplio y ancho que puede ser el mundo de la moda. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Trailer de Blown Away 01:16

Video

Blown Away. En el punto exacto en el que se encuentran el documental de arte y el reality show aparece este programa, de una belleza inusual para el género. La serie de diez episodios invita a los espectadores a entrar en el mundo de los escultores de vidrio, una disciplina artística de la que la mayoría probablemente no sepa demasiado. Pero hacia el final del programa muchos habrán aprendido sobre los tironeos que experimenten los participantes entre la inspiración y la comercialización de sus obras, comprenderán la pasión que los impulsa y la felicidad que sienten al trabajar con hornos de temperaturas tan altas que impresionan. Entre proyectos creativos tan imaginativos como frágiles, diez concursantes con diferentes niveles de experiencia y habilidades compiten por crear esa pieza que los convierta en ganadores del reality show más delicado que se haya hecho. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Competencia en el mercado

Competencia en el mercado. Todo el mundo cree tener buen gusto. Todo el mundo cree que esa mesa desvencijada pero con carácter que encontró en el mercado de pulgas tiene el potencial para ser un mueble que le agregue belleza y personalidad a cualquier ambiente. Con ese entusiasmo cuenta este programa, que pone a sus concursantes a demostrar su buen ojo para la compra y venta de objetos que otros considerarían poco más que basura. Así, dos equipos se enfrentan para encontrar esos diamantes en bruto, darles nueva vida en el taller de pintura y reparaciones y volver a venderlos en el mercado de pulgas. La idea, claro, es conseguir una importante ganancia entre el precio de compra original y el de venta final. En ese pasaje muchos descubren que su gusto no está a la altura de las expectativas o por lo menos que no coincide con lo que buscan los compradores que, como ellos pero fuera de competencia, recorren el mercado para encontrar un tesoro escondido. 1 temporada. Disponible en la señal HGTV/Directv Go