Día de la niñez: seis series ideales para compartir con los más chicos

Hacemos un repaso por varios títulos en streaming, recomendados para ver en familia

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Es un día especial. Algunos optan por planes al aire libre -si el clima lo permite, claro-, otros prefieren quedarse en casa y dedicarle a ellos, los más chicos, toda la atención en un día sin horarios. Desde LA NACION, una pequeña guía para quienes eligen celebrar el Día de la Niñez desde la comodidad del sillón:

Hilda

Imaginen una suerte de Twin Peaks pero en clave infantil, donde todo transcurre en un pueblo en el que abundan misterios, fantasías y mitos, que se desprenden del pensamiento racional para abrazar la impredecibilidad. Muy bien, algo de esa mística es la que caracteriza a esta serie. Basada en las historietas de Luke Pearson, en Hilda la protagonista es una niña que vive junto a su madre, en un pueblo en el que las criaturas fantásticas son parte del paisaje habitual. Junto con sus amigas, su mamá y una variedad de atípicos personajes, la niña enfrenta toda clase de misterios, que le permiten descubrir qué se esconde en los bosques de Trolberg.

La principal virtud de Hilda, más allá de presentar a una carismática heroína, es la construcción de un mundo muy atractivo, poblado de aventuras que entusiasmarán a chicos y adultos por igual. Porque esta es una de esas ficciones que no subestima al público infantil, y le entrega personajes finamente delineados y con un gran espíritu de aventura. Disponible en Netflix.

Spy Family

Un agente secreto con una delicada misión entre manos, una asesina a sueldo que se esconde detrás de una fachada de vendedora, una niña capaz de leer las mentes y un perro con poderes predictivos. En esta atrapante historia, un atípico grupo deberá simular ser una familia, aunque entre ellos abunden no pocos secretos. Spy Family es una de las series de animación más originales de los últimos años, con personajes entrañables que utilizan la simulación de una familia por motivos profesionales, pero que paulatinamente comienzan a disfrutar de la encantadora rutina hogareña. Y más allá de una trama que homenaje a los clásicos relatos de espías, el encanto de Anya, la niña telépata que solo quiere sacarse buenas notas en el colegio, alcanza y sobra para hacer de Spy Family la serie familiar perfecta. Disponible en Netflix y Crunchyroll.

Puffin Rock

Ideal para los más peques de la casa. Muy lejos de los dibujos animados hiperactivos y pasados de acelere, con colores estridentes y gritos insoportables, Puffin Rock se presenta como una opción de climas serenos y estética cálida. Aquí los protagonistas son los miembros de una familia de frailecillos, unos simpáticos pajaritos dueños de picos con colores brillantes. En cada episodio, Oona y su hermanito Baba juegan, algunas veces corren peligro y otra se divierten junto a sus amigos Mossy (una tierna musaraña enana) y Flynn, un zorro gruñón y muy dormilón. Los más chicos seguramente disfruten como nadie Puffin Rock, por sus muchos animales y la calidez con la que juegan los pequeños frailecillos. Disponible en Netflix.

Javi y el club del árbol

Otra imperdible propuesta para los niños más chicos de la familia. En esta producción argentina, el protagonista es Javi, un pequeño que se hace amigo de un variado grupo de animales entre los que se encuentran el perro Tupac, la lechuza Mirta, el gato Julián y el zorrino Gilberto. A través de capítulos de pocos minutos, Javi y el club del árbol pone el acento en la belleza de la naturaleza cotidiana, y en originales inventos que parten desde los objetos más sencillos. De esa forma, los animales le regalan a Javi el poder apreciar la vida natural, mientras él les cuenta y les comparte su mirada. Se trata de un dibujo animado de una estética tan única como encantadora, que demuestra en cada episodio una identidad muy propia. Disponible en Disney+.

Silver Surfer

Aprovechando el estreno en cines de Los 4 fantásticos y el renovado interés por ese universo, vale la pena recordar a Silver Surfer. En el año 1998, Marvel puso en marcha una adaptación animada centrada en este villano reformado, que luego de traicionar a Galactus, se pasaba de bando para luchar en defensa de la humanidad. La historieta original del Silver Surfer, fue uno de los picos más altos de la Marvel de los años sesenta, con un protagonista que en su eterno deambular por la Tierra, encontraba peligrosos villanos, a medida que reflexionaba sobre las contradicciones inherentes al ser humano. Se trataba de un cómic fascinante a la par que reflexivo, y esta adaptación busca recuperar ese mismo espíritu, combinando grandes batallas y elaborando a un personaje dueño de una atípica sensibilidad. Debido al paso del tiempo y por su corta duración (apenas trece episodios), Silver Surfer quedó olvidada, por ese motivo su reaparición en el catálogo streaming fue una bienvenida sorpresa. Disponible en Disney+.

Gremlins: los secretos de los Mogwai

Luego de tantos años a la espera de una tercera película de Gremlins, este dibujo animado fue recibido de mala gana, como si fuera un premio consuelo. Pero alcanza con ver su primer episodio, para comprobar que Los secretos de los Mogwai es un relato que respira un aire muy fiel al de las películas originales, y que esta ficción puede ser tan terrorífica, divertida y grotesca como los films de Joe Dante. Ambientada en la China de los años veinte, un niño de diez años llamado Sam y una ladrona adolescente, intentarán llevar al pequeño Gizmo a su aldea oculta. Claro que a lo largo de ese periplo, el grupo se cruzará con Riley Greene, un malvado empresario que lidera un ejército de gremlins, y que busca conquistar los tesoros de la villa de los Mogwai. Disponible en HBO Max.