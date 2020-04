Diez series europeas para descubrir en cuarentena

The Tunnel, una de las mejores adaptaciones del scandinoir El puente, con el Eurotúnel como eje

7 de abril de 2020 • 16:52

Nobel (Noruega/2016)

Dentro de las ficciones bélicas que reflexionan sobre los resultados políticos y morales de las guerras contemporáneas, Nobel se concentra en la posición noruega dentro de ese esquema . En Afganistán, la ejecución de un niño bomba a manos del ejército noruego origina el regreso de los oficiales a Oslo, con todos los debates y procesos judiciales que ello trae aparejado. Con una clara influencia del tenso espíritu de Homeland , Nobel lleva la guerra al espectro social, a cómo los efectos de lo ocurrido en el campo de batalla condicionan lealtades y compromisos. La entrega del premio Nobel de la Paz, las disputas por el apoyo nórdico a las políticas estadounidenses y los traumas individuales del teniente Erling Riiser (Askel Hennie), su relación con su esposa y la cancillería, arman el rompecabezas de este thriller de oficiales, agentes secretos, y mucha acción. 8 episodios. Disponible en Netflix

Glacé, un thriller francés en los Apeninos

Glacé (Francia/2016-7)

Basada en la novela del 2014 de Bernard Minier, Glacé comienza con el maquiavélico hallazgo de un caballo decapitado. Ese inquietante signo de pregunta abre una investigación que trae al presente a un asesino encarcelado durante largo tiempo, quien parece haber vuelto a operar a través de un posible imitador. Ambientada en los nevados Pirineos , Glacé evoca las tensiones dramáticas del policial de investigación con cierto horror subterráneo, que parece desplegarse detrás de oscuros hallazgos y tramas secretas. Protagonizada por dos figuras de renombre en el cine francés como Charles Berling ( Las horas del verano , Elle ) y Pascal Greggory ( Doubles vies , Frankie ), la serie consigue un ambiente de un blanco fascinante, construido a partir del notable trabajo del director Laurent Herbiet, quien encierra a sus personajes al mismo tiempo que libera sus demonios. 6 episodios. Disponible en Netflix.

Arde Madrid (España/2018)

Ambientada en la España franquista de comienzos de los 60 , Arde Madrid se concentra en la revolución que generó en la ciudad la presencia de Ava Gardner, estrella de Hollywood famosa por su belleza y su desenfado, que entre sus romances y sus fiestas legendarias dio un brillo único y peculiar a aquellos años grises. Creada por el actor y director Paco León y Anna R. Costa, y filmada en blanco y negro, la serie ofrece un retrato en clave satírica de la vida española, recuperando el espíritu de la comedia esperpéntica de Berlanga y algo del humor delirante que luego haría suyo Almodóvar. Todo comienza cuando Ana Mari (notable Inma Cuesta) es infiltrada por el gobierno de Franco en la casa de Gardner para oficiar de espía de su conducta sexual y sus supuestos contactos comunistas. A partir de allí se originan una serie de delirantes aventuras, que involucran la presencia de Perón e Isabelita como vecinos, romances inesperados y una serie de equívocos que León y Costa tratan con solvencia y estilo disparatado. 8 episodios. Disponible en Movistar Play.

La trêve, un policial introspectivo

La trêve (Bélgica/2016)

Dentro de la fórmula contemporánea que fija el interés del policial en el mundo interior del investigador antes que en los crímenes que investiga, La trêve es una de las más logradas. Todo comienza con una serie de tortuosas sesiones de terapia en las que el inspector Yoann Peeters (Yoann Blanc) intenta aclarar su memoria. A partir de allí viajamos al pasado, en el que Peeters investiga el misterioso suicidio de un joven africano que aparece flotando en el río Semois, con severas heridas en el rostro. Pasado y presente se conjugan como en un rompecabezas, y la serie demuestra que su protagonista resulta siempre la llave para unir todas las piezas. Inquietante y perturbadora, La trêve explora con gran solvencia los espacios naturales, las pasiones humanas y ese juego entre la intimidad y la pesquisa que se ha convertido en la esencia de los nuevos thrillers. 20 episodios. Disponible en Netflix.

The Tunnel (Francia-Gran Bretaña/2013-8)

Adaptación de la prestigiosa serie nórdica Bron/Brone , The Tunnel utiliza el Eurotúnel que comunica la ciudad francesa de Calais y la región inglesa de Kent como territorio en disputa a partir de un crimen espeluznante. Sin embargo, como ocurría en la serie sueco-danesa, aquí la clave está en la dinámica entre los protagonistas: Stephen Dillane es un policía inglés, de estilo flexible y con algunos problemas familiares, y Clémence Poésy es una detective francesa, marcada por la pérdida de una hermana gemela y un temperamento rígido y antisocial. Lo que en la primera temporada se concentra alrededor de un asesino serial con vocación de filósofo, en la segunda se despliega en un atentado terrorista con amplias ramificaciones. La dinámica entre los actores y la tensión narrativa hacen de esta serie la mejor reinvención de la original. , 24 episodios. Disponible en Movistar Play.

Kiri, con Sarah Lancashire

Kiri (Gran Bretaña/2018)

Construida alrededor de la adopción de la pequeña Kiri, una niña negra de nueve años, por parte de una familia blanca y los sucesos que rodean su trágica desaparición, la miniserie se arma como el recorrido por un oscuro laberinto, que explora no tanto el delito sino sus devastadoras consecuencias. Miriam Grayson (Sarah Lancashire, Happy Valley ) es una trabajadora social de los suburbios de Bristol encargada del proceso de adopción de Kiri, que se ve involucrada en un repentino revuelo mediático e institucional cuando el misterioso destino de la menor involucra no solo al padre biológico, recién salido de la cárcel, y a la familia adoptiva, sino a todo un entramado estatal que se ve puesto en cuestión. Creada por Jack Thorne ( The Last Panthers , National Treasure ), la miniserie consigue un relato que combina la tensión del policial con ciertas reflexiones que aspiran a desentrañar los ecos sociales del caso. 4 episodios. Disponible en DirecTV Go.

1983 (Polonia/2018)

Veinte años después de que un ataque terrorista instale en Polonia un estado policial, los fantasmas de aquel suceso siguen asediando a sus habitantes. Construida en un juego de dobles entre los enigmáticos sucesos de 1983 y sus presentes consecuencias, esta serie polaca evoca el espíritu de la Guerra Fría y las tensiones entre los mandatos del gobierno y las rebeldías de la sociedad civil. Pensada como una ucronía en la que el Muro de Berlín nunca ha caído, 1983 retoma la puesta en escena de los thrillers de espionaje de los años 70 para elaborar una ficción sobre el presente que se nutre de ese pasado posible. Creada por Joshua Long y producida por Frank Marshall (productor de la saga Bourne ), la serie puede parecer compleja al principio, con muchas líneas narrativas en sintonía, pero logra un ritmo oscuro y ominoso, sin demasiados artificios y con una creciente inquietud que resulta admirable. 8 episodios. Disponible en Netflix.

En Marianne, una autora decidida a abandonar el género de terror se ve inmersa en una realidad con todos los ingredientes terroríficos

Marianne (Francia/2019)

Serie de terror francesa que recupera el espíritu de las brujas y los maleficios bajo un concepto moderno , el de la escritura como el despertar de las maldiciones. La historia de Marianne es en realidad la de Emma Larsimon (Victoire Du Bois), una escritora de novelas de terror que ha decidido matar a su célebre heroína y dedicarse a la literatura "seria". En ese camino de exorcismo del éxito y búsqueda de una nueva creatividad, recibe una visita premonitoria de su pueblo natal que le marca el camino de regreso hacia el pasado. Marianne explora los tópicos clásicos del gótico desde un humor delirante que deconstruye el pulso del horror al mismo tiempo que nos hace saltar de la silla. Inteligente y divertida, llena de guiños a los clásicos y de citas literarias, es un deber para los fanáticos del género y una todo un desafío para aquellos que quieran animarse. 8 episodios. Disponible en Netflix.

My Brilliant Friend, magnífica adaptación de las novelas de Elena Ferrante

My Brilliant Friend (Italia/2018)

Adaptación de la saga literaria de Elena Ferrante , la serie cuenta la historia de una fascinante amistad, la que une a Elena Greco y Lila Cerullo en la ciudad de Nápoles, desde los días de su infancia hasta su intento de reencuentro en el presente. Creada y dirigida por Saverio Costanzo, producida por Paolo Sorrentino, y con la participación en la dirección de Alice Rohrwacher ( Lazzaro Felice ), la serie despliega en imágenes el fascinante mundo evocado por la narradora de Ferrante, imbuida por el peso del recuerdo y la pasión de sus sentimientos. Pese a lo difícil que resulta captar la magia y la violencia de aquel mundo, la mirada de Costanzo consigue poner en escena la amistad como un sentimiento ambiguo y visceral, la capacidad de los personajes para vislumbrar el horror detrás del paciente equilibrio de sus vidas y el riesgo de habitar las pasiones como si fueran nuestro único destino. 16 episodios. Disponible en HBO Go.

Beat (Alemania/2018)

Beat (Jannis Niewöhner) es el alma de la movida tecno berlinesa, un promotor de DJs y clubs de moda al que todos buscan y todos envidian. La serie comienza con día después de un fiesta, cuando todavía hay rastros de locura, drogas y sexo en su deambular y su mirada extraviada. Gracias al magnetismo de su personalidad y a su dominio de la noche, Beat se convierte en el objetivo del Servicio de Inteligencia Europeo, oscura agencia del gobierno que intenta presionarlo para convertirlo en informante y pieza clave para resolver una serie de misteriosos crímenes. Creada por el guionista y director alemán Marco Kreuzpaintner, Beat combina el retrato de la vida nocturna en Berlín con el pulso de un noir oscuro y ominoso, delineado a partir de identidades ambiguas y secretos inconfesables . 7 episodios. Disponible en Amazon Prime Video.