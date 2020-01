Fans felices: Disney va a vender muñecos hiperrealistas de Baby Yoda

"The Child", el personaje de la serie The Mandalorian, sale a la venta a través muñecos en tamaño real Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 18:00

No cabe duda que The Mandalorian fue una de las series más importantes del año pasado. La producción de Disney+, dirigida por Jon Favreau y con el protagónico de Pedro Pascal, fanatizó a millones de seguidores del universo Star Wars. Sin embargo, el mayor aporte de la serie a la cultura popular fue la aparición de Baby Yoda, un alienígena de la misma raza que el famoso maestro de Luke Skywalker aunque en versión bebé.

Aprovechando el fanatismo que la criatura generó en el público, Disney y Lucasfilms decidieron lanzar al mercado un muñeco de tamaño real de " The Child", nombre oficial del personaje, por 350 dólares. Como se puede deducir por el exorbitante precio, este no es un peluche cualquiera sino un coleccionable que se asemeja mucho al títere que se usó para la producción de la serie. Hecho de manera oficial por Sideshow -compañía conocida por el gran detalle que le aporta a sus productos a escala real- la preventa de las figuras inspiradas en The Mandalorian ya se dio por iniciada, pero los productos recién estarán disponibles entre agosto y octubre del 2020.

Trailer Mandalorian - Fuente: YouTube 01:44

Video

Baby Yoda fue uno de los fenómenos culturales más importantes del 2019. El bebé fue el motor de la trama de The Mandalorian, la primera serie que sacó la compañía del ratón para su plataforma de streaming Disney+. Los memes y el arte de los fans inundaron las redes sociales rápidamente, dando cuenta que el pequeño personaje cautivó tanto a grandes como a chicos. "The Child" apareció al final del primer episodio, como parte de la misión que tenía que cumplir el personaje interpretado por Pascal, y rápidamente cobró un enorme protagonismo en la trama.

Disney también sacará a la venta peluches de 30 centímetros inspirados en el tierno personaje por 24 dolares, a partir de los primeros días de marzo. No obstante, el precio de la versión manufacturada por Sideshow resultará un regalo comparado con los 5 millones que saló la construcción del títere original, según comentó el actor Adam Pally, quien actúo en el último episodio de la serie y es muy amigo de Favreau.