Cuando Emilia Clarke tuvo en sus manos el guión final del último capítulo de Game of Thrones, que terminó anoche, por HBO, tuvo que leer varias veces el párrafo en el que se revelaba el destino de Daenerys. Aquella vez se preguntó: "¿Qué, qué, qué, QUÉ? Estoy estupefacta. De ninguna manera lo vi venir", cuenta una nota con Entertainment Weekly. Aquella vez terminó de leerlo, lloró y se fue a pasear. "Salí de casa, agarré las llaves y mi teléfono y volví con ampollas en los pies. Dí vueltas durante cinco horas. «¿Cómo voy a hacer esto»?", fue mi primera reacción".

Después recordó cuando los guionistas David Benioff y D.B. Weiss le habían dado indicios sobre cómo debía comportarse su personaje, apuntes que contrastaban claramente con la visión de heroína que ella tenía de su personaje: "En varias ocasiones me había preguntado: «¿Por qué me están haciendo esta marcación?», señala Clarke a la publicación norteamericana sobre el tránsito de su personaje, de hermana menor desvalida de herederos exiliados a flamante y efímera ganadora del Trono de Hierro.

Clarke confiesa allí que estaba muy preocupada por la imagen de su personaje tras el cambio absoluto que experimentaría en la octava temporada de la serie. Destino que conoce desde hace más de dos años, al recibir los libretos de la última temporada tras terminar de filmar Han Solo: una historia de Star Wars. Tuvo que llamar a su madre en busca de consuelo. "He leído los guiones y no quiero decirte qué pasa pero, ¿puedes ayudarme a salir de este abismo? Realmente me dejó mal", le dijo "¿Qué quieres decir con que Daenerys es una mala persona? ¿Por qué te preocupa lo que la gente piensa de Daenerys? ¿Estás bien?", escuchó del otro lado en la conversación familiar. La intérprete se despidió de su personaje en Instagram con un posteo agridulce.

Respecto a su opinión sobre el arco argumental de su personaje, Emilia Clarke reconoce que aunque tuvo que lidiar con sentimientos encontrados se queda lo que le enseñaron sus maestros en las clases de arte dramático: "Me dijeron que lo que hace tu personaje siempre está bien. Tu personaje hace una elección y debe, para uno, ser la correcta". Ella imaginaba que ese personaje que la acompañó durante diez años iba a morir, pero no cómo. De todos modos, "es un final muy bonito y conmovedor -admite- Pero habiendo dicho todas las cosas que acabo de decir, debo reconocer que yo sigo estando del lado de Daenerys. No puedo no estarlo".