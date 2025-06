Estrenos, regresos y despedidas: las series que se vienen para el resto del año

Los seguidores de las series dedican buena parte de su tiempo de ocio a ver las ficciones que más les divierten. Pero con la cantidad de programas que se estrenan cada semana en las diferentes plataformas ese ejercicio requiere de un esfuerzo de organización que no todos están dispuestos o interesados en hacer. El calendario de nuevos lanzamientos y regresos esperados puede descolocar hasta a los más prolijos. Es cierto que una de las ventajas de las plataformas es el acceso a su contenido a demanda sin embargo para muchos gran parte del placer de ver series es formar una comunidad, participar de la conversación sobre ellas en el momento que está ocurriendo, una sincronicidad que solo es posible manteniendo una agenda más o menos actualizada Así, lo que sigue es una lista de las series nuevas con ambiciones de fenómeno y de las ficciones que ya alcanzaron esa categoría y regresan para confirmarla.

Estrenos con fecha

Humo

Creada por Denis Lehane, el guionista y escritor de películas como Río místico y La isla siniestra, esta serie policial gira en torno a dos detectives interpretados por Taron Egerton (Rocket Man) y Journee Smollett (Lovecraft County) que deben trabajar para resolver una serie de incendios intencionales y atrapar a un pirómano. El caso esconde misterios que involucran al criminal serial (basado en una investigación real) pero también a quienes están decididos a atraparlo. Desde el 27 de junio en Apple TV+.

Demasiado

Hace un poco más de una década, la aparición de Lena Dunham en el mundo de la TV se celebró como un renacimiento del medio. Con Girls la guionista, productora y actriz representaba a los millennials que hasta ese momento eran poco más que el remate de los chistes en el discurso público y en la ficción. Con algún tropiezo en el camino, ahora Dunham vuelve a la pantalla chica y a un relato semi autobiográfico con esta comedia protagonizada por Meg Stalter (Hacks), que interpreta a una treintañera neoyorquina que después de un desengaño amoroso decide mudarse a Londres para reiniciar su vida en solitario. Un plan del que se desvía de inmediato cuando conoce a Felix (Will Sharpe), un músico local. Disponible desde el 10 de julio en Netflix.

Chief of War

Para los que todavía extrañan al Khal Dogo de Jason Momoa en Game of Thrones, llega esta serie protagonizada y producida por el actor que le rinde homenaje a sus raíces. Se trata del épico relato de la unificación y colonización de Hawái, tierra natal de Momoa, en el comienzo del siglo 18. Disponible desde el 1° de agosto en Apple TV+

Outlander: Blood of my Blood

Después de siete temporadas estrenadas y una más por venir que completará la historia de Claire y Jamie, los personajes centrales de Outlander, el drama romántico con giros fantásticos, se consiguió una precuela. Inspirada en los libros de Diana Gabaldon, la nueva serie se concentrará en la historia de amor y los conflictos de dos parejas en dos períodos históricos diferentes. Por un lado la acción seguirá a Julia Moriston (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), los padres de Claire y por otro estarán Ellen MacKenzie (Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy), los padres de Jamie. Se estrena el 8 de agosto.

Alien Earth

Sydney Chandler en Alien Earth Disney+

La primera excursión de la saga Alien en la TV necesitaba de un autor lo suficientemente experimentado y creativo para encontrar nuevas aristas a la historia de monstruos. Además de alguien acostumbrado a resignificar recordadas obras ajenas. Una descripción que le cabe a Noah Hawley, el guionista y productor de la nueva ficción que ya había hecho maravillas con Fargo, la película de los hermanos Coen, que él adaptó a la TV con notable éxito. Su versión del clásico de terror y ciencia ficción transcurre en el año 2120, en plena era de las corporaciones que se disputan el poder mientras los humanos conviven con cyborgs (humanos con órganos biológicos y artificiales), sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) y los flamantes híbridos (robots humanoides dotados de conciencia humana), la “especie” a la que pertenece Wendy (Sydney Chandler), una de las tripulantes de la nave que se estrella y entra en contacto con una amenaza terrorífica al comienzo de la trama. Disponible en Disney+ desde el 12 de agosto.

Estrenos sin fecha

It: Bienvenidos a Derry

Andy y Bárbara Muschetti, el dúo de hermanos argentinos responsables de la última adaptación al cine de la novela It de Stephen King, volvieron al relato original para crear esta serie de terror ambientada en la década del sesenta. Se trata de una precuela que explora el pasado del maléfico payaso Pennywise, que al igual que en las películas, será interpretado por Bill Skarsgård. Lanzamiento de HBO Max.

Lucky

Producida por Reese Witherspoon y Anya Taylor-Joy, que también es su protagonista, esta miniserie gira en torno a Lucky (Taylor-Joy), una joven mujer criada en una familia criminal que aunque logró escapar de ese ambiente, se ve obligada a regresar a él para involucrarse en un nuevo plan ilegal que podría ser su última esperanza de dejar su pasado atrás definitivamente. Lanzamiento de Apple TV+.

Black Rabbit

Esta miniserie que combina el policial y el humor negro sigue a los hermanos Vince (Jason Bateman) y Jake (Jude Law) Friedken quienes, después de años de estar distanciados, se reúnen en Nueva York y terminan envueltos en una trama criminal que los sumergirá en el el submundo de la ciudad. Lanzamiento de Netflix.

A Knight of the Seven Kingdoms

Anunciada como parte de la flotilla de spin offs de Game of Thrones esta nueva ficción ambientada en el universo de fantasía creado por George R.R. Martin transcurre un siglo antes de los acontecimientos relatados en la serie insignia. En este caso se cuenta la historia del caballero Ser Duncan, el alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell), mientras vagan por el Westeros de los Targaryen. Lanzamiento de HBO Max.

Las series que vuelven

El Oso

La comedia dramática que atrapó el interés de los espectadores desde que se estrenó en 2022 con una original combinación de humor, drama y un ritmo frenético vuelve con una cuarta temporada que retomará el relato dónde quedó al final de la tercera. La suerte del restaurante de Carmy (Jeremy Allen White) sujeto a la opinión de los críticos gastronómicos, el futuro laboral de Sidney (Ayo Edebiri) y la evolución del resto de los personajes se desarrollarán en los diez episodios que estarán disponibles desde el 25 de este mes en Disney+.

El juego del calamar

El fenómeno creado en Corea del Sur que abrió el camino para el despliegue global de las ficciones de ese origen terminará con esta temporada, la tercera. La resolución de la historia de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) y los otros jugadores obligados a competir en desafíos mortales para el entretenimiento de los millonarios que los observan morir se desarrollará en seis episodios tan intensos emocionalmente como violentos, la marca registrada de Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie que empezará a despedirse el 27 de junio en Netflix.

Merlina

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

La primera temporada de esta serie, una nueva versión del personaje de Los locos Addams bajo la dirección de Tim Burton y encarnada por la talentosa Jenna Ortega, logró ser una de las ficciones más vistas del streaming. Ahora, como otros de los éxitos globales de la plataforma, su lanzamiento será en dos partes. A los personajes ya conocidos se sumarán algunos nuevos interpretados por Lady Gaga, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd y Steve Buscemi, entre otros. La primera parte estará disponible desde el 6 de agosto mientras que el 3 de septiembre llegarán a Netflix el resto de los episodios.

Stranger Things

La despedida será triste y fraccionada. Después de cuatro temporadas y casi diez años la serie de los hermanos Duffer terminará dividida en tres partes. La primera llegará el 26 de noviembre con el lanzamiento de cuatro episodios a los que se sumarán tres más el 25 de diciembre y el 31 de diciembre se cerrará el círculo con el estreno del capítulo final de la serie.

The Morning Show

El drama producido y protagonizado por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston volverá el 17 de septiembre con su cuarta temporada. Los diez nuevos episodios retomarán la historia de intrigas y traiciones en el mundo de la TV con los personajes obligados a lidiar con la fusión de las corporaciones noticiosas en el centro del telenovelesco relato. A Witherspoon, Aniston y el resto del elenco inicial se volverá a sumar Jon Hamm. Disponible desde el 17 de septiembre en Apple TV+

Confirmados sin fecha

La segunda temporada de la comedia romántica Nadie quiere esto llegará a Netflix antes de fin de año y lo mismo sucederá con la tercera de la exitosa serie de intriga internacional La diplomática y la quinta de la comedia policial de Disney+ Only Murders in the Building.