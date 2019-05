Game of Thrones no terminó: se vienen un documental y varias precuelas

No todo es tristeza para los fans de GOT, el universo creado por George R.R. Martin se expande hacia su pasado más mitológico Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Entertainment Weekly

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 00:01

Los fans de Game of Thrones tienen un consuelo para el vacío que dejó el final agridulce de la serie. HBO , consciente del éxito de esta historia, buscó la forma de que el universo creado por George R.R. Martin siguiera en pie, más allá de que la guerra por el trono haya terminado.

La señal no solo está trabajando en al menos cuatro precuelas de GOT, sino que tiene listo un documental sobre la octava y última temporada que podrá verse el próximo domingo. Game of Thrones: La última guardia dura dos horas y está dirigido por la realizadora Jeanie Finley, quien se mete a fondo en la producción de estos seis capítulos que dieron el cierre a la guerra por el poder en Westeros.

Según la descripción, el documental "se sumerge entre el barro y la sangre para mostrar las lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Westeros en grandes estudios, locaciones reales e insospechados sets de Irlanda del Norte". Los seguidores entonces podrán entrar a las "trincheras de la producción", van a poder seguir al equipo y reparto mientras "lidian con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers". Además, dice la presentación, no será un backstage sino una "historia divertida y desgarradora contada con intimidad e ingenio, sobre el placer agridulce que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós".

The Long Night

Naomi Watts será pare de La larga noche, la primera precuela de la saga

Esta despedida será un hasta pronto, porque HBO ya está trabajando en la producción de una de las precuelas (en un principio dijeron que serían cuatro, pero por lo que se sabe están confirmadas dos). En poco tiempo las familias Stark, Lannister y Targaryen volverán a la pantalla, aunque no serán los personajes que conocemos sino sus antepasados.

Martin es uno de los productores ejecutivos de este nuevo proyecto que llevará por título The Long Night y cuyo guión estará a cargo de Jane Goldman y el creador de la saga, que misteriosamente respondió a los fanáticos que leyeran con detenimiento su último libro, dedicado a la Casa Targaryen, Fuego y sangre, para intentar descifrar su argumento. La cineasta SJ Clarkson ( Star Trek, Jessica Jones, Colateral) ya puso su firma para dirigir el piloto que, según la prensa británica, ya comenzó a filmarse en Belfast, Irlanda del Norte. También se confirmó que la historia transcurrirá siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones y narrará "el descenso a la oscuridad desde la Edad de Oro de los Héroes".

Aquello que los seguidores de la saga conocen sobre esta "larga noche" -eso que les relataba en las temporadas iniciales de GOT la nodriza Nan a los más pequeños de los Stark- será desarrollado en esta nueva serie, que aparentemente tiene como nombre de producción Bloodmoon. Recordemos que la mujer describía cómo Westeros había sufrido repentinamente una noche que duró "una generación" y que ese acontecimiento anormal, uno de muchos fenómenos climáticos que suelen presagiar guerras y catástrofes en ese universo, marcó la primera invasión de los Caminantes Blancos, una suerte de ejército zombie conformado por los cadáveres resucitados.

Georgie Henley, de Narnia a GOT

Si bien aún no se conoce la fecha de estreno de la primera de las precuelas sí se sabe quiénes serán parte del elenco. Entre ellos se encuentran Naomi Watts , Josh Whitehouse, Naomi Ackie ( Lady Macbeth), Denise Gough ( The Fall), Jamie Campbell Bower ( Cazadores de Sombras: Ciudad de huesos), Sheila Atim, Miranda Richardson, Ivanno Jeremiah ( Humans), Georgie Henley ( Las crónicas de Narnia), Alex Sharp, Toby Regbo ( Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald), Marquis Rodriguez ( When They See Us), John Simm ( Strangers), Richard McCabe (Philip K. Dick's Electric Dreams), John Heffernan ( Dracula) y Dixie Egerickx ( The Secret Garden).

Por supuesto, los roles que desempeñarán en la historia y la naturaleza de sus personajes se mantendrán en secreto (salvo que ocurra alguna filtración) hasta el día del estreno.