9 de mayo de 2019 • 13:19

Las teorías sobre cómo va a terminar Game of Thrones no dan tregua a los fanáticos. También, los enojos por algunos giros del guion y por lo que algunos llaman un desenlace "más Disney" de lo esperado para la historia de George R.R. Martin . Lo cierto es que todavía quedan dos largos capítulos para que la historia llegue a su final. De cara al quinto -y penúltimo- capítulo de la temporada (y de la serie), HBO adelantó -con imágenes y un misterioso teaser- algo de lo que podrá verse este domingo, a las 22.

Peter Dinklage, como Tyrion Lannister, observa a su reina con una mirada de preocupación; ¿será capaz de incendiar todo? Crédito: HBO

Estaba claro que tras los duros golpes que sufrió Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke ), este episodio tendrá mucho de venganza. La madre de dragones venía manejándose dentro de un cierto grado de prudencia, por los consejos de Tyrion Lannister (Peter Dinklage) pero, con tan solo observar la mirada con la que la Khaleesi termina el capítulo cuatro, parece que eso terminará: su dragón Rhaegal y su amiga Missandei (Nathalie Emmanuel) fueron asesinados por los esbirros de Cersei Lannister ( Lena Headey ). El lema de la casa Targaryen es "fuego y sangre" y parece que Dany será fiel a su genealogía.

Pistas que deja el teaser

Las imágenes que arroja el teaser muestran a una Daenerys recluida en Dragonstone. Parece estar planeado el próximo paso: muy cerca la acompaña su ¿fiel? consejero Tyrion y el comandante de su ejército, Gusano Gris (Jacob Anderson). La mirada de Dany está perdida, necesita cobrarse las muertes y la templanza parece estar desapareciendo de su estrategia. Observa el mar, mientras que su Mano la contempla desde la sombra, los separa la mesa donde el conquistador Aegon Targaryen -en cuyo homenaje fue bautizado Jon- planeó su estrategia para convertirse en el rey de Westeros muchos años atrás.

Daenerys lucha contra sus demonios, tras perder a a uno de sus dragones y a su mejor amiga Crédito: HBO

Desde que cruzó el mar Angosto, Dany trató de seguir los consejos de su Mano y no obtuvo los resultados esperados. En más de una oportunidad le recriminó a Tyrion por no hacerla vencedora con sus tácticas (la última de las cuales la dejó víctima de una emboscada). La Nacida bajo la Tormenta viajó desde lejos para recuperar el Trono de Hierro pero en ese viaje, y por sumarse a la lucha contra los muertos, perdió más de la mitad de su ejército y a dos de sus tres dragones. Ahora, Cersei la provoca al decapitar a una de sus más cercanas amigas frente a sus ojos, ¿habrá alguna hábil palabra que pueda hacerla recapacitar y no incendiar el castillo donde, gracias a la idea de la reina de ofrecer las murallas como protección para el pueblo, hay miles de personas inocentes? La misma Emilia Clarke dijo en algunas notas que el quinto capítulo sería más impactante que el tercero, en el que tuvo lugar la batalla de Winterfell contra el Rey de los muertos.

La traición de Lord Varys

Cuando Lord Varys (Conleth Hill) escuchó la historia de la verdadera identidad de Jon Snow ( Kit Harington ) no tuvo ninguna duda: Aegon Targaryen es quien debería ocupar el Trono de Hierro y no su tía Daenerys. La charla entre Tyrion, a quien en las imágenes del quinto capítulo se lo nota entre preocupado y desconcertado, no dejó lugar a matices en cuanto a la postura de la Araña. Si bien en un principio, el encargado de desparramar chismes conspiró para traer otra vez a los Targaryen a Westeros, parece haber cambiado la opinión al ver el fuego que tiene Dany en la sangre. Por eso, al enterarse de que existe una persona que la precede en la línea de sucesión a ella, su lealtad cambió de bando. Para no perder tiempo, Varys es quien recibe a Jon Snow en King´s Landing. En el adelanto se los ve dialogando cerca del mar. Aunque Aegon -el verdadero nombre de Jon- no tiene ningún interés en gobernar y ha decidido que ese puesto es para Dany, habrá qué ver cómo reacciona al ver la furia de su tía y amante.

Cersei y la profecía

La otra reina está expectante y segura. Desde lo alto del castillo ve las murallas de King´s Landing. Adentro, el pueblo le sirve de escudo; afuera empiezan a distinguirse los soldados de su enemiga. Cerca, la Montaña y Qyburn (Anton Lesser) la escoltan. No parece preocupada por el enfrentamiento que se avecina: tiene a 20.000 mercenarios de la Compañía Dorada con ella. Pero, siguiendo la línea de las tres profecías de Maggy la Rana, sí tiene motivos para temer. Ya se cumplieron dos de las tres premoniciones que le hicieron cuando era niña: se casó con el rey, tuvo tres hijos y los tres murieron. La que queda es la que predice su muerte y la llegada de la reina más joven y bella que le arrebatará todo. La mentira que le dijo Cersei a Euron Greyjoy (Pilou Asbæk), a quien le sugirió que estaba esperando su heredero, quedó al descubierto cuando Tyrion le habló "del hijo que espera".

Cersei Lannister se prepara para la batalla desde lo alto del castillo Crédito: HBO

De todos modos, el Kraken no parece haberse enojado, está firme en el mar con su ballesta para terminar con Drogon, el último de los dragones de Dany. A quien debe temerle realmente Cersei, es al valonqar. E n valirio, el idioma de la tierra de los orígenes de los Targaryen, que no tiene género, significa "el hermano o la hermana menor". Ese o esa será, según Maggy, quien terminará con su vida ("Y cuando las lágrimas te ahoguen, el valonqar te rodeará el blanco cuello con las manos y te quitará la vida"). Si bien en un principio Tyrion parecía ser el mejor candidato entre sus hermanos menores, ahora también surge la teoría de que podría ser Jaime ( Nikolaj Coster-Waldau ), su hermano mellizo (y menor), amante y el padre de sus hijos. Recordemos que quien se ganó la fama de Matarreyes escapó de Winterfell, dejando devastada a Brienne de Tarth, al enterarse de que Cersei había matado a uno de los dragones. Lo que generó dudas: se uniría otra vez a la ambición desmedida de la rubia o terminaría con ella, ¿será él el valonqar?

Las puertas de King´s Landing

Jon Snow y Ser Davos frente al castillo de King´s Landing Crédito: HBO

Esta vez el escenario principal es King's Landing. Cersei es protegida por la Compañía Dorada, que ya venció a los Inmaculados en otras oportunidades. Ellos están fuera de las murallas. Por su parte, Dany cuenta apenas con los sobrevivientes del enfrentamiento contra el Ejército de la Noche: algunos de los vasallos del Norte y los pocos dothraki e Inmaculados que resistieron al ataque en Winterfell. Jon, Tyrion y Ser Davos (Liam Cunningham) están entre los que intentarán arrebatarle el trono a Cersei.

Varios de los aliados de la reina de los dragones murieron, entre ellos su devoto caballero Jorah Mormont (Iain Glen). Dany es inteligente y sabe que no goza de la popularidad que sí tiene su amado Jon y esto la deja en desventaja para gobernar los Siete Reinos. Sin embargo, eso no la detiene. En este capítulo se sabrá cómo hará para enfrentar al enemigo y recuperar el trono de su familia. En ese camino, su suerte ya no depende de ella y entre tanta profecía y con su difícil karma de ser la hija del Rey Loco tendrá que decidirse: ¿seguirá luchando con sus demonios o actuará como ordena su naturaleza?

El domingo, a las 22, veremos hasta qué punto Cersei logró despertar la furia del dragón y también cómo los aliados de la khaleesi se comportan. La traición de Varys parece en marcha, ¿será capaz Tyrion de darle la espalda a su reina? ¿quiénes morirán en esta batalla? ¿qué lugar ocupará Arya Stark ( Maisie Williams ), a quien aún le queda apagar un par de "ojos verdes"?