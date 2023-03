Hay estrellas más allá de Hollywood: diez actores de Corea del Sur que hay que conocer

escuchar

SEÚL (Corea del Sur).- Uno de los muchos atractivos de esta ciudad, la capital de Corea del Sur, son las siete montañas que la rodean, un punto de atracción para cientos de miles de fanáticos del senderismo locales y extranjeros. Curiosamente, esa topografía urbana de calles que se convierten en empinadas cuestas, escaleras y puentes que conectan un barrio con otro hermanan a Seúl con Los Ángeles, en donde el horizonte presenta cadenas montañosas y los montes, con el del cartel de Hollywood incluido, son sus estandartes y postales. Aquí, claro, no hay ninguna señalización que indique la importancia de Seúl en la industria audiovisual y sin embargo alcanza con recorrer algunas de sus anchas avenidas para constatar que, como en la ciudad californiana, las estrellas forman parte del paisaje.

Así, las vidrieras de la coqueta tienda de Gucci en Gangnam, el barrio más exclusivo de la ciudad e inspiración para la viral canción “Gangnam Style”, están tapizadas con la imagen de Lee Jung-jae, el protagonista de El juego del calamar y reciente embajador global de la marca; en los carteles de los colectivos la actriz Park Eun-bin, conocida globalmente por su trabajo en la serie Woo, una abogada extraordinaria invita a probar una marca de cosméticos local mientras que en una publicidad callejera el galán Lee Min-ho promociona las bondades de un purificador de ambiente. La omnipresencia de los intérpretes más reconocidos de este país, sin embargo, no necesariamente se traduce en un reconocimiento global. Esa expansión excede a sus contratos comerciales, pero sí le concierne a los sistemas de streaming. Es que ya hace un tiempo que la aparición de series coreanas en las plataformas es cosa de todos los días, un fenómeno que tomó velocidad gracias al enorme suceso de El juego del calamar y el interés de Netflix por producir en el país asiático aprovechando sus inmensos recursos creativos y, por supuesto a sus talentosas estrellas. Que para la mayoría del público fuera de Asia, son ilustres desconocidos. Hasta ahora.

Lo que sigue es un lista de los intérpretes coreanos más reconocidos, organizada según quiénes protagonizan series y películas disponibles en las plataformas locales. No se trata, vale aclarar, de una enumeración exhaustiva del star system coreano que incluye, como se sabe, una gran cantidad de artistas provenientes del K-pop, sino apenas un pantallazo para ayudar a los espectadores a conectar a los personajes de las historias con los actores que las protagonizan. Para ilustrar el creciente fenómeno hay que prestar atención a un dato contundente: según la consultora Flixpatrol, durante la semana pasada, la serie coreana La gloria encabezó el ranking de los programas más vistos de Netflix a nivel global y en esa misma lista, la comedia romántica Curso intensivo de amor-también disponible en la plataforma-, se ubicó en el noveno puesto. Con excepción de las producciones de los Estados Unidos, Corea del Sur fue el único otro país que pudo ubicar dos ficciones en el Top 10.

Kim Woo-bin, Gong Yoo, Lee Min Ho

Kim Woo-bin. Edad: 33 años. Series en las que aparece: Herederos, Nuestro horizonte azul. ¿Dónde verlas? Netflix. Lo que viene: es el protagonista de Black Knight, una ambiciosa serie de ciencia ficción ambientada en 2071 que Netflix estrenará hacia la segunda mitad del año. En la ficción interpreta a 5-8, un legendario repartidor con extraordinarias habilidades de combate, fundamentales para sobrevivir en un mundo posapocalíptico.

Gong Yoo. Edad: 43 años. Series y películas en las que aparece: Invasión zombi, El mar de la tranquilidad, El juego del calamar, En silencio. ¿Dónde verlas? Netflix. Lo que viene: encabezará la serie romántica Trunk, un género con el que se hizo famoso gracias a la exitosa El príncipe del café, ahora solo disponible en la plataforma especializada en contenido coreano Kocowa. El nuevo programa, en proceso de preproducción, podría verse este año a través de Netflix.

Lee Min Ho. Edad: 35 años. Series en las que aparece: Los chicos son mejores que las flores (disponible en Netflix y HBO Max); El rey y Herederos (disponibles en Netflix); Pachinko (disponible en Apple TV+). Lo que viene: está grabando la segunda temporada de Pachinko y protagonizará Ask The Stars, la primera comedia romántica de ciencia ficción hecha en Corea del Sur.

Bae Doona. Edad: 43 años. Series y películas en las que aparece: The Host (el prodigioso film de Park Joon-ho figura en el catálogo de Netflix como El huésped), El mar de la tranquilidad, Kingdom, Sense8, Stranger (disponibles en Netflix); Cloud Atlas: la red invisible (Amazon Prime Video, Mubi). Lo que viene: es una de las protagonistas de Rebel Moon, la película de Zack Snyder que se estrenará en Netflix a fin de año.

Son Ye-jin. Edad: 41 años. Series en las que aparece: Bajo la lluvia, Aterrizaje de emergencia en tu corazón, Treinta y nueve ¿Dónde verla?: Netflix. Lo que viene: una de las actrices más populares en su país tanto en TV como en cine (aunque sus films no están disponibles en las plataformas locales), Son es también una de las más solicitadas por los paparazzi, especialmente desde que se casó con Hyun Bin, su compañero de elenco en Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Por el nacimiento del primer hijo ambos, en noviembre, por ahora, no tiene nuevos proyectos a la vista para 2023.

Lee Song-kyoung. Edad: 32 años. Series en las que aparece: Esto es amor (disponible en Star+), Kim, el doctor romántico (HBO Max). Lo que viene: regresará para los nuevos capítulos de Kim, el doctor romántico, una de las primeras series coreanas en intentar el modelo hollywoodense de múltiples temporadas, cambio que abrió la producción de su industria televisiva a los modos de consumo del resto del mundo.

Park Seo-Jun posando para los fotógrafos en el aeropuerto de Incheon, a las afueras de Seúl. Han Myung-Gu - WireImage

Park Seo Jun. Edad: 34 años. Series y películas en las que aparece: Parasite, Hwarang: The Beginning, Itaewon Class (disponibles en Netflix); In the Soop (docurreality que grabó con sus amigos, incluido V, uno de los integrantes de BTS, disponible en Disney+); Luchando para abrirme paso (Pluto TV) . Lo que viene: será el protagonista de El monstruo de la vieja Seúl, una miniserie que Netflix prepara para fin de este año. Además, gracias a aparición en la multipremiada Parasite despertó la atención de Hollywood, que ya lo sumó al elenco de The Marvels, la secuela de Capitana Marvel que se estrenará en noviembre.

Lee Jun-jae. Edad: 50 años. Series y películas en las que aparece: Chief of Staff, Svaha: The Sixth Finger, El juego del calamar (Netflix); Operación Chromite (HBO Max); las dos entregas del film de fantasía Junto a los dioses (Amazon Prime Video, HBO Max); Libéranos del mal (Star+); Tik, Tok (Amazon Prime Video, Pluto TV). Lo que viene: en plena preproducción para la segunda temporada de El juego del calamar, el actor –que ganó el Emmy y el premio del sindicato de actores por ese papel– ya está rodando la serie The Acolyte, un nuevo relato afincado en el universo de Star Wars que se verá por Disney+.

Song Hye-kyo, una de las invitadas más solicitadas en la semana de la moda de Seúl

Song Hye-kyo. Edad: 41 años. Series y películas en las que aparece: Ese invierno, el viento sopla, La gloria, Full House (disponibles en Netflix); El gran maestro (o El arte de la guerra, título con el que se estrenó en la Argentina disponible en Movistar Play). Lo que viene: su próximo proyecto sería una serie policial, The Price of Confession, en la que podría compartir el protagonismo con la ascendente actriz Han So Hee (Mi nombre, Aún así y la aún inédita El monstruo de la vieja Seúl, todas de Netflix).

Park Eun Bin. Edad: 30 años. Series en las que aparece: El afecto del rey; Woo, una abogada extraordinaria. Disponibles en: Netflix. Lo que viene: además de tener por delante la segunda temporada de Woo, una abogada extraordinaria, postergada hasta 2024 por el alistamiento en el servicio militar obligatorio del actor Kang Tae Oh –su interés romántico en la exitosa ficción de Netflix–, la actriz será la protagonista de la comedia Diva of the Deserted Island, donde interpretará a Seo Mok-Ha, una joven que sueña con convertirse en una cantante famosa pero termina varada en una isla desierta durante quince años. Luego de ser rescatada deberá adaptarse a los cambios que ocurrieron cuando estuvo perdida. Aún sin fecha de estreno, la serie comenzará grabarse hacia mitad de año.