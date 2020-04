La casa de papel 4, capítulo 1: las luchas internas amenazan a la banda

El Profesor, en una escena de La casa de papel 4 Crédito: Netflix

Finalmente llegó el día. Luego de varios meses de eterna espera, la cuarta temporada de La casa de papel tuvo su estreno en Netflix y los espectadores podrán descubrir la respuesta a a los muchos acertijos que quedaron en el aire luego del explosivo final del año pasado. A las cuatro de la mañana, la plataforma streaming puso a disposición la nueva tanda de ocho episodios . En tiempos de cuarentena, este lanzamiento es más bienvenido que nunca y justamente por esta situación es que los nuevos capítulos probablemente sean vistos en tiempo récord.

A continuación hacemos un repaso de lo más importante de los primeros episodios y de la alegría que los fans tuvieron- ¡y compartieron en redes!- al ver el reencuentro entre Tokio ( Úrsula Corberó ), el Profesor ( Álvaro Morte ) y el resto de la banda.

¡ATENCIÓN, si todavía no viste los primeros capítulos de la nueva temporada dejá de leer acá porque esta nota contiene spoilers!

El destino de Nairobi

Quizá la mayor de las inquietudes que dejó la tercera temporada fue qué iba a sucederle a Nairobi ( Alba Flores ). La ladrona cayó en una trampa urdida por la inspectora Sierra ( Najwa Nimri ) y a metros de distancia, un francotirador le disparó al pulmón, dejándola al borde de la muerte. Las teorías sobre cuál iba a ser la suerte de la mujer fueron decenas y el estreno del episodio felizmente confirmó que, al menos por el momento, Nairobi sigue viva. Pero su situación es extremadamente delicada y si bien el grupo logró salvarle la vida, ella debe ser sometida a una cirugía. El Profesor, que había anticipado un problema de esa naturaleza, contrató a un médico cirujano para que en caso de operar a alguien, pudiera guiar a través de una videoconferencia los pasos de los ladrones en la intervención. Pero sucede lo impensado, y es que ante la complejidad de los hechos, Nairobi pide por favor que la entreguen a la policía para ser ingresada en un hospital y así salvar su vida. La desesperación de la mujer desata una guerra interna entre los miembros de la Resistencia porque algunos consideran que hay que respetar ese deseo, mientras otros creen que de entregarla terminarán todos detrás de las rejas. Luego de minutos de mucha tensión, finalmente la situación demanda una operación urgente y Tokio junto a los suyos se aventuran a realizar una intervención en la que salvarán o terminarán de quitarle la vida a la ladrona.

Comienza el matriarcado, parte dos

Tokio no tiene miedo de tomar el poder a la fuerza Crédito: Netflix

En algún momento de los nuevos episodios distintos personajes describen a Tokio "como una bomba de tiempo" y el comienzo de la cuarta temporada demuestra ser eso y más. Frente a la ausencia temporal del Profesor para dar indicaciones, se desata una guerra interna entre ella y Palermo ( Rodrigo de la Serna ). El ladrón es pragmático, profesional hasta la médula y no permite que ningún tipo de vínculo se interponga en la ejecución del plan, pero Tokio es más impulsiva y no puede desatender la dramática situación de Nairobi. De esta manera y enfrentados, la ladrona toma las riendas del asunto y anuncia la audaz decisión de operar a su amiga para salvarla y evitar que caiga en manos de la policía. Pero Palermo, furioso ante esta respuesta, considera que es mejor dar un paso al costado y abandonar el lugar. Eso desata una segunda parte de la guerra entre ambos personajes y Tokio da comienzo a un matriarcado cuando se autoproclama líder "del mando militar" y deja maniatado a Palermo para que no se escape. Si bien sus intenciones son las mejores, su explosiva actitud no tardará en generar graves consecuencias cuando su rival se cobre venganza porque como bien le avisó el Profesor: "No podés controlar a Palermo porque él es impredecible".

Raquel y el Profesor, unidos a la distancia

El Profesor, en una escena de La casa de papel 4 Crédito: Netflix

La angustia no le permite pensar al Profesor. Él esta seguro que Lisboa ( Itziar Ituño ) fue asesinada a manos de la agente Sierra y la desesperación lo atrapó al punto de nublar su mente. Lejos de la frialdad y racionalidad que lo caracteriza, el ladrón se encuentra absolutamente bloqueado y no puede pensar nuevas estrategias. Casi por primera vez en su vida está a un paso de bajar los brazos, hasta que una charla con Tokio lo cambia todo. Cuando le dice a su socia que Lisboa fue ejecutada, la ladrona le pregunta si acaso él vio el cuerpo, si observó alguna prueba contundente que confirmara el asesinato. El Profesor se detiene y entiende que no, que jamás pudo ver ninguna prueba. "Si la hubieran matado, se sabría", le asegura ella. Esa sola frase vuelve a poner en marcha la mente del personaje, que inmediatamente comprende que a su pareja la tienen secuestrada y la están interrogando. A partir de ese momento, el Profesor vuelve en sí, recupera su mente estratega y monta un plan para poder reencontrarse con su amada y salvarla de la ley. Claro que el reloj avanza a pasos agigantados y él debe moverse con inteligencia y celeridad porque Lisboa está en las manos más peligrosas del mundo, las de la inspectora Sierra.

Palermo como miembro de la banda, ¡qué tiempos aquellos! Crédito: Prensa Netflix

Pero todavía hay dos piezas más en juego... por un lado, el jefe de seguridad Gandía se libera y se convierte en una suerte de John McClane ( José Manuel Poga ), que desde las sombras amenaza con eliminar uno por uno a todos los miembros de la Resistencia. Y por otra parte, la aparición de una nueva integrante de la banda, que hasta el momento se encontraba camuflada y que también será una pieza clave en el devenir del robo.

El entusiasmo de los fans

El estreno de la cuarta temporada de La casa de papel no pasó inadvertido para los fans de esta historia, que se volcaron a las redes para mostrar su entusiasmo con el regreso de la Resistencia y para compartir mensajes asegurando que iban a hacer maratónicas sesiones durante la madrugada para verse los ocho capítulos completos.