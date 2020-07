La precuela de Game of Thrones se pone en marcha, de cara a su estreno en 2022

House of the Dragon contará el pasado de la casa Targaryen Crédito: HBO

Para los fanáticos de Game of Thrones, cada nueva información sobre la serie que funcionará como una precuela es el punto de partida de rumores y especulaciones. Y ante las revelaciones de la revista Entertainment Weekly sobre la marcha del proyecto, el entusiasmo por regresar al universo creado por George R.R. Martin resurgió de sus propias cenizas.

Lo que se sabe hasta ahora de House of the Dragon, es que la serie de diez episodios ya comenzó con el proceso de casting y, aunque no se conocen los nombres de los actores en danza y ni siquiera los personajes que formarán parte de la trama, sí está confirmado que el proyecto está basado en Fuego y sangre, el libro de Martin publicado en 2018 que cuenta la historia de la casa Targaryen 300 años antes de lo narrado en Game of Thrones. Además, la nueva serie, que se estrenará en 2022, tiene como showrunners a Ryan Condal (Colony) y al reconocido director Miguel Sapochnik, parte del equipo creativo de la ficción original y responsable de capítulos memorables como "The Battle of the Bastards" y "The Winds of Winter". Sapochnik también tendrá a su cargo la dirección del piloto y varios episodios de la nueva serie.

La casa Targaryen tendrá su momento de gloria en House of the Dragon Fuente: Archivo

La novela Fuego y sangre transcurre en un periodo de 150 años que incluye la guerra civil conocida como "La Danza de los Dragones", el enfrentamiento entre Targaryens al que Game of Thrones hace referencia en varias ocasiones como el origen de las luchas intestinas por conseguir el poder en Westeros. Muchos seguidores de la saga suponen que la primera temporada de la nueva serie estará centrada en esa pelea, pero por ahora sólo se trata de especulaciones y del divertido ejercicio de cruzar a los personajes más destacados del libro como el rey Viserys I, la princesa heredera Rhaenyra Targaryen y la reina Alicent Hightower con los actores que mejor encajan con sus descripciones en el libro.

Lo cierto es que aun la más mínima pista de que House of the Dragon está en marcha y avanzando en su preproducción es un alivio para los espectadores. Es que muchos todavía no se recuperaron de la decepción de que la otra precuela de Game of Thrones anunciada a poco del final de la serie haya sido descartada por HBO, luego de la grabación de un episodio piloto que protagonizó Naomi Watts. Su reemplazo, House of the Dragon parece, por ahora, contar con mejor suerte.