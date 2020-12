Las mejores series y películas de 2020

Normal People, la miniserie adaptada de la novela de Sally Rooney

En un año muy complejo, de pura incertidumbre, a raíz de la pandemia de coronavirus, los balances de fin de año tienen otros condimentos, contemplaciones y mirada. Confinamientos, salas de cine cerradas, grandes lanzamientos de películas postergados y producciones de series en pausa, hicieron de este 2020 uno de los años más difíciles para la industria del entretenimiento.

De todas maneras, es momento de despedir el año y hacer un repaso por las películas y las series que sí pudimos ver y disfrutar y que se merecen ser destacadas. Como todos los años, los críticos de LA NACION eligieron las mejores producciones de este especial 2020.

En materia de cine, Parasite, de Bong Joon-ho, la película coreana que hizo historia al ganar el Oscar al mejor film en febrero último, fue la más votada por los críticos (apareció en las listas de ocho de los nueve críticos, y está disponible en Netflix), seguida por la "versión definitiva" del clásicoMujercitas, de Louisa May Alcott, escrita y dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por un elenco de excepción (cinco votos; disponible en HBO Go, Movistar Play y Flow). Cierran el podio dos películas que a diferencia de las dos primeras son producciones independientes que llegaron a los cinéfilos argentinos a través del streaming: Diamantes en bruto y Nunca, rara vez, a veces, siempre, ambas con cuatro votos sobre nueve posibles.

En el primer caso, el film original de Netflix se centra en una "carrera contra reloj, contra el destino, contra todas las ansiedades posibles" de un joyero del Diamond District neoyorquino que siempre está en deuda con alguien, que le entregó a Adam Sandler el mejor papel de su carrera. En cambio, en el film de Eliza Hittman -disponible en alquiler en Flow y Apple TV-, el acento está puesto en la adolescente Autumn (Sidney Flanigan) y en su desgarrador proceso de maduración. "La película elige un tono único, íntimo sin ser invasivo, con esos planos detalle que capturan el brillo de una mirada; ascético, esquivo a todo sentimentalismo, capaz de combinar situaciones desgarradoras con momentos efímeros, banales en la vida de cualquier adolescente",valoró la crítica firmada por Paula Vázquez Prieto.

En materia de series, Ios títulos más memorables que dejó 2020 fueron I May Destroy You, Normal People, The Crown y The Mandalorian. Las dos primeras -votadas por seis y cinco de los ocho críticos en su top 10, respectivamente- son miniseries firmadas por dos nuevas creadoras: la multifacética Michaela Coel creó I May Destroy You (disponible en HBO Go) tras Chewing Gum, centrada en su experiencia de abuso sexual pero cuyo tono "no es el de un drama sino una suerte de comedia generacional acerca del límite entre el consentimiento y la libertad sexual en una era de vínculos fugaces mediados por las redes sociales", según afirmaba la reseña de LA NACION, mientras que Normal People, adaptada del bestseller de la irlandesa Sally Rooney por Alice Birch, recorría las múltiples etapas de una relación amorosa iniciada en las postrimerías del colegio secundario por Connell (Paul Mescal) y Marianne (Daisy Edgar-Jones). La excepcional cuarta temporada de The Crown, de Netflix y el debut de la serie insignia del servicio Disney+, un western ambientado en el universo Star Wars y protagonizado por Pedro Pascal, cierran el cuarteto de las ficciones más votadas.

El caso de Richard Jewell, el más reciente film de Clint Eastwood

CINE

DIEGO BATLLE

El traidor de la mafia (Il traditore/2019), de Marco Bellocchio

(Il traditore/2019), de Marco Bellocchio El faro (The Lighthouse/2019), de Robert Eggers

(The Lighthouse/2019), de Robert Eggers Nunca, rara vez, a veces, siempre (Never Rarely Sometimes Always/2020), de Eliza Hittman (Apple TV+)

(Never Rarely Sometimes Always/2020), de Eliza Hittman (Apple TV+) El sol que abrasa (A Sun, Taiwán/2019), de Chung Mong-Hong (Netflix)

(A Sun, Taiwán/2019), de Chung Mong-Hong (Netflix) Parasite (Corea del Sur/2019), de Bong Joon-ho

(Corea del Sur/2019), de Bong Joon-ho The Vast of Night (Estados Unidos/2019), de Andrew Patterson (Amazon Prime Video)

(Estados Unidos/2019), de Andrew Patterson (Amazon Prime Video) Diamantes en bruto (Uncut Gems, Estados Unidos/2019), de Benny y Josh Safdie (Netflix)

(Uncut Gems, Estados Unidos/2019), de Benny y Josh Safdie (Netflix) De repente, el paraíso (It Must Be Heaven, Palestina/2019), de Elia Suleiman

(It Must Be Heaven, Palestina/2019), de Elia Suleiman Mank (Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix) Beastie Boys Story (Estados Unidos/2020), de Spike Jonze (Apple TV+)

MARCELO STILETANO

El caso de Richard Jewell ( Estados Unidos/2019), de Clint Eastwood

Estados Unidos/2019), de Clint Eastwood Mujercitas (Estados Unidos/2019), de Greta Gerwig

(Estados Unidos/2019), de Greta Gerwig Family Romance LLC (Estados Unidos/2019), de Werner Herzog (Mubi)

(Estados Unidos/2019), de Werner Herzog (Mubi) De repente, el paraíso (Palestina/2019), de Elia Suleiman

(Palestina/2019), de Elia Suleiman Parasite (Corea del Sur/2019), de Bong Joon Ho

(Corea del Sur/2019), de Bong Joon Ho Diamantes en bruto (Estados Unidos/2019), de Benny y Josh Safdie (Netflix)

(Estados Unidos/2019), de Benny y Josh Safdie (Netflix) Mala educación (Estados Unidos/2019), de Cory Finley (HBO Go)

(Estados Unidos/2019), de Cory Finley (HBO Go) Hillbilly, una elegía rural (Estados Unidos/2020), de Ron Howard (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de Ron Howard (Netflix) En las rocas (Estados Unidos/2020), de Sofia Coppola (Apple TV+)

(Estados Unidos/2020), de Sofia Coppola (Apple TV+) Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (Estados Unidos/2020) de David Dobkin (Netflix)

NATALIA TRZENKO

Mujercitas (Estados Unidos/2019, de Greta Gerwig

(Estados Unidos/2019, de Greta Gerwig Diamantes en bruto (Uncut Gems, Estados Unidos/2019), de Josh y Bennie Safdie (Netflix)

(Uncut Gems, Estados Unidos/2019), de Josh y Bennie Safdie (Netflix) Parasite (Corea del Sur/ 2019), de Bong Joon-ho

(Corea del Sur/ 2019), de Bong Joon-ho El juicio de los 7 de Chicago (Estados Unidos/2020), de Aaron Sorkin (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de Aaron Sorkin (Netflix) Ficción privada (Argentina/2019), de Andrés Di Tella

(Argentina/2019), de Andrés Di Tella El robo del siglo (Argentina/2020) de Ariel Winograd

(Argentina/2020) de Ariel Winograd Nunca, rara vez, a veces, siempre (Estados Unidos/2020) de Eliza Hittman

(Estados Unidos/2020) de Eliza Hittman Dick Johnson está muerto (Estados Unidos/2020), de Kirsten Johnson (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de Kirsten Johnson (Netflix) Emma (Gran Bretaña/2020), de Autumn de Wilde

(Gran Bretaña/2020), de Autumn de Wilde Ya no estoy aquí (México-Estados Unidos/2019), de Fernando Díaz de la Parra (Netflix)

MARÍA FERNANDA MUGICA

Mujercitas (EE.UU. / 2019), de Greta Gerwig

(EE.UU. / 2019), de Greta Gerwig Diamantes en bruto (EE.UU. / 2019), de Josh y Bennie Safdie (Netflix)

(EE.UU. / 2019), de Josh y Bennie Safdie (Netflix) Parasite (Corea del Sur / 2019), de Bong Joon-ho

(Corea del Sur / 2019), de Bong Joon-ho Ya no estoy aquí (México / 2019), de Fernando Frías de la Parra (Netflix)

(México / 2019), de Fernando Frías de la Parra (Netflix) Emma (Reino Unido / 2019), de Autumn de Wilde

(Reino Unido / 2019), de Autumn de Wilde El faro (EE.UU. / 2019), de Robert Eggers

(EE.UU. / 2019), de Robert Eggers Beastie Boys Story (EE.UU./2020), de Spike Jonze (Apple TV+)

(EE.UU./2020), de Spike Jonze (Apple TV+) Waves (EE.UU./2019), de Trey Edward Shults

(EE.UU./2019), de Trey Edward Shults In Fabric (Reino Unido / 2019), de Peter Strickland (Mubi)

(Reino Unido / 2019), de Peter Strickland (Mubi) Ficción privada (Argentina / 2019), de Andrés Di Tella

ALEJANDRO LINGENTI

Under the Silver Lake (Estados Unidos/2018), de David Robert Mitchell

(Estados Unidos/2018), de David Robert Mitchell Diamantes en bruto (Estados Unidos/2019) de Josh Safdie y Ben Safdie (Netflix)

(Estados Unidos/2019) de Josh Safdie y Ben Safdie (Netflix) Nunca, casi nunca, a veces, siempre (Estados Unidos, 2020) de Eliza Hittman

(Estados Unidos, 2020) de Eliza Hittman Vampiros vs. el Bronx (Estados Unidos/2020), de Osmany Rodríguez (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de Osmany Rodríguez (Netflix) Parasite (Corea del Sur/2019), de Bong Joon-ho

(Corea del Sur/2019), de Bong Joon-ho De repente, el paraíso (Palestina/2019), de Elia Suleiman

(Palestina/2019), de Elia Suleiman Bacurau (Brasil/2019), de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

(Brasil/2019), de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles The Vast of Night (Estados Unidos/2019), de Andrew Anderson (Amazon Prime Video)

(Estados Unidos/2019), de Andrew Anderson (Amazon Prime Video) Pienso en el final (Estados Unidos/2020), de Charlie Kaufman (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de Charlie Kaufman (Netflix) El elemento enigmático (Argentina/2020), de Alejandro Fadel

HERNÁN FERREIRÓS

Bacurau (Brasil, 2019) de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

(Brasil, 2019) de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles Parasite (Corea del Sur, 2019) de Bong Joon ho

(Corea del Sur, 2019) de Bong Joon ho The Vast of Night (EEUU, 2019) de Andrew Patterson (Amazon Prime Video)

(EEUU, 2019) de Andrew Patterson (Amazon Prime Video) Diamantes en bruto (EEUU, 2019) de Josh y Benny Safdie (Netflix)

(EEUU, 2019) de Josh y Benny Safdie (Netflix) Color Out of Space (EEUU, 2019) de Richard Stanley

(EEUU, 2019) de Richard Stanley El faro (EEUU, 2019) de Robert Eggers

(EEUU, 2019) de Robert Eggers Mank (Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix) El juicio de los 7 de Chicago (EEUU, 2020) de Aaron Sorkin (Netflix)

(EEUU, 2020) de Aaron Sorkin (Netflix) El precio de la verdad (EEUU, 2019) de Todd Haynes

(EEUU, 2019) de Todd Haynes Las mil y una (Argentina, 2020) de Clarisa Navas (Cine. Ar)

PABLO DE VITA

Parasite (Corea del Sur/2019) de Bong Joon-ho

(Corea del Sur/2019) de Bong Joon-ho Los miserables (Francia/2019) de Ladj Ly

(Francia/2019) de Ladj Ly Mi maestro, el pulpo (Sudáfrica/2020) de Pippa Ehrlich y James Reed

(Sudáfrica/2020) de Pippa Ehrlich y James Reed El caso Richard Jewell (Estados Unidos/2019) de Clint Eastwood

(Estados Unidos/2019) de Clint Eastwood La trinchera infinita (España/2019), de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga (Netflix)

(España/2019), de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga (Netflix) Hater (Polonia/2020) de Jan Komasa (Netflix)

(Polonia/2020) de Jan Komasa (Netflix) Mujercitas (Estados Unidos/2019) de Greta Gerwig

(Estados Unidos/2019) de Greta Gerwig Mystify: Michael Hutchence (Australia-Reino Unido/2019) de Richard Lowenstein (Netflix)

(Australia-Reino Unido/2019) de Richard Lowenstein (Netflix) Crímenes de familia (Argentina/2020) de Sebastián Schindel (Netflix)

(Argentina/2020) de Sebastián Schindel (Netflix) La vida ante sí (Italia/2020) de Edoardo Ponti (Netflix)

PAULA VÁZQUEZ PRIETO

Mujercitas (Estados Unidos, 2019), de Greta Gerwig.

(Estados Unidos, 2019), de Greta Gerwig. The Souvenir (Reino Unido/Estados Unidos, 2019), de Joanna Hogg (Cablevisión Flow)

(Reino Unido/Estados Unidos, 2019), de Joanna Hogg (Cablevisión Flow) Nunca, rara vez, a veces, siempre (Estados Unidos, 2020), de Eliza Hittman (Cablevisión Flow)

(Estados Unidos, 2020), de Eliza Hittman (Cablevisión Flow) De repente, el paraíso (Palestina, 2019), de Elia Suleiman.

(Palestina, 2019), de Elia Suleiman. Beanpole (Rusia, 2019), de Kantemir Balagov (Mubi)

(Rusia, 2019), de Kantemir Balagov (Mubi) Las mil y una (Argentina, 2020), de Clarisa Navas (Cine Ar)

(Argentina, 2020), de Clarisa Navas (Cine Ar) Parásitos (Corea del Sur, 2019), de Bong Joon-ho.

(Corea del Sur, 2019), de Bong Joon-ho. Ya no estoy aquí , de Fernando Frías de la Parra (México, 2019).

, de Fernando Frías de la Parra (México, 2019). Swallow (Estados Unidos/Francia, 2019), de Carlo Mirabella-Davis (Mubi)

(Estados Unidos/Francia, 2019), de Carlo Mirabella-Davis (Mubi) Prometo volver (Francia/Alemania, 2019), de Alice Winocour (Cablevisión Flow)

MILAGROS AMONDARAY

Parasite (Corea del Sur, 2019) de Bong Joon ho

(Corea del Sur, 2019) de Bong Joon ho Nunca, rara vez, a veces, siempre (Never Rarely Sometimes Always/2020), de Eliza Hittman (Apple TV)

(Never Rarely Sometimes Always/2020), de Eliza Hittman (Apple TV) Mujercitas (Estados Unidos/2019), de Greta Gerwig

(Estados Unidos/2019), de Greta Gerwig Mank (Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de David Fincher (Netflix) Ya no estoy aquí (México / 2019), de Fernando Frías de la Parra (Netflix)

(México / 2019), de Fernando Frías de la Parra (Netflix) Mala educación (Estados Unidos/2020), de Corey Finley (HBO Go)

(Estados Unidos/2020), de Corey Finley (HBO Go) Miss Americana (Estados Unidos/2020), de Lana Wilson (Netflix)

(Estados Unidos/2020), de Lana Wilson (Netflix) Un buen día en el vecindario (Estados Unidos/2019), de Marielle Heller

(Estados Unidos/2019), de Marielle Heller Swallow (Estados Unidos/Francia, 2019), de Carlo Mirabella-Davis (Mubi)

(Estados Unidos/Francia, 2019), de Carlo Mirabella-Davis (Mubi) Pienso en el final (Estados Unidos/2020), de Charlie Kaufman (Netflix)

SERIES

La cuarta temporada de The Crown, con Olivia Colman y Tobias Menzies, una serie que supo superar su ya alto estándar de calidad este año

PAULA VÁZQUEZ PRIETO

Normal People (miniserie, StarzPlay)

(miniserie, StarzPlay) Mrs. America (miniserie, Fox Premium)

(miniserie, Fox Premium) We Are Who We Are (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) Gambito de dama (miniserie, Netflix).

(miniserie, Netflix). Homeland (Fox Premium)

(Fox Premium) I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) The Crown (Netflix)

(Netflix) Tales from the Loop (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) P-Valley (StarzPlay)

(StarzPlay) ZeroZeroZero (Amazon Prime Video)

NATALIA TRZENKO

Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Normal People (miniserie, Starzplay)

(miniserie, Starzplay) I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) The Mandalorian (Disney+)

(Disney+) Mrs America (miniserie, Fox Premium)

(miniserie, Fox Premium) The Crown (Netflix)

(Netflix) The Great (Starzplay)

(Starzplay) Yo, nunca (Netflix)

(Netflix) El presidente (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Pasillos de hospital (Netflix)

DIEGO BATLLE

Better Call Saul (Netflix)

(Netflix) El último baile (serie documental, Netflix)

(serie documental, Netflix) Curb Your Enthusiasm (HBO GO)

(HBO GO) We Are Who We Are (HBO GO)

(HBO GO) I May Destroy You (miniserie, HBO)

(miniserie, HBO) Normal People (miniserie, Starzplay)

(miniserie, Starzplay) Mrs. America (miniserie, Fox Premium)

(miniserie, Fox Premium) Gambito de dama (miniserie, Netflix)

(miniserie, Netflix) High Fidelity (miniserie, Starzplay)

(miniserie, Starzplay) Ted Lasso (Apple TV+)

MILAGROS AMONDARAY

Better Call Saul (Netflix)

(Netflix) I May Destroy You (miniserie, HBO)

(miniserie, HBO) Normal People (miniserie, StarzPlay)

(miniserie, StarzPlay) Gambito de dama (miniserie, Netflix)

(miniserie, Netflix) The Good Place (Netflix)

(Netflix) Tiger King (miniserie documental, Netflix)

(miniserie documental, Netflix) The Crown (Netflix)

(Netflix) La maldición de Bly Manor (miniserie, Netflix)

(miniserie, Netflix) Casi feliz (Netflix)

(Netflix) Carmel, ¿quién mató a María Marta? (miniserie documental, Netflix)

MARCELO STILETANO

Curb Your Enthusiasm (HBO Go)

(HBO Go) El último baile (miniserie documental, Netflix)

(miniserie documental, Netflix) The New Pope (Fox Premium)

(Fox Premium) The Crown (Netflix)

(Netflix) Modern Family (Fox Premium)

(Fox Premium) Patria (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) Gambito de dama (miniserie, Netflix)

(miniserie, Netflix) I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) Cobra Kai (Netflix)

(Netflix) The Eddy (miniserie, Netflix)

HERNAN FERREIRÓS

Devs (miniserie, Fox)

(miniserie, Fox) The Mandalorian (Disney+)

(Disney+) I May Destroy You (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) Normal People (miniserie, StarzPlay)

(miniserie, StarzPlay) What We Do in the Shadows (Fox Premium Series)

(Fox Premium Series) Carmel: ¿quién mató a María Marta? (miniserie documental, Netflix)

(miniserie documental, Netflix) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) The Plot Against America (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) The Boys (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Upload (Amazon Prime Video)

MARIA FERNANDA MUGICA

Ted Lasso (AppleTV+)

(AppleTV+) Country Music (miniserie documental, Film & )

(miniserie documental, Film & ) Schitt's Creek (Comedy Central)

(Comedy Central) Formula 1: Drive to Survive (miniserie documental, Netflix)

(miniserie documental, Netflix) Yo nunca (Netflix)

(Netflix) The Mandalorian (Disney+)

(Disney+) BoJack Horseman (Netflix)

(Netflix) Mrs America (miniserie, Fox Premium)

(miniserie, Fox Premium) The Crown (Netflix)

(Netflix) P-Valley (StarzPlay)

MARTIN FERNÁNDEZ CRUZ

Curb Your Enthusiasm (HBO Go)

(HBO Go) Hunters (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) The Mandalorian (Disney+)

(Disney+) The Plot Against America (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) We Are Who We Are (miniserie, HBO Go)

(miniserie, HBO Go) High Fidelity (miniserie, StarzPlay)

(miniserie, StarzPlay) The Boys (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Famoso (Flow)

(Flow) Haikyuu (Crunchyroll)

(Crunchyroll) Truth Seekers (Amazon Prime Video)

