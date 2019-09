Los creadores de Game of Thrones rompieron el silencio

David Benioff y Dan Weiss, los showrunners de Game of Thrones hablaron del final de la serie

Desde el 19 de mayo, David Benioff y Dan Weiss son dos de las personas más buscadas por los medios y por los espectadores. Desde aquel domingo en que se emitió el último capítulo de Game of Thrones por HBO, sus fanáticos siguen buscando que alguien les explique las razones que impulsaron a los guionistas y productores a darle ese final polémico.

Sin embargo, hasta ahora Weiss y Benioff habían esquivado hablar de la despedida de la ficción fantástica. Tal vez porque estaban concentrados arreglando su nuevo contrato millonario con Netflix y, escribiendo el guión de la nueva película de Star Wars que les encargó LucasFilm. Pero más allá de sus nuevos trabajos lo cierto es que el silencio del dúo llamaba la atención.

La escena de la polémica

Aunque ahora que se conoció la primera entrevista en la que discuten la última temporada de Game of Thrones, en realidad quizás hubiera sido mejor que no dijeran nada, dado que sus comentarios pueden encender nuevamente la polémica entre los seguidores del programa. En la charla con el canal de TV japonés Star Channel -emisora por la que se veía la serie en ese país-, Benioff finalmente hace referencia al polémico error de la taza de café en el cuarto episodio de la octava temporada.

"Los artesanos que realizan las alfombras persas tienen la tradición cometer un pequeño error al hacer las alfombras porque solo Dios puede hacer algo perfecto", explicó Benioff. "Por eso puse la taza de café allí", continuó Weiss, en clave de humor. "Fue una declaración consciente y concertada de imperfección", remató. Claro que los productores enseguida se pusieron algo más serios al decir que "nos estábamos concentrando tanto en Daenerys y Jon Snow que simplemente no vimos esa taza de café. Al principio no podía creerlo y fue vergonzoso", reconocieron, y después le quitaron gravedad al asunto. "Y luego de repente fue divertido. Es solo un error y ahora es algo divertido para nosotros", contaron.

Gwendoline Christie en la escena favorita de los creadores de la serie Crédito: HBO

Consultados por las 32 nominaciones que recibió la ficción para los premios Emmy, que se emitirán el domingo 22, Weiss admitió que no esperaba esa cantidad de menciones que hicieron de Game of Thrones el ciclo más nominado. "Fue algo sorprendente. No sabía qué esperar... En mi opinión, pensé que la temporada había sido la cima y que íbamos a terminar con un par menos de nominaciones, en el mejor de los casos", reveló el showrunner, al tiempo que aseguró que se sentía "muy contento por el equipo y los actores", a los que ha visto "trabajar duro durante años".

Además puestos a elegir su momento favorito de la última temporada, Benioff y Weiss coincidieron con la mayoría de los espectadores al elegir una escena de Brienne de Tarth, el personaje interpretado por Gwendoline Christie, en el episodio "Knight of the Seven Kingdoms". "Brienne de Tarth siempre fue uno de nuestros personajes favoritos: el momento en que Jaime Lannister la nombra caballero es simplemente algo maravilloso en la historia", contó Benioff.