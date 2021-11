Los hermanos Scott regresan con más remodelaciones solidarias junto a famosos

Tras una primera exitosa temporada, Jonathan y Drew Scott regresan con nuevos episodios de Remodelaciones con celebridades, el ciclo en Discovery Home & Health en el que transforman casas de aquellos que lo necesitan de la mano de algunas de las estrellas más famosas, como Kris Jenner, Kim Kardashian West y Kendall Jenner.

Se trata de un ciclo solidario, en el que en cada episodio una estrella colabora para transformar la casa de alguien que los ha ayudado en el pasado o es parte importante de su vida. Así, “los hermanos a la obra” diseñarán y crearán espacios para amigos, mentores y familiares de los famosos.

“ La idea surgió de nuestros televidentes. Drew y yo recibimos medio millón de mensajes por semana en nuestras redes sociales, con pedidos y sugerencias de nuestros fanáticos alrededor del mundo. Esta idea vino de ellos pero ¡tardamos cinco años en hacerla realidad! ”, explicó Jonathan.

Según reveló su hermano, este largo proceso comenzó en 2015: “Nos encontramos con Viola Davis en la entrega de los Emmys ese año y le contamos la idea. La amó. Y nos dijo que ya tenía en mente a quién quería ayudar. A las pocas semanas Jonathan atendió un llamado… ¡y era Brad Pitt! Viola le había contado y nos pidió ser parte”. El entusiasmo los tomó tan por sorpresa que por un rato pensaron que el “Brad” que estaba al teléfono era un compañero del secundario de ambos.

De This Is Us a construir piletas: Justin Hartley se une a los "Hermanos a la obra" para ayudar Dennys Ilic

Luego de que en la primera temporada participaran, además de la estrella de Había una vez... en Hollywood, Melissa McCarthy, Michael Bublé y Rebel Wilson, ahora Remodelaciones con celebridades vuelve con episodios con nombres como Rainn Wilson, conocido por sus roles en The Office y Star Trek Discovery, el galán de This Is Us Justin Hartley y la estrella de Mom Allison Janney, entre otros.

El ciclo, que se puede disfrutar los jueves a las 21 por Discovery Home & Health, incluye un capítulo con Zooey Deschanel, la actriz de 500 días con ella y New Girl, que es la novia de Jonathan Scott desde hace dos años . La morocha decidió sorprender a su mejor amiga, Sarah, quien necesita un nuevo cuarto tras ser madre .

También participa parte del clan Jenner. Kris Jenner y sus hijas Kim y Kendall deciden ayudar a una amiga de la familia que quiere empezar de nuevo y sólo tiene un terreno baldío.

“A Drew y a mí nos conmueve que artistas de esta talla confíen en nosotros y nos permitan ser parte de sus actos personales de generosidad. No ven la hora de arremangarse y hacer realidad estos nuevos espacios. Los proyectos y la diversión no dejan de crecer”, aseguró Jonathan Scott.