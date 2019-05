Los Simuladores tuvieron una misión más gracias a Netflix

Federico DElia, Alejandro Fiore, Martín Seefeld hicieron un paso de comedia con quien maneja la cuenta de Twitter de la plataforma e ilusionaron a los fans con una vuelta de la serie

Los Simuladores es una de las grandes y más recordadas series locales, que consiguió seguidores muy fieles y atentos a sus misiones aunque hace tiempo que sus personajes se despidieron de la pantalla. En Netflix se pueden ver las dos temporadas completas con las aventuras de Mario Santos ( Federico D'Elía ), Pablo Lamponne ( Alejandro Fiore ), Gabriel Medina ( Martín Seefeld ) y Emilio Ravenna (Diego Peretti), y muchos de sus fans sueñan con que vuelvan a las andadas.

Ayer, para gusto de muchos de ellos, Santos, Lamponne y Medina se hicieron presentes en Twitter con el objetivo de que la cuenta Netflix Latinoamerica incorpore modismos argentinos. Y claro, quien maneja esa cuenta se sumó al juego, en un divertido ida y vuelta que generó sensación en las redes. Esto, además, originó especulaciones de todo tipo entre los usuarios sobre un eventual regreso de Los Simuladores a la pantalla, con nuevos episodios.

Todo comenzó cuando un usuario arrobó a Netflix Latinoamérica para preguntarle cuándo se daba la segunda temporada de una serie alemana: "Lo manija que estoy con la vuelta de Dark. No aguanto más @NetflixLat". Desde la cuenta de Netflix, contestaron: "¿Alguien sabe por qué en Argentina comparan una palanca con una emoción? ¿Es porque abre algo?".

Y sí, esa frase abrió un mundo de emociones porque lo que siguió fue una conversación al estilo Simuladores, el paso de comedia que en cada capítulo hacían para darle inicio a una nueva aventura. Netflix, haciendo el guiño tuiteó:

El guante lo tomó D'Elia , quien desde su personaje de Santos, arrobó a Netflix y al usuario "manija" y escribió: "Déjelo en nuestras manos. Los argentinos se van a sentir parte de la comunidad. Y tranquilos, nosotros nos hacemos cargo del costo del operativo ¿Cómo estás Martín Seefeld para un último caso? ¿Podés comenzar?".

Seefled contestó: "Ya estuve analizando las publicaciones. Acá nadie usa el tú, salvo en la serie de Luismi cuando cantan 'No sé tú' y todos lloran profundamente por dentro. Debo decir que los comprendo".

Luego, se sumó Alejandro Fiore , como Lamponne: "Soy asistente del Ingeniero en redes sociales Máximo Cozzetti. Hicimos una breve auditoría para que Netflix se comunique perfectamente con sus fans. Lamentablemente, tenemos que intervenir su cuenta y hacer cambios drásticos. Muy drásticos".

Fue entonces cuando desde la cuenta de Netflix Latinoamérica se horrorizaron: "¡No! ¡No nos pueden hacer esto! Son años de divertir a nuestros seguidores con memes y avisos de lanzamientos, tenemos un Community Manager que alimentar. ¿Qué pasó?".

Lampone contestó: "Los argentinos, @NetflixLat, eso pasó. Hablamos muy diferente al resto de la región. ¿O alguna vez escuchó a un cordobés decir 'historias chingonas'? Lo lamento, no se me ocurre ninguna solución. A menos que. No, no, sería una locura. No hay precedente en Latinoamérica". Desde Netflix, respondieron: "¡Por favor! Para nosotros no hay locuras desde que Eleven, Mike, Lucas y Dustin lograron rescatar a Will [en referencia a los personajes de la serie Stranger Things]. Hacemos lo que sea...¿Podemos hablar por Mensaje Directo?".

Seefeld aceptó: "Pero que sea breve. Tengo que seguir con Las chicas del cable, estoy enganchado. Ale Fiore, ¿podemos conseguir una computadora, wi fi, un puma salvaje y un Fernet en una botella cortada? Se lo conoce también como 'el viajero'".

D´Elia, volvió a intervenir después de que apareciera en la red @CheNetflix, la cuenta argentina que el servicio de streaming buscaba promocionar. Así, con la misión ya develada, el juego se mantuvo y Netflix Latinoamérica se preguntó, con otro guiño a Los Simuladores: "¿Cuenta simulada o verdadera?". Santos sólo acotó la frase que finaliza la resolución de cada capítulo: "Disculpe, ¿Fuego, tiene?".

Luego de esto muchos usuarios comenzaron a arrobar al creador de la serie, Damián Szifrón , y a los actores para saber si este paso de comedia auguraba el regreso de los cuatro estrategas. Hay que destacar que Peretti, quien personificaba al cuarto simulador, no participó del ida y vuelta: el actor no tiene cuenta de Twiiter y tampoco fue referido en el divertido diálogo.

Los Simuladores tuvo un éxito tal entre 2002 y 2004 que generó remakes en México y en España. Ahora, la pregunta está planteada: ¿habrá, finalmente, un retorno de Los Simuladores?